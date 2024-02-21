Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
10:53
Yaşam sürenizi belirliyor! En az yaşayacak ayak numarası açıklandı: 38-39-40-41-42-43-44 numara ayaklar...
İsveçli Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre ayak numarasına göre insanların yaşam süresi hesaplanabiliyor. Bilim insanları bazı ayak numarasına sahip insanların daha kısa bir hayat süreceğini iddia ediyor. Çalışmalar, farklı yaş grubu ve farklı tip insanlar özelinde incelenerek en heterojen sonuç elde edilmeye çalışıldı.