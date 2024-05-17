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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını'nda ölümcül hastalık mücadelesi!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 23:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 23:51

Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını'nda ölümcül hastalık mücadelesi!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım her hafta cuma günü Star TV'de yayımlanıyor. Son bölüme damgasını vuran Seyran'ın hastalığı dizi takipçilerinin gündeminde. Tam kavuştukları sırada Seyran Ferit hayranlarını üzen bu gelişmede gözler orijinal hikayeye yönelmiş durumda. Peki; Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı nedir, ölümcül mü, kanser mi? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını’nda ölümcül hastalık mücadelesi!

Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı hakkında araştırmalar sürüyor. Ferit'ten gizlenen hastalık nasıl seyredecek ve sonunda ne olacak merak konusu. Dizi takipçileri ekran başında yeni bölümleri takip etmeye devam ediyor. Peki; Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? İşte, ayrıntılar...

Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını’nda ölümcül hastalık mücadelesi!

YALI ÇAPKINI SEYRAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Yalı Çapkını son bölümlerde ortaya çıkan Seyran'ın hastalığı gündemde. Doktor tarafından ölümcül bir hastalığa yakalandığı açıklanan Seyran'ın anne olmak için ne kadar vaktinin kaldığını sorması izleyenleri oldukça meraklandırdı.

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Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını’nda ölümcül hastalık mücadelesi!

Seyran'ın hastalığı tam olarak açıklanmamakla birlikte yaşamak için sınırlı zamanı kaldığı aktarıldı.

Yeni bölümde Seyran hastalığıyla yüzleşmek adına psikologla görüşmelere başladı.

Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını’nda ölümcül hastalık mücadelesi!

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. Seyran'a ise arkasından iş çevirdiğini düşündüğü için öfkelidir. Halis Ağa ile yıllar sonra yeniden yüz yüze gelen Mezide, oğlu Akın'ın canına karşılık bir can ister.

Yaşadığı onca sıkıntı ile baş etmekte zorlanan Seyran, Ferit'in ona inanmamasıyla bir duygu patlaması yaşar ve psikiyatristten yardım almaya başladığını söyler. Mezide'nin isteği şaşıran Halis Ağa, önemli bir kararın arifesindedir.

Yalı Çapkını Seyran’ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını’nda ölümcül hastalık mücadelesi!

Ablasının ölümüne sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı çeken İfakat, hiç beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kalır. Orhan ise büyük bir tehlikenin içine doğru adım adım ilerlemektedir. Seyran her ne kadar saklamaya çalışsa da Ferit büyük gerçeği öğrenmenin eşiğindedir.

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