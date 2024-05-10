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Giriş Tarihi: 10.05.2024 20:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 20:25

Yalı Çapkını 69. Bölüm izle CANLI || Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Yalı Çapkını 69. Bölüm izle Star TV ekranlarında yerini aldı. Her hafta cuma günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. 10 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümde henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biri ile karşı karşıya gelecek. Seyran ise doktorun söylediklerinin ardından yeni kararlar alacak. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz, tamamı seçenekleri ile haberimizde.

Yalı Çapkını 69. Bölüm izle CANLI || Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Yalı Çapkını son bölüm izle gündemdeki yerini aldı. Oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide'nin neler yapacağı merak edilirken doktordan öğrendiklerinin ardından sağlığıyla ilgili hiç beklemediği bir gelişmeyi öğrenen Seyran'ın alacağı yeni kararlar bu hafta belli olacak. Yalı Çapkını 69. yeni bölüm izle tek parça, HD seçenekleri ile yayında. İşte detaylar.

Yalı Çapkını 69. Bölüm izle CANLI || Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 69. bölümü ile ekrana geliyor.

10 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

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Yalı Çapkını 69. Bölüm izle CANLI || Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM KONUSU

Henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biri ile karşı karşıya gelir. Oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide, Ferit üzerinden Gülgün'ü tehdit ederek ondan Hattuç'u getirmesini ister.

Yalı Çapkını 69. Bölüm izle CANLI || Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Doktordan öğrendikleriyle kafası allak bullak olan Seyran bu gelişmenin yarattığı kaygıyı yaşarken, hayatına dair yeni kararlar almayı düşünür.

Yalı Çapkını 69. Bölüm izle CANLI || Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD

Onda bir tuhaflık olduğunu fark eden Ferit ise durumu öğrenmeye çalışır. Gülgün'den iyi haberler bekleyen Mezide, hiç ummadığı biriyle yüz yüze gelmenin şokunu yaşar.

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