Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğu Ferit’ten mi? Pelin’in çocuğunun babası meğer...

PELİN'İN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Yalı Çapkını'nda Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasının kim olduğu uzun zamandır gizemini koruyor. Bu durumda tartışmalara ve spekülasyonlara neden oluyor.

Ferit'in Pelin ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi vardı. Hatta ikilinin ilişkisi, Ferit'in zorla Seyran ile evlendirilmesinden sonra da devam etti. Ancak Ferit, Seyran'a aşık olduğunu anlayınca bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldı.