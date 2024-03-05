Yan Oda dizisi konusu ve oyuncuları || Star TV’nin dizisi Yan Oda ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı?

Ancak bu hayal, kısa zamanda tahmin ettiklerinden çok daha karmaşık bir hale gelecektir. Çünkü Sevgi ve Fikret'in evlenmesi, birbirinden tamamen farklı iki ailenin de birleşmesi anlamına gelmektedir.

Sevgi ve Fikret'in evliliğine karşı olan bu İki zıt ailenin aynı evi paylaşmaya başlaması, aslında çiftimizin beklediği sorunların habercisidir. Fakat bu sorunların çok daha büyük problemlere yol açmasıyla dengeler bir anda değişir. Artık, başta bu evliliğe karşı çıkan anneleri olmak üzere tüm aile üyelerinin yaşantısı bir anda alt üst olur. Bu sürpriz evlilikten en çok etkilenenler ise aynı evde yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan ve Şelale olacaktır...