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Haberler Fotohaber Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:16

Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla eczanelerin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatilde ilaç temin etmek isteyenler, eczanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

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Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu

Resmi tatillerde kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanırken, eczanelerin hizmet düzeni de gündeme geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde eczanelerin faaliyet durumu ile nöbetçi eczane uygulaması vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu ve merak edilen ayrıntılar.

Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında resmi tatil olduğu için eczaneler normal çalışma düzeninde hizmet vermeyecektir.

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Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu

Resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olurken, vatandaşların ilaç ihtiyaçları nöbetçi eczaneler aracılığıyla karşılanacaktır.

Eczaneler 16 Temmuz'da normal çalışma düzenine dönecektir.

Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz 2026 eczanelerin çalışma durumu

15 TEMMUZ'DA NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'da nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam edecektir. Acil ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebilecektir.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

Bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczaneleri öğrenmek için şu yöntemlerden yararlanabilirsiniz:

  • İl veya ilçe eczacı odalarının internet siteleri
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından sunulan bilgilendirmeler
  • E-Devlet ve bazı belediyelerin nöbetçi eczane sorgulama hizmetleri
  • Eczanelerin kapılarında yer alan nöbetçi eczane listeleri

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