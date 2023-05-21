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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Fuat öldü mü? Yalı Çapkını Fuat ve Asuman’ın gerçek hikayesi, nasıl tanıştılar? Fuat ve Asuman öldü mü, nasıl öldü?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 19:50

Yalı Çapkını Fuat öldü mü? Yalı Çapkını Fuat ve Asuman’ın gerçek hikayesi, nasıl tanıştılar? Fuat ve Asuman öldü mü, nasıl öldü?

Reyting rekorları kırmaya doymayan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, 19 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan 33. Bölümüyle ekranlara damgasını vurdu. Son bölümde Fuat ve eşi Asuman'ın geçirdiği kaza yürekleri ağıza getirirken Fuat'ın ölümü izleyicilerin kalbini derinden yaraladı. Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberiyle yıkılan Korhan ailesi soluğu hastanede alırken Fuat'ın acı haberi geldi. Ekran başındaki seyircileri gözyaşlarına boğan yapım hakkında "Yalı Çapkını Fuat ve Asuman gerçekte nasıl öldü?", Yalı Çapkını Fuat ve Asuman Korhan nasıl tanıştı, evlendi, gerçek hikâyesi nasıl? " sorularını araştırmaya başladı. İşte, Asuman ve Ferit'in hikayesi…

Yalı Çapkını Fuat öldü mü, diziden mi ayrılıyor? Yalı Çapkını Fuat ve Asuman’ın gerçek hikayesi, nasıl tanıştılar, evlendiler? Fuat ve Asuman gerçekte nasıl öldü?

Yalı Çapkını 33. Bölümünde sürpriz Doğukan Polat ayrılığı izleyicileri derinden sarstı. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran yapımın son bölümünde Fuat ve Asuman'ın kaza sahnesi sonrası izleyiciler ekran başına kitlendi. Gözyaşlarının sel olduğu bölümde, nefesler tutuldu. Umut dolu bir haber beklenirken Fuat'tan gelen acı haber ile gözyaşları sel oldu. Fuat'ın ölüm haberi sonrası izleyiciler Yalı Çapkını Fuat ve Asuman gerçek hayatta nasıl tanıştı, evlendi ve öldü sorularına yanıt armaya başladı. İşte, Asuman ve Ferit'in gerçek hikayesi…

Yalı Çapkını Fuat öldü mü, diziden mi ayrılıyor? Yalı Çapkını Fuat ve Asuman’ın gerçek hikayesi, nasıl tanıştılar, evlendiler? Fuat ve Asuman gerçekte nasıl öldü?

YALI ÇAPKINI FUAT ÖLDÜ MÜ?
19 Mayıs cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde eşiyle kaza geçiren Fuat hayatını kaybetti. Fuat'ın ölüm haberini alan ailenin hastanedeki feryatları izleyicileri gözyaşlarına boğarken Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu ve Çetin Tekindor'un oyunculuk performansları takdir topladı.

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Yalı Çapkını Fuat öldü mü, diziden mi ayrılıyor? Yalı Çapkını Fuat ve Asuman’ın gerçek hikayesi, nasıl tanıştılar, evlendiler? Fuat ve Asuman gerçekte nasıl öldü?

Abidin ve Ferit, Seyran ile Suna'yı düğünden kaçırdı. Dörtlü, Ferit'in küçükken abisiyle gittiği ormana giderek çadır kurdu. Tüm aileler seferber olarak kaçanları ararken kardeşi Ferit'in çadır aldığını duyan Fuat, gittikleri yeri tahmin etti. Asuman'la evden uzaklaşarak Feritlerin yanına giden Fuat, onlara geri dönmemeleri gerektiğini ve aşklarını yaşamaları gerektiğini söyledi. Kardeşiyle vedalaşarak eve geri dönmek isteye Fuat, yolda eşiyle kaza yaptı. Asuman'ın durumu iyiyken ameliyata alınan Fuat hayatını kaybetti.

Yalı Çapkını Fuat öldü mü, diziden mi ayrılıyor? Yalı Çapkını Fuat ve Asuman’ın gerçek hikayesi, nasıl tanıştılar, evlendiler? Fuat ve Asuman gerçekte nasıl öldü?

Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberiyle yıkılan ekip, soluğu hastanede aldı. Tüm yalı hastane koridorunda Fuat'tan da Asuman gibi iyi haber beklerken korkulan oldu. Fuat'ın ölüm haberi başta Ferit olmak üzere tüm aileyi darmaduman etti.

Çetin Tekindor'un hayat verdiği Halis Ağa'nın oturduğu yerde hüngür hüngür ağlaması, Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit'in ölümü kabullenemeyerek yağmurun altında ağlaması ve Gözde Kansu'nun canlandırdığı Gülgün'ün oğlunun ölüm haberinin ardında feryat etmesi izleyicileri derinden etkiledi.

Yalı Çapkını Fuat öldü mü, diziden mi ayrılıyor? Yalı Çapkını Fuat ve Asuman’ın gerçek hikayesi, nasıl tanıştılar, evlendiler? Fuat ve Asuman gerçekte nasıl öldü?

DOĞUKAN POLAT KİMDİR?

Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Daha sonra Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk dersleri almıştır.

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