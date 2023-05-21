Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:50
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
19:50
Yalı Çapkını Fuat öldü mü? Yalı Çapkını Fuat ve Asuman’ın gerçek hikayesi, nasıl tanıştılar? Fuat ve Asuman öldü mü, nasıl öldü?
Reyting rekorları kırmaya doymayan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, 19 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan 33. Bölümüyle ekranlara damgasını vurdu. Son bölümde Fuat ve eşi Asuman'ın geçirdiği kaza yürekleri ağıza getirirken Fuat'ın ölümü izleyicilerin kalbini derinden yaraladı. Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberiyle yıkılan Korhan ailesi soluğu hastanede alırken Fuat'ın acı haberi geldi. Ekran başındaki seyircileri gözyaşlarına boğan yapım hakkında "Yalı Çapkını Fuat ve Asuman gerçekte nasıl öldü?", Yalı Çapkını Fuat ve Asuman Korhan nasıl tanıştı, evlendi, gerçek hikâyesi nasıl? " sorularını araştırmaya başladı. İşte, Asuman ve Ferit'in hikayesi…