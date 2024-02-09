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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi? Pelin'in çocuğunun babası meğer...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 21:53

Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası kim? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi? Pelin'in çocuğunun babası meğer...

Star TV'nin dram ve romantik türdeki dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin son bölümleri Pelin karakterinin hamileliği üzerinden ilerliyor. Cuma akşamları yayınlanan dizide Pelin'in bebeği ile ilgili akılları karıştıran bir gelişme yaşandı. Pelin'in Ferit'ten ayrıldıktan sonra birlikte olduğu Serter'in gelişi tüm dengeleri değiştirdi. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Serter'den mi? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…

Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğu Ferit’ten mi? Pelin’in çocuğunun babası meğer...

Star TV'nin Cuma akşamları yayınlandığı dizisi Yalı Çapkını 57. Bölüm ile ekranlara geliyor. Son bölümlerde Pelin karakterinin hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili gelişmeler yaşanırken ''Yalı Çapkını Pelin kimden hamile?'' tartışmaları yeniden alevlendi. Gerçek bir hikayeden ekranlara uyarlanan yapımda Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken akılları karıştıran bir gelişme yaşandı. Pelin'in eski sevgilisi Serter, çocuğun kendisinden olduğunu belirtirken Halis Ağa test yapılmasını istedi. Peki, Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Serter'den mi? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğu Ferit’ten mi? Pelin’in çocuğunun babası meğer...

Her Cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle ekran yolculuğuna devam ediyor.

Ünlü Psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilerek ekranlara uyarlanan dizinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Diren Polatoğulları gibi oyuncular yer alıyor.

OGM Pictures imzalı yapımda hikaye gittikçe karmaşık bir hal alıyor.

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Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğu Ferit’ten mi? Pelin’in çocuğunun babası meğer...

Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam, geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştı.

Kahraman ve Sağlam'ın canlandırdıkları Pelin ve Zerrin karakterleri bu sezon yeniden ekranlara döndü ve hikayede dengeleri değiştirdi.

Pelin'in hamile olarak dönüşü, Seyran ve Ferit ilişkisini bambaşka bir boyuta taşırken birçok spekülasyonu da beraberinde getirdi.

Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğu Ferit’ten mi? Pelin’in çocuğunun babası meğer...

PELİN'İN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Yalı Çapkını'nda Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasının kim olduğu uzun zamandır gizemini koruyor. Bu durumda tartışmalara ve spekülasyonlara neden oluyor.

Ferit'in Pelin ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi vardı. Hatta ikilinin ilişkisi, Ferit'in zorla Seyran ile evlendirilmesinden sonra da devam etti. Ancak Ferit, Seyran'a aşık olduğunu anlayınca bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldı.

Yalı Çapkını Pelin’in bebeğinin babası kim? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğu Ferit’ten mi? Pelin’in çocuğunun babası meğer...

Tabi bu karar sonrası ikili bir daha birlikte olmadı. Ferit'i kaybettiğini anlayan Pelin, yurt dışına gitme kararı aldı. 6 ay sonra ise karnı burnunda dönünce olanlar oldu.

Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ediyor etmesine ama bazı spekülasyonlar ve dizide yaşanan gelişmeler bu iddiaya gölge düşürüyor.

Pelin'in bebeğinin babası hakkında ortaya atılan iddialar şöyle;

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