Giriş Tarihi: 17.05.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
23:51
Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı nedir, kanser mi, Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını'nda ölümcül hastalık mücadelesi!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım her hafta cuma günü Star TV'de yayımlanıyor. Son bölüme damgasını vuran Seyran'ın hastalığı dizi takipçilerinin gündeminde. Tam kavuştukları sırada Seyran Ferit hayranlarını üzen bu gelişmede gözler orijinal hikayeye yönelmiş durumda. Peki; Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı nedir, ölümcül mü, kanser mi? İşte, detaylar...