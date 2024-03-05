Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
16:32
Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları || Star TV’nin dizisi Yan Oda ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı?
Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizi fragmanıyla merak uyandırdı. Senaristliğini Mehmet Barış Güler'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin yayın tarihi değişti. Yeni dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve hikâyesi gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Yan Oda dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar