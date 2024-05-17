Yalı Çapkını Seyran’ın psikoloğu kimdir? Yalı Çapkını psikoloğu canlandıran Tilbe Saran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ROL ALDIĞI FİLMLER
Bergen, Mehmet Binay ve Caner Alper - 2022
Seni Buldum Ya, Reha Erdem - 2021
Yol Ayrımı, Yavuz Turgul - 2017
Çekmeceler, Caner Alper - Mehmet Binay - 2015
Zenne, Caner Alper - Mehmet Binay - 2012
Ezber, Tolga Öztorun - 2009
Turquaze, Kadir Balcı - 2009
Beş Vakit, Reha Erdem - 2006
Korkuyorum Anne, Reha Erdem - 2004 (Cast Danışmanı)
Kaç Para Kaç, Reha Erdem - 1998
Bir Erkeğin Anatomisi, Yavuz Özkan - 1996
Kırlangıç Fırtınası, Atilla Candemir - 1985
İnternet
Sıcak Kafa, 2022 (Netflix)
Sarmaşık Zamanı, Yakında (beIN CONNECT)