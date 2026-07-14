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Haberler Fotohaber Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:07 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 08:16

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uygulanan resmi tatil dolayısıyla, ücretsiz toplu ulaşım uygulamasının bu yıl da geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan karar merak konusu olurken İzmir, Ankara, İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin açıklamalar.

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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca kişi Marmaray, metrobüs, otobüs, metro ve diğer toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar bedava hizmet verecek?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü belirlenen raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

MADDE 1- (1) 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz olacak hatlar şöyle:

  • Başkentray
  • Marmaray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebebiyle 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Bu hatlardan yararlanan yolculardan 15 Temmuz 2026 tarihinde ulaşım ücreti alınmayacak.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

15 TEMMUZ'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz'da İETT araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

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