Yarın kargolar açık mı kapalı mı olacak? 15 Temmuz Kargo Çalışma Durumu Açıklandı!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yasa gereği ulusal resmi tatiller kapsamında yer alması, kargo bekleyen ya da gönderi yapacak olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İnternetten alışveriş yapan tüketiciler ve ticari gönderisi olan işletmeler, kargo firmalarının dağıtım ve şube mesai düzenini araştırmaya başladı. Böylece 15 Temmuz günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat ve PTT Kargo şubeleri ve dağıtım personelleri çalışma düzeni ön plana çıktı.