Yarın Batman'da okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Batman kar tatili açıklaması
Giriş Tarihi: 30.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:42
Batman'da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkisini artırıyor! 30 Aralık Salı günü eğitime ara verilen kentte, olumsuz hava koşullarının sürmesi üzerine Batman Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Peki, 31 Aralık Çarşamba günü (yarın) Batman'da okullar tatil mi? İşte öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren kar tatili haberi ve idari izin detayları.