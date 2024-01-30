Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaya Geçidi Cezası 2024 - Yayalara Yol Vermeme Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 14:08

Yaya Geçidi Cezası 2024 - Yayalara Yol Vermeme Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Yaya geçidi cezası 2024 senesinde güncellendi. Trafik, insanların kurallara uymasının son derece önemli olduğu bir yerdir. Araç kullanıcıları kendi araçlarını ulaşım için kullanırken yayaların ulaşım haklarına da engel olmamalıdırlar. Bu kusurlu davranış sonucunda verilen yaya geçidi cezası 2024 yılında daha caydırıcı hale geldi. Bu nedenle tüm sürücüler yayalara yol vermeme cezası ne kadar, kaç puan sorusunun yanıtını bilmelidirler.

Yaya Geçidi Cezası 2024 - Yayalara Yol Vermeme Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Yaya geçidi cezası 2024 yılı için belirlenen trafik cezası ücretleri kapsamında değişiklik gösterdi. Yayaların sokakta ve caddede rahat bir şekilde yürüyebilmeleri, araç tacizine maruz kalmamaları ve haklarını koruyabilmeleri için yaya geçidi denilen sistem her şehirde bulunur. Yaya geçidinde insanlara yol vermeyen sürücüler için Yaya geçidi cezası 2024 yılında da uygulanacak. Yayalara yol vermeme cezası ne kadar, kaç puan gibi soruların yanıtına yayalar da hâkim olmalıdırlar.

Yaya Geçidi Cezası 2024 - Yayalara Yol Vermeme Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Yayalara Yol Vermeme Cezası Ne Kadar?

Trafikte yayalara yol vermemenin cezası 2024 senesinde netleşti. Buna göre 2023 senesinde yayalara yol vermemenin cezası 1.979 TL olarak belirlenmişken, 2024 senesinde bu ücret 1.157 TL artış göstererek 3.136 TL oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaya Geçidi Cezası 2024 - Yayalara Yol Vermeme Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Yayalara Yol Vermeme Cezası Kaç Puan?

Trafikte bazı hataların sürekli şekilde tekrar edilmesi, sık sık ceza görmeye neden olur ve bu cezalar esnasında biriken puanlar sürücünün karşısına bir yaptırım olarak uygulanır.

Yaya Geçidi Cezası 2024 - Yayalara Yol Vermeme Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Ceza puanı 100'ü aşan sürücülerin ehliyetine 2 ay olacak şekilde el konulur. İkinci defa trafik cezası puanı 100'ü aşarsa bu defa 4 ay süre ile ehliyete el konulur ve psikoteknik değerlendirme raporu olmadan ehliyet geri verilmez. 3. Kez 100 ceza puanı dolduğu zaman ise sürücü belgesine süresiz el konulur.

En sık ceza uygulanan trafik cezalarından biri de yayalara yol vermemektir. Yayalara eğer yaya geçidi olmasına rağmen yol verilmiyorsa sürücüye 10 ceza puanı yazılır.

SON DAKİKA