Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte 20-23 Mart 2024 hava durumu
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:14

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte 20-23 Mart 2024 hava durumu

Yarın okullar tatil mi son dakika yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sağanak ve kar 5 gün boyunca devam edecek. Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 7 derece birden düşecek. Olumsuz hava koşulları sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Zira geçtiğimiz ay olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilmişti. Peki yarın okullar tatil mi? 20 Mart 2024 Çarşamba okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, 20-23 Mart 2024 hava durumu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte 20-23 Mart 2024 hava durumu

Yarın okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündemini meşgul etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil pek çok kent için karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu. Sıcaklıklar bu akşam 7 derece birden düşecek. Bu noktada olumsuz hava koşulları sebebiyle gözler tatil haberlerine çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi? 20 Mart 2024 Çarşamba okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, detaylar.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte 20-23 Mart 2024 hava durumu

KAR VE SAĞANAK GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdrülüğü hava durumu raporunu yayımladı. Trakya, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi kuvvetli kar yağışlı olacak. Yağışların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 7 derece birden düşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte 20-23 Mart 2024 hava durumu

Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte 20-23 Mart 2024 hava durumu

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün salı Doğu Anadolu'da kar, Şırnak ve Hakkâri'de yoğun kar var. Yarın yurtta sıcaklık 6-7 derece düşecek. İstanbul'a yağmur bugün akşam gelecek 15 derece, Yarın 9 derece. Perşembe, Cuma İç Anadolu, Karadeniz iç ve doğu Anadolu'da kar var. Ankara bugün açık, 15 Perşembe Cuma kar 5 derece. Pazar batıda bahar"

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte 20-23 Mart 2024 hava durumu

YARIN OKULLAR TATİL OLUR MU?

20 Mart Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA