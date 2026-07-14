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Yarın kargolar açık mı kapalı mı olacak? 15 Temmuz Kargo Çalışma Durumu Açıklandı!
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:17
Yarın kargolar açık mı kapalı mı olacak? 15 Temmuz Kargo Çalışma Durumu Açıklandı!
Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz günü, yurt genelindeki kargo teslimat ve gönderim süreçleri de etkileyecek. Böylece teslimat bekleyen veya gönderi yapmak isteyen vatandaşlar şubelerin çalışma düzenini sorguluyor. "15 Temmuz kargolar açık mı kapalı mı, kuryeler çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, yarın için Yurtiçi, Aras, MNG, PTT, Sürat Kargo çalışma durumu...