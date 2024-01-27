Yalı Çapkını’nda Pelin’in bebeğinin babası ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti... Pelin’in bebeğinin babası kim?

Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Yalı Çapkını her hafta Cuma günü ekranlara geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapımda hikaye gittikçe karmaşık bir hal almış durumda.

Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Pelin karakteri bu sezon yeniden ekranlara döndü ve hikayede dengeleri değiştirdi. Pelin'in hamile olarak gelişi Seyran ve Ferit ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıdı.