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Haberler Fotohaber Yarım gram altın tedavülden kalktı mı? Düğünlerin gözdesiydi! Maliye Bakanlığı’ndan flaş karar! Yarım gram altın üretilmeyecek mi?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:35

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı? Düğünlerin gözdesiydi! Maliye Bakanlığı’ndan flaş karar! Yarım gram altın üretilmeyecek mi?

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı son dakika yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek. Söz konusu genelge sonrası vatandaşlar, ''Yarım gram altın üretilmeyecek mi, kullanılmayacak mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Son dönemlerde altın fiyatlarının artması nedeniyle düğünlerde yarım gramdan yapılan hediyelik altınlar tercih ediliyordu. Peki, Yarım gram altın tedavülden kalktı mı, satılmayacak mı? İşte konu ile ilgili o karar…

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı? Maliye Bakanlığı’ndan flaş karar! Yarım gram altın üretilmeyecek mi?

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı sorusu yayımlanan genelge sonrası gündemdeki yerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı genelge ile rafinerilerin artık en az 1 gram altın üretebileceğini bildirdi. En fazla ise 100 gram altın üretilebilecek. Bu son dakika kararın ardından ise vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi. Yarım gram altın üretilmeyecek mi, satılmayacak mı soruları bu noktada yanıt arıyor. Bütçesi az olanların düğünlerde tercih ettiği yarım gram hediyelik altınlar tarihe mi karışıyor merak konusu. İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı kararı ile ''Yarım gram altın tedavülden kalktı mı?'' sorusunun yanıtı…

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı? Maliye Bakanlığı’ndan flaş karar! Yarım gram altın üretilmeyecek mi?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE! YARIM ALTIN TEDAVÜLDEN KALKTI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını yarım gram (0.5) yerine en az 1 gram olarak üretilebilecek.

En fazla ise 100 gram altın üretilebilecek.

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Yarım gram altın tedavülden kalktı mı? Maliye Bakanlığı’ndan flaş karar! Yarım gram altın üretilmeyecek mi?

Hazine'nin internet sitesinde "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge yayımlandı.

Genelge'de yapılan değişikliğe göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek.

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı? Maliye Bakanlığı’ndan flaş karar! Yarım gram altın üretilmeyecek mi?

Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

Yarım gram altın tedavülden kalktı mı? Maliye Bakanlığı’ndan flaş karar! Yarım gram altın üretilmeyecek mi?
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