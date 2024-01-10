Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:36
Yarın Bolu’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Bolu’da okullar var mı, tatil mi?
Bolu'da soğuk hava koşulları etkili olmaya başlarken okulların tatil mi araştırması başladı. Kar yağışının bütün ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte Bolu beyaza büründü. Soğuk kış şartları Bolu'da kar ve fırtınaya sebep oldu. Meteoroloji ardı ardına uyarılar veremeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler valiliklerden gelecek duyuruları yakın takibe aldı. Peki, 11 Ocak Perşembe okullar var mı, Bolu'da okullar tatil mi?