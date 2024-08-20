Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
14:32
YALI ÇAPKINI DİZİSİ 3. SEZON TARİHİ! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?
Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren dizisi Yalı Çapkını yeni sezon ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Cuma günleri seyircisi ile buluşan dram ve romantik türündeki dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapımın üçüncü sezonunda kadroya dahil olan sürpriz oyuncuların yanında yeni sezon öncesi ayrılıklar da yaşanıyor. 73. bölümü ile sezon finali yapan dizinin son bölümlerine Seyran'ın hastalığı ve Seyran öldü mü sorusu damga vurmuştu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı?