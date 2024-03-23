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Haberler Fotohaber Yan Oda 3. Bölüm izle: Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD
Giriş Tarihi: 23.03.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 20:15

Yan Oda 3. Bölüm izle: Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Yan Oda 3. bölümü izle için Star TV ekranlarına dönüldü. Kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken yapımın başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer alıyor. Senaryosu Yalı Çapkını'nın usta kalemi Mehmet Barış Günger'e ait olan Yan Oda'da ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy ile ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'in ani evliliği neticesinde gelişen olaylar anlatılıyor. Yan Oda yeni bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD ekranı ile gündemdeki yerini aldı. İşte, Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle ekranı.

Yan Oda 3. Bölüm izle: Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD ekranı ile 23 Mart Cumartesi Star TV ekranlarında seyircisi ile buluştu. Birbirine taban tabana zıt iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması ile gelişen olayların anlatıldığı Yan Oda'da bu hafta Taylan ile Şelale'yi dudak dudağa gören Simten çok öfkelenir, Şelale ise durumun göründüğü gibi olmadığını anlatmaya çalışır. İşte Yan Oda 3. yeni bölüm izle Star TV dizi ekranı ve yeni bölüme dair tüm merak edilenler.

Yan Oda 3. Bölüm izle: Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

YAN ODA 3. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı Yan Oda bu hafta 3. bölümü ile ekrana geliyor.

23 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yan Oda 3. Bölüm izle: Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

YAN ODA 3. BÖLÜM KONUSU

Taylan ile Şelale'yi dudak dudağa gören Simten çok öfkelenir, Şelale ise durumun göründüğü gibi olmadığını anlatmaya çalışır. Taylan, annesine dair çok hassas bir konuyla alay eden Anıl'ı yumruklarken, düğünde tansiyon bir anda yükselir.

Yan Oda 3. Bölüm izle: Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Şelale, Sevgi'yi babasına dair bir konudan dolayı suçlar. Bu konuşmalara kulak misafiri olan Fikret, geçmişte yaşadığı travmanın etkisiyle büyük bir şüpheye düşer.

Yan Oda 3. Bölüm izle: Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Sevgi'ye dair eline büyük bir koz geçiren Nurcihan, bu fırsattan yararlanmak için tehlikeli bir planı devreye sokar. Durumun farkına varan Cevale ise kızının zor duruma düşmemesi için çabalar.

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