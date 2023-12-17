Giriş Tarihi: 17.12.2023 01:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
01:56
YARIN OKULLAR TATİL Mİ: SON DAKİKA açıklaması var mı? 18 Aralık Pazartesi nerede okul tatil ilan edildi? Valilik açıklaması ile...
Son dakiak yarın okulların tatil durumu ile ilgili haberler yakından araştırılıyor. Bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı ve bunun yanı sıra da kar yağışı olacağı ön görülüyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşulları sonrasında ise kar tatili gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki 18 Aralık'ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?Yarın okullar tatil mi?