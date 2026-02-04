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Haberler Fotohaber Yalova Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yalova Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:42

Yalova Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yalova Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, üniversitelerin güncel başarı verilerini incelemeye başlıyor. Yalova Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih döneminde öğrencilerin en çok araştırdığı bilgiler arasında bulunuyor. YÖK Atlas verileri üzerinden güncellenen ön lisans ve lisans programlarına ait puanlar, adayların tercihlerini daha bilinçli şekilde oluşturmasına katkı sağlıyor.

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Yalova Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yalova Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, tercih yapacakları üniversiteler hakkında detaylı araştırma yapıyor. Yalova Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, YÖK Atlas'ta yer alan güncel veriler üzerinden bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve program seçeneklerini inceliyor. Bu bilgiler, öğrencilerin hedeflerine uygun ön lisans ve lisans bölümlerini seçme sürecinde rehberlik ediyor.

Yalova Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yalova Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalova Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yalova Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
40		 52
52
52
41		 486,33358
477,64744
496,56906
497,14445		 18.294
20.962
20.826
19.420
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 385,37078
379,55971
428,80871
423,17778		 117.661
105.865
78.418
81.634
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 376,31218
357,29970
389,21019
369,88865		 130.308
136.237
124.666
144.287
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 52
67
67
67		 372,95941
344,01004
366,86116
343,82241		 135.170
158.343
157.959
187.311
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 74
74
74
72		 366,09536
337,80870
356,46159
351,36635		 145.705
169.950
176.118
173.596
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
25		 36
36
31
26		 356,85037
326,35908
345,49676
320,94888		 161.472
193.669
197.989
236.242
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
50		 52
57
52
52		 354,70762
322,77851
340,26074
315,74773		 165.366
201.765
209.374
249.174
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
35
35
50		 26
36
31
21		 325,3205
293,33306
Dolmadı
Dolmadı		 229.757
288.116
Dolmadı
Dolmadı
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
9		 323,58894
296,85267
309,00779
Dolmadı		 234.452
275.761
295.429
Dolmadı
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Polimer Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
 21
21
16
 323,57978
298,10254
Dolmadı
 234.474
271.505
Dolmadı
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 52
65
60
60		 56
69
62
62		 310,4332
288,64344
307,42068
306,06171		 272.885
305.769
300.830
275.447
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 38
45
60
60		 40
49
63
62		 308,55417
290,01717
306,67158
298,36679		 278.999
300.472
303.419
298.637
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 308,9672
321,70117
309,91340
309,95743		 195.568
260.970
284.758
288.325
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 305,57663
329,12326
294,88750
290,76129		 213.434
224.020
385.734
422.975
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İslami İlimler
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 79
80
80
80		 83
84
84
82		 289,54969
310,75615
296,97593
307,14200		 312.666
323.550
370.495
305.774
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İslami İlimler
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
8
10
10		 10
9
11
10		 280,97145
303,29283
288,18604
284,79760		 376.528
372.405
438.298
471.542
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İslami İlimler
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
10
10
10		 9
11
11
10		 266,3819
285,44441
259,17035
265,69101		 501.836
509.802
712.828
649.948
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İslami İlimler
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 72
70
70
70		 76
74
74
72		 264,74998
288,81955
272,56025
283,76454		 516.934
481.313
576.929
480.226
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İslami İlimler
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
240
240
240		 123
246
246
246		 402,82077
388,26176
405,52368
406,81248		 26.939
49.211
37.157
46.168
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 64
64
64
62		 357,63225
356,52105
367,09199
370,91370		 105.074
109.143
111.848
118.432
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 63
62
62
62		 319,82116
302,20707
301,52365
298,81724		 236.986
335.168
401.915
417.827
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 53
73
64
62		 316,39012
302,66645
306,18567
305,96603		 253.616
332.251
370.511
372.075
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
60
60		 64
84
63
62		 303,91704
280,74458
275,35670
270,95207		 323.056
499.252
614.809
645.655
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 294,85786
282,78869
284,69804
296,40837		 383.378
481.278
531.159
434.238
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 53
63
63
62		 293,36886
269,83062
264,67910
259,79002		 394.027
603.595
720.820
762.624
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
75
60
60		 49
79
64
62		 290,59704
272,84833
272,66808
280,59608		 414.456
573.234
640.337
557.077
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 74
74
63
62		 290,38241
275,35154
274,78691
271,47925		 416.043
549.140
620.153
640.485
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 42
74
64
62		 286,34724
264,73614
257,93564
253,55245		 447.625
656.936
793.822
834.481
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 257,63662


 721.223
Yalova Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yalova Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
70

 45
71

 346,70292
336,18895
334,23501
 419.580
509.580
540.251
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
60		 344,22941
320,64347
318,31923
318,48923		 436.187
648.011
682.464
619.465
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 329,53008
329,78282
334,73903
328,10243		 549.257
562.530
536.122
540.662
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
75

 40
75

 325,33108
318,71108
314,30816
 585.737
667.582
723.300
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(Erkek) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
46
47
47		 315,74554
306,07411
295,04106
293,47342		 676.876
807.631
943.339
873.728
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Altınova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
40		 310,70525
308,8496
305,56703
300,2241		 729.432
775.131
817.804
798.210
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(Kız) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
20		 307,9309
298,73133
287,00747
286,84363		 759.901
899.020
1.047.712
953.320
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 305,5879
282,38576
270,3146
269,74354		 786.039
1.127.326
1.286.058
1.187.041
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
61
62		 305,021
300,33688
291,57085
294,46226		 792.534
878.341
987.615
862.281
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 51
72
71
70		 304,35607
294,43566
286,04056
289,16616		 800.174
956.195
1.060.868
924.946
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 303,56127


 809.364
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Marina ve Yat İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 299,08595
274,79435
268,36888
269,51545		 862.285
1.242.809
1.315.675
1.190.418
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70

 70
72

 294,27718
284,73908
261,93946
 921.735
1.092.543
1.416.074
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60

 31
62

 293,20934
272,87095
262,2139
 935.103
1.272.751
1.411.772
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 31
67
67
67		 289,42413
266,0763
251,97396
250,64708		 983.638
1.381.880
1.580.824
1.500.940
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 26
51
52
52		 288,43064
270,66358
260,58147
258,33332		 996.542
1.307.877
1.437.790
1.367.050
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 287,09982
269,16992
248,65175
243,59791		 1.014.082
1.331.998
1.637.725
1.634.222
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 284,6141


 1.047.404
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Polimer Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
26
26
26		 283,70607
274,49314
260,23195
252,4832		 1.059.477
1.247.372
1.443.549
1.467.957
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 281,21505
269,25486
258,25979
256,34011		 1.093.344
1.330.631
1.475.716
1.400.748
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Medya ve İletişim
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 280,0312
271,6143
264,44604
261,06052		 1.109.771
1.292.765
1.376.475
1.322.091
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
40
41
41		 277,53731
258,83917
249,15014
259,17355		 1.144.453
1.501.300
1.629.098
1.353.105
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
40
40
40		 26
41
41
41		 273,66511
259,07427
247,94751
241,02424		 1.198.614
1.497.415
1.649.829
1.684.810
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 272,71362
252,79001
244,61685
243,72776		 1.212.229
1.604.525
1.708.199
1.631.705
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Altınova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
30
31
31		 271,46929
263,71547
245,24699
237,83812		 1.230.103
1.420.196
1.697.228
1.750.431
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
26
26
26		 265,85803
258,95578
249,87096
246,62776		 1.310.959
1.499.374
1.616.778
1.575.649
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 263,97972
250,22797
237,71742
228,75334		 1.338.127
1.648.666
1.833.236
1.949.627
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
51
52		 263,8793
258,4748
249,13407
247,67879		 1.339.569
1.507.522
1.629.382
1.555.677
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
55
55
55		 47
57
57
57		 263,39286
253,35406
239,64113
233,67113		 1.346.594
1.594.850
1.797.923
1.839.191
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 260,33514
251,66735
242,05991
242,4848		 1.391.343
1.623.700
1.753.954
1.655.942
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 259,55258


 1.402.850
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 259,47168
252,06284
238,70973
237,53594		 1.404.067
1.617.009
1.815.000
1.756.668
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 253,22369
242,26328
236,56427
224,54421		 1.495.671
1.788.797
1.854.686
2.049.044
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Altınova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Gemi İnşaatı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1

 0
1

 Dolmadı
242,61959

 Dolmadı
1.782.499
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
Yalova Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yalova Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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