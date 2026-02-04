Yalova Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yalova Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
40
|52
52
52
41
|486,33358
477,64744
496,56906
497,14445
|18.294
20.962
20.826
19.420
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|385,37078
379,55971
428,80871
423,17778
|117.661
105.865
78.418
81.634
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|376,31218
357,29970
389,21019
369,88865
|130.308
136.237
124.666
144.287
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|52
67
67
67
|372,95941
344,01004
366,86116
343,82241
|135.170
158.343
157.959
187.311
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|74
74
74
72
|366,09536
337,80870
356,46159
351,36635
|145.705
169.950
176.118
173.596
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
25
|36
36
31
26
|356,85037
326,35908
345,49676
320,94888
|161.472
193.669
197.989
236.242
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
50
|52
57
52
52
|354,70762
322,77851
340,26074
315,74773
|165.366
201.765
209.374
249.174
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
35
35
50
|26
36
31
21
|325,3205
293,33306
Dolmadı
Dolmadı
|229.757
288.116
Dolmadı
Dolmadı
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
9
|323,58894
296,85267
309,00779
Dolmadı
|234.452
275.761
295.429
Dolmadı
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Polimer Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
—
|21
21
16
—
|323,57978
298,10254
Dolmadı
—
|234.474
271.505
Dolmadı
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|52
65
60
60
|56
69
62
62
|310,4332
288,64344
307,42068
306,06171
|272.885
305.769
300.830
275.447
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|38
45
60
60
|40
49
63
62
|308,55417
290,01717
306,67158
298,36679
|278.999
300.472
303.419
298.637
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|308,9672
321,70117
309,91340
309,95743
|195.568
260.970
284.758
288.325
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|305,57663
329,12326
294,88750
290,76129
|213.434
224.020
385.734
422.975
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İslami İlimler
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|79
80
80
80
|83
84
84
82
|289,54969
310,75615
296,97593
307,14200
|312.666
323.550
370.495
305.774
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İslami İlimler
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
8
10
10
|10
9
11
10
|280,97145
303,29283
288,18604
284,79760
|376.528
372.405
438.298
471.542
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İslami İlimler
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
10
10
10
|9
11
11
10
|266,3819
285,44441
259,17035
265,69101
|501.836
509.802
712.828
649.948
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İslami İlimler
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|72
70
70
70
|76
74
74
72
|264,74998
288,81955
272,56025
283,76454
|516.934
481.313
576.929
480.226
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İslami İlimler
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
240
240
240
|123
246
246
246
|402,82077
388,26176
405,52368
406,81248
|26.939
49.211
37.157
46.168
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|64
64
64
62
|357,63225
356,52105
367,09199
370,91370
|105.074
109.143
111.848
118.432
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|63
62
62
62
|319,82116
302,20707
301,52365
298,81724
|236.986
335.168
401.915
417.827
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|53
73
64
62
|316,39012
302,66645
306,18567
305,96603
|253.616
332.251
370.511
372.075
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
60
60
|64
84
63
62
|303,91704
280,74458
275,35670
270,95207
|323.056
499.252
614.809
645.655
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|294,85786
282,78869
284,69804
296,40837
|383.378
481.278
531.159
434.238
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|53
63
63
62
|293,36886
269,83062
264,67910
259,79002
|394.027
603.595
720.820
762.624
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
75
60
60
|49
79
64
62
|290,59704
272,84833
272,66808
280,59608
|414.456
573.234
640.337
557.077
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|74
74
63
62
|290,38241
275,35154
274,78691
271,47925
|416.043
549.140
620.153
640.485
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|42
74
64
62
|286,34724
264,73614
257,93564
253,55245
|447.625
656.936
793.822
834.481
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|257,63662
—
—
—
|721.223
…
—
—
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
70
—
—
|45
71
—
—
|346,70292
336,18895
334,23501
—
|419.580
509.580
540.251
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
60
|344,22941
320,64347
318,31923
318,48923
|436.187
648.011
682.464
619.465
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|329,53008
329,78282
334,73903
328,10243
|549.257
562.530
536.122
540.662
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
75
—
—
|40
75
—
—
|325,33108
318,71108
314,30816
—
|585.737
667.582
723.300
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(Erkek) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
46
47
47
|315,74554
306,07411
295,04106
293,47342
|676.876
807.631
943.339
873.728
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Altınova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
40
|310,70525
308,8496
305,56703
300,2241
|729.432
775.131
817.804
798.210
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(Kız) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
20
|307,9309
298,73133
287,00747
286,84363
|759.901
899.020
1.047.712
953.320
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|305,5879
282,38576
270,3146
269,74354
|786.039
1.127.326
1.286.058
1.187.041
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
61
62
|305,021
300,33688
291,57085
294,46226
|792.534
878.341
987.615
862.281
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|51
72
71
70
|304,35607
294,43566
286,04056
289,16616
|800.174
956.195
1.060.868
924.946
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|303,56127
—
—
—
|809.364
—
—
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Marina ve Yat İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|299,08595
274,79435
268,36888
269,51545
|862.285
1.242.809
1.315.675
1.190.418
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
—
—
|70
72
—
—
|294,27718
284,73908
261,93946
—
|921.735
1.092.543
1.416.074
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
—
—
|31
62
—
—
|293,20934
272,87095
262,2139
—
|935.103
1.272.751
1.411.772
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|31
67
67
67
|289,42413
266,0763
251,97396
250,64708
|983.638
1.381.880
1.580.824
1.500.940
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|26
51
52
52
|288,43064
270,66358
260,58147
258,33332
|996.542
1.307.877
1.437.790
1.367.050
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|287,09982
269,16992
248,65175
243,59791
|1.014.082
1.331.998
1.637.725
1.634.222
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|284,6141
—
—
—
|1.047.404
—
—
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Polimer Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
26
26
26
|283,70607
274,49314
260,23195
252,4832
|1.059.477
1.247.372
1.443.549
1.467.957
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|281,21505
269,25486
258,25979
256,34011
|1.093.344
1.330.631
1.475.716
1.400.748
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Medya ve İletişim
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|280,0312
271,6143
264,44604
261,06052
|1.109.771
1.292.765
1.376.475
1.322.091
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
40
41
41
|277,53731
258,83917
249,15014
259,17355
|1.144.453
1.501.300
1.629.098
1.353.105
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
40
40
40
|26
41
41
41
|273,66511
259,07427
247,94751
241,02424
|1.198.614
1.497.415
1.649.829
1.684.810
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|272,71362
252,79001
244,61685
243,72776
|1.212.229
1.604.525
1.708.199
1.631.705
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Altınova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
30
31
31
|271,46929
263,71547
245,24699
237,83812
|1.230.103
1.420.196
1.697.228
1.750.431
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
26
26
26
|265,85803
258,95578
249,87096
246,62776
|1.310.959
1.499.374
1.616.778
1.575.649
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|263,97972
250,22797
237,71742
228,75334
|1.338.127
1.648.666
1.833.236
1.949.627
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
51
52
|263,8793
258,4748
249,13407
247,67879
|1.339.569
1.507.522
1.629.382
1.555.677
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
55
55
55
|47
57
57
57
|263,39286
253,35406
239,64113
233,67113
|1.346.594
1.594.850
1.797.923
1.839.191
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|260,33514
251,66735
242,05991
242,4848
|1.391.343
1.623.700
1.753.954
1.655.942
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|259,55258
—
—
—
|1.402.850
—
—
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|259,47168
252,06284
238,70973
237,53594
|1.404.067
1.617.009
1.815.000
1.756.668
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Armutlu Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|253,22369
242,26328
236,56427
224,54421
|1.495.671
1.788.797
1.854.686
2.049.044
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Altınova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Gemi İnşaatı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|0
1
—
—
|Dolmadı
242,61959
—
—
|Dolmadı
1.782.499
—
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—