YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte 20-23 Mart 2024 hava durumu

Yarın okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündemini meşgul etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil pek çok kent için karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu. Sıcaklıklar bu akşam 7 derece birden düşecek. Bu noktada olumsuz hava koşulları sebebiyle gözler tatil haberlerine çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi? 20 Mart 2024 Çarşamba okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, detaylar.