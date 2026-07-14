Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere milyonlarca kişi Marmaray, metrobüs, otobüs, metro ve diğer toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi, hangi hatlar bedava hizmet verecek?