Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YALI ÇAPKINI DİZİSİ 3. SEZON TARİHİ! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?
Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:32

YALI ÇAPKINI DİZİSİ 3. SEZON TARİHİ! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren dizisi Yalı Çapkını yeni sezon ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Cuma günleri seyircisi ile buluşan dram ve romantik türündeki dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapımın üçüncü sezonunda kadroya dahil olan sürpriz oyuncuların yanında yeni sezon öncesi ayrılıklar da yaşanıyor. 73. bölümü ile sezon finali yapan dizinin son bölümlerine Seyran'ın hastalığı ve Seyran öldü mü sorusu damga vurmuştu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı?

YALI ÇAPKINI DİZİSİ 3. SEZON TARİHİ! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, ekran macerasına 3. seoznu ile devam edecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını kadrosuna dahil olan yeni oyuncular ve diziden ayrılanlarla birlikte 3. sezonunda hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI DİZİSİ 3. SEZON TARİHİ! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN?
OGM Pictures'ın projesi olan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni sezonunun Eylül ayının ikinci haftalarında yayınlanması planlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YALI ÇAPKINI DİZİSİ 3. SEZON TARİHİ! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

YALI ÇAPKINI'NDA YENİ SEZON ÖNCESİ SÜPRİZ AYRILIK!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti. Sezon finali yapan Yalı Çapkınında yeni sezon öncesi Taro Emir Tekin projeden ayrıldığını duyurdu.

Taro Emir Tekin Yalı Çapkını ile ilgili "Ben bu projede misyonumu tamamladım. Yalı Çapkını'yla vedalaştık ama benim için fevkalade bir deneyimdi. Ben bu ekipten kopmam. Çok tatlı bir ekip… Misyonunu tamamladığını düşünüyorum. OGM ile çalışmak, bu ekiple çalışmak benim açımdan gerçekten onur verici bir tecrübeydi" dedi ve Yalı Çapkınından ayrıldığı haberini duyurdu.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ 3. SEZON TARİHİ! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

YALI ÇAPKINI SEZON FİMALİNDE NE OLMUŞTU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ 3. SEZON TARİHİ! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur.

SON DAKİKA