Yalı Çapkını Seyran’ın psikoloğu kimdir? Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TİLBE SARAN YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star TV'nin OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna usta tiyatrocu Tilbe Saran dahil oldu.

Tilbe Saran, her Cuma akşamı yayınlanan dizide Seyran'ın gittiği psikiyatrist rolünü canlandıracak ve 70. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Saran geçmişte "İstanbullu Gelin" dizisinde de terapiste hayat vermiş ve dizinin en çok ses getiren sahneleri bu bölümler olmuştu.