Giriş Tarihi: 09.02.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
21:53
Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi? Pelin'in çocuğunun babası meğer...
Star TV'nin dram ve romantik türdeki dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin son bölümleri Pelin karakterinin hamileliği üzerinden ilerliyor. Cuma akşamları yayınlanan dizide Pelin'in bebeği ile ilgili akılları karıştıran bir gelişme yaşandı. Pelin'in Ferit'ten ayrıldıktan sonra birlikte olduğu Serter'in gelişi tüm dengeleri değiştirdi. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Serter'den mi? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…