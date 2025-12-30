Yarın Batman’da okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Batman kar tatili açıklaması

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:42

Batman'da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkisini artırıyor! 30 Aralık Salı günü eğitime ara verilen kentte, olumsuz hava koşullarının sürmesi üzerine Batman Valiliği'nden beklenen açıklama geldi. Peki, 31 Aralık Çarşamba günü (yarın) Batman'da okullar tatil mi? İşte öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren kar tatili haberi ve idari izin detayları.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, Batman'da hayatı durma noktasına getirdi. Yolların kardan kapanması ve meteorolojinin "yoğun buzlanma" uyarıları sonrası Batman Valiliği takip edilmeye başlandı. Peki, 31 Aralık 2025 Batman'da yarın okullar tatil mi?

BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Batman Valiliği tarafından yapılan resmi basın duyurusuna göre; kent genelinde beklenen kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde görülecek olan şiddetli don ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü:

İl genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kursları) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

BATMAN'DA EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA!

Bu kararla birlikte Batman'da kar tatili 2 güne çıkmış oldu. 30 Aralık tarihinde de il genelinde tatil kararı alan Valilik çarşamba günü için de duyurusunu geciktirmedi.

BATMAN HAVA DURUMU

