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Haberler Fotohaber YARIN OKULLAR TATİL Mİ: SON DAKİKA açıklaması var mı? 18 Aralık Pazartesi nerede okul tatil ilan edildi? Valilik açıklaması ile...
Giriş Tarihi: 17.12.2023 01:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 01:56

YARIN OKULLAR TATİL Mİ: SON DAKİKA açıklaması var mı? 18 Aralık Pazartesi nerede okul tatil ilan edildi? Valilik açıklaması ile...

Son dakiak yarın okulların tatil durumu ile ilgili haberler yakından araştırılıyor. Bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı ve bunun yanı sıra da kar yağışı olacağı ön görülüyor. Ülke genelinde olumsuz hava koşulları sonrasında ise kar tatili gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki 18 Aralık'ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?Yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ: SON DAKİKA açıklaması var mı? 18 Aralık Pazartesi nerede okul tatil ilan edildi? Valilik açıklaması ile...

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu aram motorlarında yanıt arıyor. İstanbul'da yağmur ve fırtınanın olumsuz etkileri sürmeye devam ederken bu durum okullarda tatile neden olur mu merak ediliyor. Yağmurlu hava sonrasında öğrenciler tatil haberlerini araştırmaya başladılar. Gözler valiliğe çevirildi! Peki 18 Aralık'ta İstanbul'da okullar tatil olacak mı, kar tatili var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ: SON DAKİKA açıklaması var mı? 18 Aralık Pazartesi nerede okul tatil ilan edildi? Valilik açıklaması ile...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu güneydoğusu ve Güney Doğu Anadolu'nun güney kesimleri haric yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ: SON DAKİKA açıklaması var mı? 18 Aralık Pazartesi nerede okul tatil ilan edildi? Valilik açıklaması ile...

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ: SON DAKİKA açıklaması var mı? 18 Aralık Pazartesi nerede okul tatil ilan edildi? Valilik açıklaması ile...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Aralık yani yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ: SON DAKİKA açıklaması var mı? 18 Aralık Pazartesi nerede okul tatil ilan edildi? Valilik açıklaması ile...

Konu ile ilgili bir son dakika açıklaması gelirse habere eklenecek.

SON DAKİKA