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Haberler Fotohaber YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Sivas’ta okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 15:24

YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Sivas’ta okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

Yarın Sivas'ta okullar tatil mi, Sivas'ta kar tatili olacak mı sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olma ihtimali bulunduğundan ''18 Aralık Pazartesi Sivas'ta okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehir için Sivas Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 18 Aralık Pazartesi Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Sivas kar tatili son durum…

YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Sivas’ta okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

18 Aralık Pazartesi Sivas'ta okullar tatil mi merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre, bugün yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunulurken "18 Aralık Pazartesi Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler Sivas kar tatili için valilikten gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki; Sivas Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler…

YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Sivas’ta okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU ALARM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu haritasını güncelledi ve 4 il için uyarılarda bulundu. 17 Aralık Pazar günü birçok ilde sağanak, kar ve kuvvetli sağanak yağış görülecek.

Öte yandan MGM, 5 günlük haritali hava durumu raporunda sarı kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı.

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YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Sivas’ta okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

İŞTE SARI KOD VERİLEN İLLER

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.

YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Sivas’ta okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

18 ARALIK 2023 PAZARTESİ SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Sivas'ta Pazar gününün parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ile 3 derece arasında olması bekleniyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 18 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Sivas Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Sivas'ta okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji’den flaş kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Sivas’ta okul var mı yok mu, açıklama geldi mi?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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