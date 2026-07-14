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Haberler Fotohaber Yarın kargolar açık mı kapalı mı olacak? 15 Temmuz Kargo Çalışma Durumu Açıklandı!
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:17

Yarın kargolar açık mı kapalı mı olacak? 15 Temmuz Kargo Çalışma Durumu Açıklandı!

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz günü, yurt genelindeki kargo teslimat ve gönderim süreçleri de etkileyecek. Böylece teslimat bekleyen veya gönderi yapmak isteyen vatandaşlar şubelerin çalışma düzenini sorguluyor. "15 Temmuz kargolar açık mı kapalı mı, kuryeler çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, yarın için Yurtiçi, Aras, MNG, PTT, Sürat Kargo çalışma durumu...

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Yarın kargolar açık mı kapalı mı olacak? 15 Temmuz Kargo Çalışma Durumu Açıklandı!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yasa gereği ulusal resmi tatiller kapsamında yer alması, kargo bekleyen ya da gönderi yapacak olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İnternetten alışveriş yapan tüketiciler ve ticari gönderisi olan işletmeler, kargo firmalarının dağıtım ve şube mesai düzenini araştırmaya başladı. Böylece 15 Temmuz günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat ve PTT Kargo şubeleri ve dağıtım personelleri çalışma düzeni ön plana çıktı.

Yarın kargolar açık mı kapalı mı olacak? 15 Temmuz Kargo Çalışma Durumu Açıklandı!

15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir. Resmi tatil mevzuatı gereği, 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olacaktır. Bu nedenle PTT, DHL (MNG), Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo dahil tüm kargo şirketleri kapalı olacak ve işlem yapmayacak.

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Yarın kargolar açık mı kapalı mı olacak? 15 Temmuz Kargo Çalışma Durumu Açıklandı!

15 TEMMUZ'DA KURYELER DAĞITIM YAPAR MI?

PTT, DHL (MNG), Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo dahil tüm kargo şubeleri kapalı olacağından 15 Temmuz'da kuryeler dağıtıma çıkmayacak.

Yarın kargolar açık mı kapalı mı olacak? 15 Temmuz Kargo Çalışma Durumu Açıklandı!

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KURYELER DAĞITIMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatilinin ardından, 16 Temmuz Perşembe günü kargo firmaları ve kuryeler hizmet vermeye devam edecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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