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Haberler Fotohaber Yarın Bolu’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Bolu’da okullar var mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:36

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Bolu’da okullar var mı, tatil mi?

Bolu'da soğuk hava koşulları etkili olmaya başlarken okulların tatil mi araştırması başladı. Kar yağışının bütün ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte Bolu beyaza büründü. Soğuk kış şartları Bolu'da kar ve fırtınaya sebep oldu. Meteoroloji ardı ardına uyarılar veremeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler valiliklerden gelecek duyuruları yakın takibe aldı. Peki, 11 Ocak Perşembe okullar var mı, Bolu'da okullar tatil mi?

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Bolu’da okullar var mı, tatil mi?

Tüm ülkede sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte yağmur yerini kuvvetli kar yağışına bıraktı. Bolu'da önümüzdeki 5 gün boyunca kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Hava -2 derecelere kadar düşecek. İşte yarın Bolu'da okullar tatil mi, 11 Ocak Perşembe okullar var mı? detayları

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Bolu’da okullar var mı, tatil mi?

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Yarın Bolu’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Bolu’da okullar var mı, tatil mi?

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞTÜ!

Meteoroloji tüm ülke genelinde sıcaklıkların 10 derece düşeceğini ve kar yağışının tüm ülkeyi etkisi altına alacağını açıkladı.

Meteoroloji 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) perşembe günü için uyarılar yapılıyor.

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Bolu’da okullar var mı, tatil mi?

BOLU'DA SICAKLIKLAR -2 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR!

Havanın 1 ve -1 dereceleri arasında seyrettiği Bolu beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şehirde etkili oluyor.

Yarın Bolu’da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı! 11 Ocak Perşembe Bolu’da okullar var mı, tatil mi?

YARIN BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Devam eden fırtına ve yağışla birlikte okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili henüz Bolu Valiliğinden açıklama bulunmuyor.

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