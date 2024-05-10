Yalı Çapkını 69. Bölüm izle CANLI || Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM KONUSU

Henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biri ile karşı karşıya gelir. Oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide, Ferit üzerinden Gülgün'ü tehdit ederek ondan Hattuç'u getirmesini ister.