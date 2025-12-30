Yarın Batman’da okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Batman kar tatili açıklaması

BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Batman Valiliği tarafından yapılan resmi basın duyurusuna göre; kent genelinde beklenen kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde görülecek olan şiddetli don ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü:

İl genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kursları) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır.