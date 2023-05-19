Yalı Çapkını final mi? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını final yapacağı sosyal medyada yer aldı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in üstlendiği dizinin son bölümünde Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Son bölümün ardından dizinin final değil sezon finali yapacağını duyan hayranlar Yalı Çapkını final mi, ne zaman final yapacak, sezon final tarihi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte Yalı Çapkını sezon finali tarihi 2023