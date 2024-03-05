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Haberler Fotohaber Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları || Star TV’nin dizisi Yan Oda ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 16:32

Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları || Star TV’nin dizisi Yan Oda ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı?

Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizi fragmanıyla merak uyandırdı. Senaristliğini Mehmet Barış Güler'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin yayın tarihi değişti. Yeni dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve hikâyesi gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Yan Oda dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar

Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları || Star TV’nin dizisi Yan Oda ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı?

Star TV'de yeni yayınlanacak dizi için bekleyiş devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizinin yayın tarihi değişti. Yeni yayın tarihi araştırılırken dizinin tanımıyla birlikte konusu da dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte Yan Oda dizisi hakkında tüm detaylar

Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları || Star TV’nin dizisi Yan Oda ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı?

YAN ODA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımcılığını OGM Pictures üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu Yan Oda dizisi izleyici karşısına çıkmak için geri sayıma başladı.

Dizinin ilk bölümü 9 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'da seyircisi ile buluşacak.

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Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları || Star TV’nin dizisi Yan Oda ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı?

YAN ODA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam'ın Yasak Elma'dan sonra ekranlara geri döneceği dizide partneri Caner Cindoruk olacak. Dizinin kadrosunda ekranın sevilen isimlerinden Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve usta oyuncu Melek Baykal yer alıyor.

Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları || Star TV’nin dizisi Yan Oda ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı?

YAN ODA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yan Oda dizisi, Sevgi ve Fikret'in ikinci baharını yaşama heyecanıyla attıkları imzadan sonra iki ailenin değişen dünyasını ele alıyor...

Bir zamanlar ünlü bir televizyon sunucusu olan Sevgi Ersoy, kariyerinde düşüşe geçiyor. Tam bu sırada ülkenin tanınmış iş insanlarından Fikret Alabey ile beklenmedik bir şekilde dünyevine giriyor. Bu ani evlilik, herkesi şaşkına çeviriyor. Oysa, Sevgi de Fikret de geçmişindeki mutsuz evlilikten sonra, şimdi ikinci baharını yaşama arzusu içerisindedir.

Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları || Star TV’nin dizisi Yan Oda ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı?

Ancak bu hayal, kısa zamanda tahmin ettiklerinden çok daha karmaşık bir hale gelecektir. Çünkü Sevgi ve Fikret'in evlenmesi, birbirinden tamamen farklı iki ailenin de birleşmesi anlamına gelmektedir.

Sevgi ve Fikret'in evliliğine karşı olan bu İki zıt ailenin aynı evi paylaşmaya başlaması, aslında çiftimizin beklediği sorunların habercisidir. Fakat bu sorunların çok daha büyük problemlere yol açmasıyla dengeler bir anda değişir. Artık, başta bu evliliğe karşı çıkan anneleri olmak üzere tüm aile üyelerinin yaşantısı bir anda alt üst olur. Bu sürpriz evlilikten en çok etkilenenler ise aynı evde yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan ve Şelale olacaktır...

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