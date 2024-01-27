Giriş Tarihi: 27.01.2024 05:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
05:53
Yalı Çapkını’nda Pelin’in bebeğinin babası ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti... Pelin'in bebeğinin babası kim?
Her hafta Cuma günleri Star TV ekranlarında yeni bölümleriyle yayımlanan Yalı Çapkını 55. Bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümü ardından yayımlanan tanıtımda haftalardır merakla beklenen sır perdesi aralandı. Yalı Çapkını'nda Pelin'in bebeğinin babası ortaya çıktı! Annesinin öfkesiyle savaşan Pelin, Ferit gerçekleri duyduğunda ne yapacak merakla bekleniyor. Peki, bebeğin babası kim?