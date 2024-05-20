Giriş Tarihi: 20.05.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
06:11
Yargı 95. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Yargı 95. bölüm fragmanı araştırılıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapım son olarak 94. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin son bölümünün ardından Yargı yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Peki, Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, dizinin son bölüme dair merak edilenler…