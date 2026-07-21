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Haberler Fotohaber Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2026: YÖK Atlas ile Yazılım Mühendisliği başarı sıralamaları nasıl?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 21:25

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2026: YÖK Atlas ile Yazılım Mühendisliği başarı sıralamaları nasıl?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci ön plana çıkarken adaylar, yazılım mühendisliği taban puanlarını ve sıralamalarını araştırmaya başladı. Böylece YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilerle, bölümlere ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ön plana çıktı. Peki "Yazılım mühendisliği kaç puan ve sıralama ile kazanılır?" İşte üniversitelere ve şehirlere göre detaylar...

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Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2026: YÖK Atlas ile Yazılım Mühendisliği başarı sıralamaları nasıl?

2026 YKS tercih dönemi için hazırlıklarına başlayan ve yazılım mühendisliği bölümünü hedefleyen adaylar, üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Böylece ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan il il ve üniversite üniversite yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları gündeme geldi.

Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2026: YÖK Atlas ile Yazılım Mühendisliği başarı sıralamaları nasıl?

2026 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI

2026 Yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yazılım mühendisliği bölümünün taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2026: YÖK Atlas ile Yazılım Mühendisliği başarı sıralamaları nasıl?

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
7
8		 7
6
9
8		 470,07036
488,56439
509,45407
494,57487		 29.359
15.359
13.034
21.059
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
13
15		 17
15
16
15		 465,57277
490,92454
522,45940
522,46167		 32.862
14.245
6.884
5.678
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
10
12		 13
14
11
12		 452,37276
468,75939
512,15155
508,58809		 43.971
25.986
11.610
12.308
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
40
25		 67
67
41
26		 449,98176
454,63093
489,34316
477,77924		 46.156
35.288
25.681
33.483
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
8
11
11		 10
9
12
11		 447,31907
453,19338
500,37781
488,47912		 48.552
36.278
18.372
25.379
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
40
40		 67
67
41
41		 445,19918
448,71305
486,36591
476,60645		 50.537
39.558
27.795
34.400
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
9
8
12		 6
10
9
12		 442,78037
437,26747
486,65342
480,35652		 52.842
48.305
27.584
31.484
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 441,88491


 53.689
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
8
7
7		 7
9
9
7		 440,21218
432,46321
474,60301
464,62055		 55.204
52.248
36.853
44.137
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
14
13
10		 14
16
15
10		 438,94544
427,62491
495,19932
495,71836		 56.448
56.309
21.748
20.329
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
8		 12
11
11
8		 438,22146
428,92619
484,09541
473,99945		 57.187
55.213
29.487
36.469
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
9
8
8		 9
10
9
8		 436,62358
425,70767
474,09397
474,48118		 58.760
58.010
37.236
36.106
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
9
8		 6
6
10
8		 435,47377
433,76209
481,85281
479,81045		 59.861
51.175
31.138
31.902
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
12
11
11		 14
13
12
11		 431,93321
418,41050
474,48455
463,84115		 63.443
64.432
36.957
44.786
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
10
10
9		 8
11
11
9		 431,79005
417,06405
471,53142
462,22244		 63.592
65.660
39.304
46.056
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
6
6
7		 5
7
7
7		 429,74742
426,17685
470,06286
467,44244		 65.718
57.606
40.513
41.854
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
75
75		 82
82
77
77		 426,7202
424,01530
467,53766
462,18472		 68.803
59.517
42.654
46.098
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
11
9
8		 15
11
9
8		 426,52816
400,34143
481,23462
470,36212		 69.006
82.296
31.636
39.361
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
72
62
62		 426,38972
423,89505
464,51888
456,53742		 69.164
59.633
45.317
50.908
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9


 10


 424,44342


 71.256
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
13
12
12		 17
14
13
12		 422,74471
417,35028
484,75035
481,04619		 73.046
65.419
28.982
30.943
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
 52
52
41
 421,50133
417,37192
452,58320
 74.397
65.392
55.726
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
4

 8
5

 420,21824
423,24509

 75.755
60.178
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 6
6
7
 419,45763
418,45703
462,64653
 76.627
64.386
46.966
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
40
40		 67
67
41
41		 419,21129
418,21746
458,83819
446,62777		 76.895
64.597
50.318
59.629
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 416,95622


 79.422
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
60
60		 77
77
62
62		 414,9188
414,53017
461,23273
454,74797		 81.740
68.103
48.233
52.434
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
8
7
15		 6
10
8
15		 414,35545
389,88735
451,99524
448,06658		 82.386
93.619
56.293
58.319
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
10
11		 12
12
11
11		 413,00966
408,49013
462,54473
461,74699		 83.815
73.940
47.063
46.468
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
4

 10
5

 408,74608
414,48606

 88.531
68.149
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
4

 10
5

 408,50851
422,97452

 88.810
60.397
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 11
11
11
11		 407,56841
383,54997
463,61931
467,12407		 89.864
100.935
46.133
42.078
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15
15
15		 11
16
16
15		 406,83922
391,12992
452,12439
457,13426		 90.697
92.216
56.171
50.406
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
9
8
8		 6
10
9
8		 406,78471
387,43054
452,69518
452,19359		 90.756
96.496
55.641
54.699
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
10
8
10		 8
11
9
10		 406,27928
377,83026
461,08856
457,40055		 91.344
107.952
48.356
50.172
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
8
9		 11
10
9
9		 406,18406
338,01629
461,01613
460,70075		 91.445
169.551
48.414
47.394
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
11
9
7		 11
12
10
7		 405,49606
332,54985
471,05143
470,35682		 92.247
180.292
39.730
39.365
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 20
20
20
20		 403,24762
398,43673
438,93022
413,34055		 94.955
84.293
68.503
91.655
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
13
12
12		 13
14
13
12		 402,17306
367,41190
455,03323
457,68963		 96.293
121.480
53.525
49.941
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
56
56		 72
72
58
58		 402,00577
400,78706
446,63680
442,67174		 96.505
81.824
61.297
63.132
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
8

 7
9

 398,89638
392,38428

 100.264
90.868
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
60
60		 82
82
62
62		 395,37026
393,03471
441,44496
429,40645		 104.616
90.134
66.156
75.415
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 5
5

 395,21016
394,17872

 104.785
88.835
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 56
56
56
56		 58
58
58
58		 395,0626
395,69653
442,44876
437,59724		 104.953
87.139
65.181
67.755
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4

 5
5

 394,57619
388,71556

 105.605
95.009
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
12		 8
8
11
12		 394,2918
352,36325
453,56987
452,69290		 105.989
144.278
54.831
54.262
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
45
59
40		 41
46
60
40		 387,63593
369,11148
435,29996
431,60761		 114.637
119.235
71.887
73.309
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
5
9
9		 15
6
10
9		 387,60965
384,21740
444,85864
441,46190		 114.672
100.108
62.953
64.244
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 79
90
77
62		 387,50199
382,71761
429,47591
411,04205		 114.814
101.932
77.713
94.097
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
4
4
5		 4
5
5
5		 387,01595
382,36106
423,48462
404,07537		 115.420
102.388
83.955
101.546
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
65
65		 79
90
83
67		 383,61371
383,22691
432,48520
422,01363		 120.072
101.327
74.650
82.749
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
70
60		 82
82
72
62		 383,39826
382,65465
436,32522
429,13618		 120.344
102.022
70.948
75.685
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
14
11
11		 17
15
12
11		 381,65734
348,36692
451,40268
452,74532		 122.677
150.836
56.871
54.204
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
11
9		 11
11
11
9		 380,3225
378,93643
432,71349
430,21355		 124.511
106.580
74.418
74.648
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
45
59
40		 41
46
60
40		 380,25547
351,27737
425,84245
425,77436		 124.606
146.004
81.442
78.971
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
4
7
8		 10
5
8
8		 379,77899
383,72114
448,10786
449,95994		 125.290
100.739
59.952
56.623
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
70
70		 82
82
72
72		 379,36514
377,72524
429,40403
419,22978		 125.904
108.086
77.786
85.478
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
6
6		 5
5
7
6		 378,63022
381,69484
449,66814
446,06709		 126.941
103.194
58.513
60.112
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
5
6
 7
6
7
 377,63505
366,67190
418,93229
 128.410
122.506
88.723
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
45
30		 62
62
47
31		 377,17549
375,01044
423,48806
410,42189		 129.076
111.483
83.949
94.751
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
8
4
6		 11
9
5
6		 374,5374
375,89892
440,24914
428,67623		 132.903
110.386
67.241
76.113
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
10
11		 12
12
11
11		 374,42384
322,08467
438,63849
440,98277		 133.089
203.472
68.757
64.699
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BOSNA-HERSEK) (Yurt Dışı )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 373,55271


 134.333
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 371,70496
368,19439
414,95471
395,79501		 136.985
120.403
93.040
110.906
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
5
 6
5
6
 368,38872
333,48877
423,67321
 142.142
178.340
83.753
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 98
98
98
80		 111
126
126
82		 367,00898
364,68105
416,42096
398,47605		 144.276
125.398
91.417
107.812
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40

 41
41

 365,32513
356,75223

 146.961
137.116
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
60
60		 82
82
62
62		 363,86041
358,75722
409,00140
393,05715		 149.328
134.028
99.865
114.090
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 79
90
77
62		 357,4666
349,39241
403,05262
396,23562		 160.342
149.117
106.903
110.403
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
70
70		 82
82
72
72		 356,58913
344,47526
407,52274
398,22383		 161.981
157.564
101.546
108.098
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 351,10857


 172.166
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
40
40		 67
67
41
41		 348,47677
341,39230
395,63293
378,23565		 177.295
163.029
116.208
132.669
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Simav Teknoloji Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 346,273


 181.589
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
55
55		 82
82
57
57		 345,66405
334,32045
399,90704
392,50278		 182.763
176.641
110.791
114.748
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
15
19
23		 20
15
19
23		 340,0707
336,13483
373,56677
334,73357		 194.662
173.143
147.247
205.281
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 34
39
39
 334,61847
333,30030
368,45487
 206.838
178.706
155.319
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 68
77
77
62		 334,30084
319,64892
386,86058
382,35065		 207.593
209.390
127.811
127.232
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 327,92246
292,32975
410,57618
397,99688		 222.977
291.766
98.064
108.379
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
58
60
47		 65
58
60
47		 327,8094
333,18145
417,02299
422,16833		 223.279
178.966
90.800
82.624
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 34
39

 327,14816
319,33320

 224.969
210.151
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 71
71
68
67		 71
71
68
67		 324,23971
344,48931
436,38386
442,10636		 232.610
157.534
70.897
63.652
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
14
14		 15
15
15
15		 322,4819
306,70543
342,54024
330,78667		 237.433
244.197
204.346
213.684
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
14
14		 15
15
15
15		 320,30723
302,10956
335,99105
320,93351		 243.397
258.205
219.304
236.281
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
24
22
15		 17
24
22
15		 318,49264
314,02202
383,85209
406,10247		 248.440
223.797
132.062
99.393
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 46
26
28
28		 46
26
28
28		 317,98403
368,27136
463,31384
467,08996		 249.908
120.295
46.405
42.110
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
60
60		 82
82
62
62		 317,38458
298,85559
374,10915
357,88630		 251.591
268.866
146.396
162.507
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
48
37
37		 35
26
37
37		 315,84307
Dolmadı
397,21944
372,76331		 256.163
Dolmadı
114.221
140.232
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 26
27
25
 26
15
25
 314,22676
Dolmadı
410,89851
 261.050
Dolmadı
97.689
TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 29
25

 29
25

 313,28141
299,48664

 263.958
266.690
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
11
13
9		 15
11
13
9		 311,90758
316,14254
344,61587
322,68746		 268.220
218.244
199.886
232.075
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
5		 2
2
2
5		 309,00193
362,16974
401,04443
372,43581		 277.574
129.055
109.347
140.672
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 24
24
24
20		 27
31
31
21		 305,94548
290,20631
308,41080
298,03350		 287.682
299.807
297.450
299.696
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
 41
41
41
 305,92229
300,17572
328,85254
 287.771
264.429
236.999
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
51
41
41		 302,8579
Dolmadı
348,67015
334,66177		 298.468
Dolmadı
191.473
205.424
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 3
5
5
 Dolmadı
298,07295
320,44861
 Dolmadı
271.595
259.915
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
42
64
28		 1
12
36
28		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
382,75038		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
126.734
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
56
44
43		 3
19
44
43		 Dolmadı
Dolmadı
362,06992
347,09103		 Dolmadı
Dolmadı
166.174
181.172
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
1
1
 1
1
1
 Dolmadı
298,21397
399,84686
 Dolmadı
271.108
110.869
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
21
18
25		 5
12
18
23		 Dolmadı
Dolmadı
310,24162
298,28167		 Dolmadı
Dolmadı
291.247
298.942
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 31


 24


 Dolmadı


 Dolmadı
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
7
6
9		 3
7
6
9		 Dolmadı
328,82866
381,01232
369,62327		 Dolmadı
188.273
136.121
144.679
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 44
63
57
57		 4
18
57
57		 Dolmadı
Dolmadı
379,65350
408,24929		 Dolmadı
Dolmadı
138.037
97.038
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
21
42
42		 1
6
13
42		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
326,90569		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
222.293
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
25

 12
25

 Dolmadı
295,59661

 Dolmadı
280.085
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
44
52
44		 28
44
52
44		 Dolmadı
344,96831
432,38231
425,29951		 Dolmadı
156.661
74.765
79.478
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 29
29
24
14		 1
4
24
14		 Dolmadı
Dolmadı
351,17965
331,03267		 Dolmadı
Dolmadı
186.358
213.170
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
37		 7
15
35
37		 Dolmadı
Dolmadı
366,37940
337,04089		 Dolmadı
Dolmadı
158.722
200.559
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 82
85
81
73		 10
24
81
73		 Dolmadı
Dolmadı
311,87350
309,07175		 Dolmadı
Dolmadı
285.927
266.961
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
40
40
40		 18
17
40
40		 Dolmadı
Dolmadı
394,48938
380,11468		 Dolmadı
Dolmadı
117.672
130.158
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
5
10		 7
9
5
10		 Dolmadı
301,78636
339,82317
312,23417		 Dolmadı
259.198
210.318
258.283
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 67
56

 4
18

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
27
20
10		 2
9
20
10		 Dolmadı
Dolmadı
330,27480
341,40698		 Dolmadı
Dolmadı
233.376
191.781
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 31
20
14
20		 5
10
14
20		 Dolmadı
Dolmadı
401,20296
390,97250		 Dolmadı
Dolmadı
109.168
116.565
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
23

 4
4

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 37
55
51
42		 4
12
51
42		 Dolmadı
Dolmadı
332,12553
332,15345		 Dolmadı
Dolmadı
228.719
210.778
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 102
85
76
68		 14
85
76
68		 Dolmadı
299,67037
316,06670
409,88651		 Dolmadı
266.105
272.853
95.317
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 71
98
93
85		 2
11
93
85		 Dolmadı
Dolmadı
307,72898
310,56149		 Dolmadı
Dolmadı
299.765
262.813
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25

 1
14

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 38


 9


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
6

 1


 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 105
91
76
58		 36
39
76
58		 Dolmadı
Dolmadı
359,30298
351,92403		 Dolmadı
Dolmadı
170.958
172.660
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 61
72
55
38		 19
25
55
38		 Dolmadı
Dolmadı
347,50841
341,20197		 Dolmadı
Dolmadı
193.849
192.195
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55


 11


 Dolmadı
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2026: YÖK Atlas ile Yazılım Mühendisliği başarı sıralamaları nasıl?

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

- YÖK ATLAS için tıklayınız

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

- 2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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