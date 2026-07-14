Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu

Resmi tatillerde kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanırken, eczanelerin hizmet düzeni de gündeme geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde eczanelerin faaliyet durumu ile nöbetçi eczane uygulaması vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu ve merak edilen ayrıntılar.