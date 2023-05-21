Yalı Çapkını Fuat öldü mü? Yalı Çapkını Fuat ve Asuman’ın gerçek hikayesi, nasıl tanıştılar? Fuat ve Asuman öldü mü, nasıl öldü?

Yalı Çapkını 33. Bölümünde sürpriz Doğukan Polat ayrılığı izleyicileri derinden sarstı. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran yapımın son bölümünde Fuat ve Asuman'ın kaza sahnesi sonrası izleyiciler ekran başına kitlendi. Gözyaşlarının sel olduğu bölümde, nefesler tutuldu. Umut dolu bir haber beklenirken Fuat'tan gelen acı haber ile gözyaşları sel oldu. Fuat'ın ölüm haberi sonrası izleyiciler Yalı Çapkını Fuat ve Asuman gerçek hayatta nasıl tanıştı, evlendi ve öldü sorularına yanıt armaya başladı. İşte, Asuman ve Ferit'in gerçek hikayesi…