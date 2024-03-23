Yan Oda 3. Bölüm izle: Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Giriş Tarihi: 23.03.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
20:15
Yan Oda 3. bölümü izle için Star TV ekranlarına dönüldü. Kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken yapımın başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer alıyor. Senaryosu Yalı Çapkını'nın usta kalemi Mehmet Barış Günger'e ait olan Yan Oda'da ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy ile ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'in ani evliliği neticesinde gelişen olaylar anlatılıyor. Yan Oda yeni bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD ekranı ile gündemdeki yerini aldı. İşte, Star TV dizi ekranı ile Yan Oda son bölüm izle ekranı.