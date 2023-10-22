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Haberler Fotohaber YARGI bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 15:40

YARGI bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı bu akşam var mı yok mu soruları ile gündeme geldi. Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yargı her Pazar akşamı yayınlanıyor. Milli yas ilan edilmesi sonrası bazı dizilerin yayınlanmaması nedeniyle Yargı'nın bu akşam olup olmadığı büyük merak konusu oldu. Dizinin sevenleri şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Yargı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Yargı 68. yeni bölüm ne zaman? İşte, 22 Ekim Kanal D yayın akışı…

Yargı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Yargı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

Milli yas nedeniyle bazı yapımlar ve organizasyonlar iptal edilmesi sebebiyle Kanal D pazar yayın akışında yer alan Yargı bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman sorusu araştırılıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Kuruluş Osman, Yalı Çapkını gibi reyting rekorları kıran dizilerin ekrana gelmemesi sebebiyle gözler Yargı'ya çevrilmiş durumda. Peki, Yargı bu akşam var mı yok mu? Yargı yeni bölümü iptal mi edildi, ne zaman yayımlanacak? İşte, 22 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı ve tüm merak edilenler...

Yargı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Yargı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

YARGI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

3 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından dün hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Yargı'nın akıbeti merak konusu oldu.

Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'deYargı ekrana gelecek.

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Yargı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Yargı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

YARGI 68. BÖLÜM KONUSU

Mercan'ı arama yolculuğunda her ihtimale sıkı sıkı tutunan Ceylin ve Ilgaz çifti için şimdiye kadar sürekli çatallanan ve artan ihtimaller, yavaş yavaş azalmakta ve onları gerçeğe doğru itmektedir. İlk hedefleri Efe'nin ardındaki gizemi çözmektir ancak bu yolda sarsıcı bir gerçekle karşı karşıya kalırlar.

Yargı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Yargı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

Herkes kendi yöntemleriyle Mercan'ı aramak için dört bir koldan seferber olmaya devam eder. Tuğçe bütün azmini Mercan'ı bulmak için kullanır ve yeni bir bilgiye ulaşır. Yekta Kadir'in tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli olduğu gerçeğiyle yüzleşirken, Can ve Osman'ın yanına yeni biri katılacaktır. Eren o gün sahilde olan şüphelilerin ifadelerini izlemeye devam ederken herkesi şoke edecek bir ayrıntı fark eder.

Yargı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Yargı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı

Ceylin ve Ilgaz Mercan'ı bulmak uğruna yaptıkları illegal seçimlerden ötürü hiç beklemedikleri ve tehlikeli bir durumun içinde bulurlar kendilerini. Bilmedikleri ise Mercan'ın nerde olduğu gerçeğiyle burun buruna olduklarıdır.

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