Giriş Tarihi: 22.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 15:40

YARGI bu akşam var mı yok mu? 22 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı bu akşam var mı yok mu soruları ile gündeme geldi. Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yargı her Pazar akşamı yayınlanıyor. Milli yas ilan edilmesi sonrası bazı dizilerin yayınlanmaması nedeniyle Yargı'nın bu akşam olup olmadığı büyük merak konusu oldu. Dizinin sevenleri şimdiden araştırmalara başladı. Peki, Yargı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? Yargı 68. yeni bölüm ne zaman? İşte, 22 Ekim Kanal D yayın akışı…