Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
14:08
Yaya Geçidi Cezası 2024 - Yayalara Yol Vermeme Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Yaya geçidi cezası 2024 senesinde güncellendi. Trafik, insanların kurallara uymasının son derece önemli olduğu bir yerdir. Araç kullanıcıları kendi araçlarını ulaşım için kullanırken yayaların ulaşım haklarına da engel olmamalıdırlar. Bu kusurlu davranış sonucunda verilen yaya geçidi cezası 2024 yılında daha caydırıcı hale geldi. Bu nedenle tüm sürücüler yayalara yol vermeme cezası ne kadar, kaç puan sorusunun yanıtını bilmelidirler.