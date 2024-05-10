Yalı Çapkını 69. Bölüm izle CANLI || Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Giriş Tarihi: 10.05.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
20:25
Yalı Çapkını 69. Bölüm izle Star TV ekranlarında yerini aldı. Her hafta cuma günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. 10 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümde henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biri ile karşı karşıya gelecek. Seyran ise doktorun söylediklerinin ardından yeni kararlar alacak. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz, tamamı seçenekleri ile haberimizde.