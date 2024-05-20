Yargı 95. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz'ı bir an önce bulmak için tüm adliye ve emniyet; bütün birimleriyle seferber olmuştur. Herkes elindeki en ufak ipucuyu paylaşmakta, süratle dört bir koldan araştırmaya devam etmektedir. Tüm bu olanlardan habersiz Ilgaz ise kurtulmak için bir yol ararken kendisini dalgaların içerisinde bulur.