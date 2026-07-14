Haberler
Fotohaber
Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:16
Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla eczanelerin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatilde ilaç temin etmek isteyenler, eczanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?