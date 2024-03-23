Yan Oda 3. Bölüm izle: Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD ekranı ile 23 Mart Cumartesi Star TV ekranlarında seyircisi ile buluştu. Birbirine taban tabana zıt iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması ile gelişen olayların anlatıldığı Yan Oda'da bu hafta Taylan ile Şelale'yi dudak dudağa gören Simten çok öfkelenir, Şelale ise durumun göründüğü gibi olmadığını anlatmaya çalışır. İşte Yan Oda 3. yeni bölüm izle Star TV dizi ekranı ve yeni bölüme dair tüm merak edilenler.