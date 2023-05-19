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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını final mi? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:33

Yalı Çapkını final mi? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını final yapacağı sosyal medyada yer aldı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in üstlendiği dizinin son bölümünde Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Son bölümün ardından dizinin final değil sezon finali yapacağını duyan hayranlar Yalı Çapkını final mi, ne zaman final yapacak, sezon final tarihi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte Yalı Çapkını sezon finali tarihi 2023

Yalı Çapkını final mi? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Yalı Çapkını sezon finali izleyici kitlesinin gündeminde! fenomen takipçileri sosyal medya üzerinden Yalı Çapkını'nın final yapacağı söylentilerine karşı Yalı Çapkını final mi, sezon finali ne zaman, hangi tarihte, kaçıncı bölüm sezon finali olacak sorusuna yanıt aranıyor. Dizinin gelecek sezon devam edip etmeyeceği ise en erken yine haziran ayında belli olacak. Peki Yalı Çapkını final mi? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Yalı Çapkını final mi? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ?

Yalı Çapkını final değil. Sadece sezon finali yapacak.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını'nın16 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapacağı iddia edildi. Dizinin gelecek sezon devam edip etmeyeceği ise en erken yine haziran ayında belli olacak.

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Yalı Çapkını final mi? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

YALI ÇAPKINI 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler.

Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

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