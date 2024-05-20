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Haberler Fotohaber Yargı 95. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 06:11

Yargı 95. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Yargı 95. bölüm fragmanı araştırılıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapım son olarak 94. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin son bölümünün ardından Yargı yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Peki, Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, dizinin son bölüme dair merak edilenler…

Yargı 95. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı son olarak 94. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Yargı yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Peki, Yargı 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yargı 95. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

YARGI 94. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı bu hafta 94. bölümü ile ekrana geldi.

19 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

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Yargı 95. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

YARGI 95. BÖLÜM FRAGMANI

Yargı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Yargı 95. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz'ı bir an önce bulmak için tüm adliye ve emniyet; bütün birimleriyle seferber olmuştur. Herkes elindeki en ufak ipucuyu paylaşmakta, süratle dört bir koldan araştırmaya devam etmektedir. Tüm bu olanlardan habersiz Ilgaz ise kurtulmak için bir yol ararken kendisini dalgaların içerisinde bulur.

Yargı 95. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yargı fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Ceylin bir yandan Ilgaz'ın yokluğuyla sınanırken öte yandan da aileyi bir arada tutmak zorunda, özellikle Mercan'a bir şey hissettirmemek durumundadır. Üstelik tüm bu uğraşı içerisinde Çınar'ın mahkeme günü gelmiştir ve Ceylin'den başka davaya girebilecek kimse yoktur. Ve artık herkes Ilgaz'ın yokluğundan haberdardır.

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