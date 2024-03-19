YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Mart Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte 20-23 Mart 2024 hava durumu

Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
14:14
Yarın okullar tatil mi son dakika yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sağanak ve kar 5 gün boyunca devam edecek. Sıcaklıklar hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 7 derece birden düşecek. Olumsuz hava koşulları sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Zira geçtiğimiz ay olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilmişti. Peki yarın okullar tatil mi? 20 Mart 2024 Çarşamba okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, 20-23 Mart 2024 hava durumu.