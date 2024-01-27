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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını’nda Pelin’in bebeğinin babası ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti... Pelin'in bebeğinin babası kim?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 05:53 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 05:53

Yalı Çapkını’nda Pelin’in bebeğinin babası ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti... Pelin'in bebeğinin babası kim?

Her hafta Cuma günleri Star TV ekranlarında yeni bölümleriyle yayımlanan Yalı Çapkını 55. Bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümü ardından yayımlanan tanıtımda haftalardır merakla beklenen sır perdesi aralandı. Yalı Çapkını'nda Pelin'in bebeğinin babası ortaya çıktı! Annesinin öfkesiyle savaşan Pelin, Ferit gerçekleri duyduğunda ne yapacak merakla bekleniyor. Peki, bebeğin babası kim?

Yalı Çapkını’nda Pelin’in bebeğinin babası ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti... Pelin’in bebeğinin babası kim?

Yalı Çapkını Pelin'in bebeğinin babası sonunda belli oldu. Seyran Ferit hayranlarının takip ettiği dizide tansiyon giderek yükseliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım Kazım Ağa olayı ardından ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İşte, merakla beklenen o isim!

Yalı Çapkını’nda Pelin’in bebeğinin babası ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti... Pelin’in bebeğinin babası kim?

Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Yalı Çapkını her hafta Cuma günü ekranlara geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapımda hikaye gittikçe karmaşık bir hal almış durumda.

Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Pelin karakteri bu sezon yeniden ekranlara döndü ve hikayede dengeleri değiştirdi. Pelin'in hamile olarak gelişi Seyran ve Ferit ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıdı.

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Yalı Çapkını’nda Pelin’in bebeğinin babası ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti... Pelin’in bebeğinin babası kim?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

55. bölüm ile ekranlara gelen yapıma yeni bölümde Kazım Ağa damga vurdu. İyileşmeye başlayan Kazım Ağa'nın ardından Pelin bir bomba ile gelmeye hazırlanıyor. İşte, son bölümde olanlar ve yeni bölümde ortaya çıkanlar:

Yalı Çapkını’nda Pelin’in bebeğinin babası ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti... Pelin’in bebeğinin babası kim?

Kazım'ın hayati tehlikesi olduğunu öğrenen Orhan büyük bir telaşa kapılırken, durumun Halis Ağa'nın kulağına gitmemesi için İfakat'tan yardım ister. Babasını kaybetmenin eşiğine gelen Seyran ise ona bunu yaşatanlara hak ettikleri cezayı vermeye kararlıdır.

Yalı Çapkını’nda Pelin’in bebeğinin babası ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti... Pelin’in bebeğinin babası kim?

Geçmişte babasının ona destek olduğu zor zamanları hatırlayan Ferit, bir yandan gerçeği Seyran'dan saklamaya çalışırken, bir yandan da babasının hapishaneye girmesini engellemek için yoğun çaba harcar.

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