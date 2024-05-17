Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını’nda ölümcül hastalık mücadelesi!

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. Seyran'a ise arkasından iş çevirdiğini düşündüğü için öfkelidir. Halis Ağa ile yıllar sonra yeniden yüz yüze gelen Mezide, oğlu Akın'ın canına karşılık bir can ister.

Yaşadığı onca sıkıntı ile baş etmekte zorlanan Seyran, Ferit'in ona inanmamasıyla bir duygu patlaması yaşar ve psikiyatristten yardım almaya başladığını söyler. Mezide'nin isteği şaşıran Halis Ağa, önemli bir kararın arifesindedir.