Yaya Geçidi Cezası 2024 - Yayalara Yol Vermeme Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Ceza puanı 100'ü aşan sürücülerin ehliyetine 2 ay olacak şekilde el konulur. İkinci defa trafik cezası puanı 100'ü aşarsa bu defa 4 ay süre ile ehliyete el konulur ve psikoteknik değerlendirme raporu olmadan ehliyet geri verilmez. 3. Kez 100 ceza puanı dolduğu zaman ise sürücü belgesine süresiz el konulur.

En sık ceza uygulanan trafik cezalarından biri de yayalara yol vermemektir. Yayalara eğer yaya geçidi olmasına rağmen yol verilmiyorsa sürücüye 10 ceza puanı yazılır.