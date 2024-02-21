Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam sürenizi belirliyor! En az yaşayacak ayak numarası açıklandı: 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:53

Yaşam sürenizi belirliyor! En az yaşayacak ayak numarası açıklandı: 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

İsveçli Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre ayak numarasına göre insanların yaşam süresi hesaplanabiliyor. Bilim insanları bazı ayak numarasına sahip insanların daha kısa bir hayat süreceğini iddia ediyor. Çalışmalar, farklı yaş grubu ve farklı tip insanlar özelinde incelenerek en heterojen sonuç elde edilmeye çalışıldı.

Yaşam sürenizi belirliyor! En az yaşayacak ayak numarası açıklandı: 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

Dünyanın konuştuğu araştırma İsveç'te yapıldı. Bilim insanları, ayak numarasıyla yaşam ömrü arasında bir bağlantı kurulabileceğini iddia etti. Çalışmalar geniş kapsamlı bir örneklem kümesinden oluşurken, küçük ayaklı insanlar hiç beklemediği sonuçları alacak.

Yaşam sürenizi belirliyor! En az yaşayacak ayak numarası açıklandı: 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

AYAK NUMARASIYLA YAŞAM ÖMRÜ BAĞLANTILI OLABİLİR

Çalışmanın başındaki Dr. Hans Bjors, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık ve gördük ki küçük ayaklılar daha uzun yaşıyor." Açıklamasında bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaşam sürenizi belirliyor! En az yaşayacak ayak numarası açıklandı: 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

AYAK NUMARANIZ NE KADAR ÖNEM ARZ EDİYOR?

Dr. Bjors, ayak numarasının insanın yaşam ömrünü tahmin ettiğini dile getirdi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda şu sonuçları elde ettiler:

Yaşam sürenizi belirliyor! En az yaşayacak ayak numarası açıklandı: 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

Kadın

36 Numara – 64-69 yaş

37.5 Numara – 70-76 yaş

38 Numara – 77-82 yaş

40 Numara – 78-84 yaş

Yaşam sürenizi belirliyor! En az yaşayacak ayak numarası açıklandı: 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...

42 Numara – 73-75 yaş

44 Numara – 70-72 yaş

45 Numara – 67-70 yaş

46.5 Numara – 66-69 yaş

SON DAKİKA