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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Seyran’ın psikoloğu kimdir? Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 15:34

Yalı Çapkını Seyran’ın psikoloğu kimdir? Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Star TV dizisi Yalı Çapkını yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Her Cuma akşamı yayınlanan diziye Tilbe Saran dahil oldu. Saran, dizide psikolog rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını Seyran'ın psikoloğu kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümde Ferit'in ona inanmamasıyla bir duygu patlaması yaşayan Seyran, psikiyatristten yardım almaya başladığını söyler. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın psikoloğu Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran hayatı ve kariyeri...

Yalı Çapkını Seyran’ın psikoloğu kimdir? Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını Seyran'ın psikoloğu kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Yalı Çapkını dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosuna Tilbe Saran katıldı. Saran, dizide Seyran'ın psikoloğu rolüne hayat verecek ve 70. Bölümden itibaren hikayeye dahil olacak. Peki, Yalı Çapkını Seyran'ın psikoloğu Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Tilbe Saran hakkında merak edilenler.

Yalı Çapkını Seyran’ın psikoloğu kimdir? Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TİLBE SARAN YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star TV'nin OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna usta tiyatrocu Tilbe Saran dahil oldu.

Tilbe Saran, her Cuma akşamı yayınlanan dizide Seyran'ın gittiği psikiyatrist rolünü canlandıracak ve 70. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Saran geçmişte "İstanbullu Gelin" dizisinde de terapiste hayat vermiş ve dizinin en çok ses getiren sahneleri bu bölümler olmuştu.

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Yalı Çapkını Seyran’ın psikoloğu kimdir? Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TİLBE SARAN KİMDİR?

21 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tilbe Saran, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Tilbe Saran, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Çalıştığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu vardır.

Ayrıca 1995 yılında Cüneyt Türel ve Işıl Kasapoğlu ile birlikte Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu kurdu.

Oynadığı birçok rolle ödüle layık görülen oyuncu, çeşitli radyo, sinema ve televizyon çalışmalarının yanı sıra seslendirme ve eğitmenlik de yapmaktadır.

Şu anda Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik görevine devam etmektedir.

Yalı Çapkını Seyran’ın psikoloğu kimdir? Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ROL ALDIĞI FİLMLER

Bergen, Mehmet Binay ve Caner Alper - 2022

Seni Buldum Ya, Reha Erdem - 2021

Yol Ayrımı, Yavuz Turgul - 2017

Çekmeceler, Caner Alper - Mehmet Binay - 2015

Zenne, Caner Alper - Mehmet Binay - 2012

Ezber, Tolga Öztorun - 2009

Turquaze, Kadir Balcı - 2009

Beş Vakit, Reha Erdem - 2006

Korkuyorum Anne, Reha Erdem - 2004 (Cast Danışmanı)

Kaç Para Kaç, Reha Erdem - 1998

Bir Erkeğin Anatomisi, Yavuz Özkan - 1996

Kırlangıç Fırtınası, Atilla Candemir - 1985

İnternet

Sıcak Kafa, 2022 (Netflix)

Sarmaşık Zamanı, Yakında (beIN CONNECT)

Yalı Çapkını Seyran’ın psikoloğu kimdir? Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ROL ALDIĞI DİZİLER

Çöp Adam, 2023

Menajerimi Ara, 2020

İstanbullu Gelin, 2017

Cesur ve Güzel, 2016 (Fügen)

Göç Zamanı, 2016

Şeref Meselesi, 2014

İntikam, 2013 (Hale Çelik)

Umutsuz Ev Kadınları, 2011 Handan (Seslendirme)

Yer Gök Aşk, 2010

Beni Unutma, 2008

Kuruntu Ailesi, 1987-1990 (Didem)

Çalıkuşu, 1986

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