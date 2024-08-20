YALI ÇAPKINI DİZİSİ 3. SEZON TARİHİ! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

YALI ÇAPKINI'NDA YENİ SEZON ÖNCESİ SÜPRİZ AYRILIK!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti. Sezon finali yapan Yalı Çapkınında yeni sezon öncesi Taro Emir Tekin projeden ayrıldığını duyurdu.

Taro Emir Tekin Yalı Çapkını ile ilgili "Ben bu projede misyonumu tamamladım. Yalı Çapkını'yla vedalaştık ama benim için fevkalade bir deneyimdi. Ben bu ekipten kopmam. Çok tatlı bir ekip… Misyonunu tamamladığını düşünüyorum. OGM ile çalışmak, bu ekiple çalışmak benim açımdan gerçekten onur verici bir tecrübeydi" dedi ve Yalı Çapkınından ayrıldığı haberini duyurdu.