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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 08:16
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz’da İzmir, Ankara, İstanbul’da Marmaray, metrobüs ve otobüsler bedava mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uygulanan resmi tatil dolayısıyla, ücretsiz toplu ulaşım uygulamasının bu yıl da geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan karar merak konusu olurken İzmir, Ankara, İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin açıklamalar.