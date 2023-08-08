Yarım gram altın tedavülden kalktı mı? Düğünlerin gözdesiydi! Maliye Bakanlığı’ndan flaş karar! Yarım gram altın üretilmeyecek mi?

Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:35

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı son dakika yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek. Söz konusu genelge sonrası vatandaşlar, ''Yarım gram altın üretilmeyecek mi, kullanılmayacak mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Son dönemlerde altın fiyatlarının artması nedeniyle düğünlerde yarım gramdan yapılan hediyelik altınlar tercih ediliyordu. Peki, Yarım gram altın tedavülden kalktı mı, satılmayacak mı? İşte konu ile ilgili o karar…