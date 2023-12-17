YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Sivas’ta okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

Yarın Sivas'ta okullar tatil mi, Sivas'ta kar tatili olacak mı sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olma ihtimali bulunduğundan ''18 Aralık Pazartesi Sivas'ta okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehir için Sivas Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 18 Aralık Pazartesi Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Sivas kar tatili son durum…