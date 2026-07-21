Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2026: YÖK Atlas ile Yazılım Mühendisliği başarı sıralamaları nasıl?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
7
8
|7
6
9
8
|470,07036
488,56439
509,45407
494,57487
|29.359
15.359
13.034
21.059
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
13
15
|17
15
16
15
|465,57277
490,92454
522,45940
522,46167
|32.862
14.245
6.884
5.678
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
10
12
|13
14
11
12
|452,37276
468,75939
512,15155
508,58809
|43.971
25.986
11.610
12.308
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
40
25
|67
67
41
26
|449,98176
454,63093
489,34316
477,77924
|46.156
35.288
25.681
33.483
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
8
11
11
|10
9
12
11
|447,31907
453,19338
500,37781
488,47912
|48.552
36.278
18.372
25.379
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
40
40
|67
67
41
41
|445,19918
448,71305
486,36591
476,60645
|50.537
39.558
27.795
34.400
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
9
8
12
|6
10
9
12
|442,78037
437,26747
486,65342
480,35652
|52.842
48.305
27.584
31.484
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|441,88491
—
—
—
|53.689
…
—
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
8
7
7
|7
9
9
7
|440,21218
432,46321
474,60301
464,62055
|55.204
52.248
36.853
44.137
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
14
13
10
|14
16
15
10
|438,94544
427,62491
495,19932
495,71836
|56.448
56.309
21.748
20.329
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
8
|12
11
11
8
|438,22146
428,92619
484,09541
473,99945
|57.187
55.213
29.487
36.469
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
9
8
8
|9
10
9
8
|436,62358
425,70767
474,09397
474,48118
|58.760
58.010
37.236
36.106
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
9
8
|6
6
10
8
|435,47377
433,76209
481,85281
479,81045
|59.861
51.175
31.138
31.902
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
12
11
11
|14
13
12
11
|431,93321
418,41050
474,48455
463,84115
|63.443
64.432
36.957
44.786
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
10
10
9
|8
11
11
9
|431,79005
417,06405
471,53142
462,22244
|63.592
65.660
39.304
46.056
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
6
6
7
|5
7
7
7
|429,74742
426,17685
470,06286
467,44244
|65.718
57.606
40.513
41.854
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
75
75
|82
82
77
77
|426,7202
424,01530
467,53766
462,18472
|68.803
59.517
42.654
46.098
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
11
9
8
|15
11
9
8
|426,52816
400,34143
481,23462
470,36212
|69.006
82.296
31.636
39.361
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
72
62
62
|426,38972
423,89505
464,51888
456,53742
|69.164
59.633
45.317
50.908
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
—
—
—
|10
—
—
—
|424,44342
—
—
—
|71.256
…
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
13
12
12
|17
14
13
12
|422,74471
417,35028
484,75035
481,04619
|73.046
65.419
28.982
30.943
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
—
|52
52
41
—
|421,50133
417,37192
452,58320
—
|74.397
65.392
55.726
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
4
—
—
|8
5
—
—
|420,21824
423,24509
—
—
|75.755
60.178
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|6
6
7
—
|419,45763
418,45703
462,64653
—
|76.627
64.386
46.966
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
40
40
|67
67
41
41
|419,21129
418,21746
458,83819
446,62777
|76.895
64.597
50.318
59.629
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|416,95622
—
—
—
|79.422
…
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
60
60
|77
77
62
62
|414,9188
414,53017
461,23273
454,74797
|81.740
68.103
48.233
52.434
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
8
7
15
|6
10
8
15
|414,35545
389,88735
451,99524
448,06658
|82.386
93.619
56.293
58.319
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
10
11
|12
12
11
11
|413,00966
408,49013
462,54473
461,74699
|83.815
73.940
47.063
46.468
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
4
—
—
|10
5
—
—
|408,74608
414,48606
—
—
|88.531
68.149
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
4
—
—
|10
5
—
—
|408,50851
422,97452
—
—
|88.810
60.397
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|11
11
11
11
|407,56841
383,54997
463,61931
467,12407
|89.864
100.935
46.133
42.078
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
15
15
|11
16
16
15
|406,83922
391,12992
452,12439
457,13426
|90.697
92.216
56.171
50.406
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
9
8
8
|6
10
9
8
|406,78471
387,43054
452,69518
452,19359
|90.756
96.496
55.641
54.699
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
10
8
10
|8
11
9
10
|406,27928
377,83026
461,08856
457,40055
|91.344
107.952
48.356
50.172
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
8
9
|11
10
9
9
|406,18406
338,01629
461,01613
460,70075
|91.445
169.551
48.414
47.394
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
11
9
7
|11
12
10
7
|405,49606
332,54985
471,05143
470,35682
|92.247
180.292
39.730
39.365
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|20
20
20
20
|403,24762
398,43673
438,93022
413,34055
|94.955
84.293
68.503
91.655
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
13
12
12
|13
14
13
12
|402,17306
367,41190
455,03323
457,68963
|96.293
121.480
53.525
49.941
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
56
56
|72
72
58
58
|402,00577
400,78706
446,63680
442,67174
|96.505
81.824
61.297
63.132
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
8
—
—
|7
9
—
—
|398,89638
392,38428
—
—
|100.264
90.868
—
—
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
60
60
|82
82
62
62
|395,37026
393,03471
441,44496
429,40645
|104.616
90.134
66.156
75.415
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|5
5
—
—
|395,21016
394,17872
—
—
|104.785
88.835
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|56
56
56
56
|58
58
58
58
|395,0626
395,69653
442,44876
437,59724
|104.953
87.139
65.181
67.755
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|5
5
—
—
|394,57619
388,71556
—
—
|105.605
95.009
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
12
|8
8
11
12
|394,2918
352,36325
453,56987
452,69290
|105.989
144.278
54.831
54.262
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
45
59
40
|41
46
60
40
|387,63593
369,11148
435,29996
431,60761
|114.637
119.235
71.887
73.309
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
5
9
9
|15
6
10
9
|387,60965
384,21740
444,85864
441,46190
|114.672
100.108
62.953
64.244
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|79
90
77
62
|387,50199
382,71761
429,47591
411,04205
|114.814
101.932
77.713
94.097
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
4
4
5
|4
5
5
5
|387,01595
382,36106
423,48462
404,07537
|115.420
102.388
83.955
101.546
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
65
65
|79
90
83
67
|383,61371
383,22691
432,48520
422,01363
|120.072
101.327
74.650
82.749
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
70
60
|82
82
72
62
|383,39826
382,65465
436,32522
429,13618
|120.344
102.022
70.948
75.685
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
14
11
11
|17
15
12
11
|381,65734
348,36692
451,40268
452,74532
|122.677
150.836
56.871
54.204
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
11
9
|11
11
11
9
|380,3225
378,93643
432,71349
430,21355
|124.511
106.580
74.418
74.648
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
45
59
40
|41
46
60
40
|380,25547
351,27737
425,84245
425,77436
|124.606
146.004
81.442
78.971
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
4
7
8
|10
5
8
8
|379,77899
383,72114
448,10786
449,95994
|125.290
100.739
59.952
56.623
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
70
70
|82
82
72
72
|379,36514
377,72524
429,40403
419,22978
|125.904
108.086
77.786
85.478
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
6
6
|5
5
7
6
|378,63022
381,69484
449,66814
446,06709
|126.941
103.194
58.513
60.112
|KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
5
6
—
|7
6
7
—
|377,63505
366,67190
418,93229
—
|128.410
122.506
88.723
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
45
30
|62
62
47
31
|377,17549
375,01044
423,48806
410,42189
|129.076
111.483
83.949
94.751
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
8
4
6
|11
9
5
6
|374,5374
375,89892
440,24914
428,67623
|132.903
110.386
67.241
76.113
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
10
11
|12
12
11
11
|374,42384
322,08467
438,63849
440,98277
|133.089
203.472
68.757
64.699
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(BOSNA-HERSEK) (Yurt Dışı )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|373,55271
—
—
—
|134.333
…
—
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|371,70496
368,19439
414,95471
395,79501
|136.985
120.403
93.040
110.906
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
5
—
|6
5
6
—
|368,38872
333,48877
423,67321
—
|142.142
178.340
83.753
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|98
98
98
80
|111
126
126
82
|367,00898
364,68105
416,42096
398,47605
|144.276
125.398
91.417
107.812
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|41
41
—
—
|365,32513
356,75223
—
—
|146.961
137.116
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
60
60
|82
82
62
62
|363,86041
358,75722
409,00140
393,05715
|149.328
134.028
99.865
114.090
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|79
90
77
62
|357,4666
349,39241
403,05262
396,23562
|160.342
149.117
106.903
110.403
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
70
70
|82
82
72
72
|356,58913
344,47526
407,52274
398,22383
|161.981
157.564
101.546
108.098
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|351,10857
—
—
—
|172.166
…
—
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
40
40
|67
67
41
41
|348,47677
341,39230
395,63293
378,23565
|177.295
163.029
116.208
132.669
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Simav Teknoloji Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|346,273
—
—
—
|181.589
…
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
55
55
|82
82
57
57
|345,66405
334,32045
399,90704
392,50278
|182.763
176.641
110.791
114.748
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
15
19
23
|20
15
19
23
|340,0707
336,13483
373,56677
334,73357
|194.662
173.143
147.247
205.281
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|34
39
39
—
|334,61847
333,30030
368,45487
—
|206.838
178.706
155.319
—
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|68
77
77
62
|334,30084
319,64892
386,86058
382,35065
|207.593
209.390
127.811
127.232
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|327,92246
292,32975
410,57618
397,99688
|222.977
291.766
98.064
108.379
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
58
60
47
|65
58
60
47
|327,8094
333,18145
417,02299
422,16833
|223.279
178.966
90.800
82.624
|KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|34
39
—
—
|327,14816
319,33320
—
—
|224.969
210.151
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|71
71
68
67
|71
71
68
67
|324,23971
344,48931
436,38386
442,10636
|232.610
157.534
70.897
63.652
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
14
14
|15
15
15
15
|322,4819
306,70543
342,54024
330,78667
|237.433
244.197
204.346
213.684
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Of Teknoloji Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
14
14
|15
15
15
15
|320,30723
302,10956
335,99105
320,93351
|243.397
258.205
219.304
236.281
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
24
22
15
|17
24
22
15
|318,49264
314,02202
383,85209
406,10247
|248.440
223.797
132.062
99.393
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|46
26
28
28
|46
26
28
28
|317,98403
368,27136
463,31384
467,08996
|249.908
120.295
46.405
42.110
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
60
60
|82
82
62
62
|317,38458
298,85559
374,10915
357,88630
|251.591
268.866
146.396
162.507
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
48
37
37
|35
26
37
37
|315,84307
Dolmadı
397,21944
372,76331
|256.163
Dolmadı
114.221
140.232
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|26
27
25
—
|26
15
25
—
|314,22676
Dolmadı
410,89851
—
|261.050
Dolmadı
97.689
—
|TED ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|29
25
—
—
|29
25
—
—
|313,28141
299,48664
—
—
|263.958
266.690
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
11
13
9
|15
11
13
9
|311,90758
316,14254
344,61587
322,68746
|268.220
218.244
199.886
232.075
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
5
|2
2
2
5
|309,00193
362,16974
401,04443
372,43581
|277.574
129.055
109.347
140.672
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
24
24
20
|27
31
31
21
|305,94548
290,20631
308,41080
298,03350
|287.682
299.807
297.450
299.696
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
—
|41
41
41
—
|305,92229
300,17572
328,85254
—
|287.771
264.429
236.999
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
51
41
41
|302,8579
Dolmadı
348,67015
334,66177
|298.468
Dolmadı
191.473
205.424
|ADA KENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|3
5
5
—
|Dolmadı
298,07295
320,44861
—
|Dolmadı
271.595
259.915
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
42
64
28
|1
12
36
28
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
382,75038
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
126.734
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
56
44
43
|3
19
44
43
|Dolmadı
Dolmadı
362,06992
347,09103
|Dolmadı
Dolmadı
166.174
181.172
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
1
1
—
|1
1
1
—
|Dolmadı
298,21397
399,84686
—
|Dolmadı
271.108
110.869
—
|ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
21
18
25
|5
12
18
23
|Dolmadı
Dolmadı
310,24162
298,28167
|Dolmadı
Dolmadı
291.247
298.942
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|31
—
—
—
|24
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
7
6
9
|3
7
6
9
|Dolmadı
328,82866
381,01232
369,62327
|Dolmadı
188.273
136.121
144.679
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|44
63
57
57
|4
18
57
57
|Dolmadı
Dolmadı
379,65350
408,24929
|Dolmadı
Dolmadı
138.037
97.038
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
21
42
42
|1
6
13
42
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
326,90569
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
222.293
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
25
—
—
|12
25
—
—
|Dolmadı
295,59661
—
—
|Dolmadı
280.085
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
44
52
44
|28
44
52
44
|Dolmadı
344,96831
432,38231
425,29951
|Dolmadı
156.661
74.765
79.478
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|29
29
24
14
|1
4
24
14
|Dolmadı
Dolmadı
351,17965
331,03267
|Dolmadı
Dolmadı
186.358
213.170
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
37
|7
15
35
37
|Dolmadı
Dolmadı
366,37940
337,04089
|Dolmadı
Dolmadı
158.722
200.559
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|82
85
81
73
|10
24
81
73
|Dolmadı
Dolmadı
311,87350
309,07175
|Dolmadı
Dolmadı
285.927
266.961
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
40
40
40
|18
17
40
40
|Dolmadı
Dolmadı
394,48938
380,11468
|Dolmadı
Dolmadı
117.672
130.158
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Yazılım Mühendisliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
5
10
|7
9
5
10
|Dolmadı
301,78636
339,82317
312,23417
|Dolmadı
259.198
210.318
258.283
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|67
56
—
—
|4
18
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
27
20
10
|2
9
20
10
|Dolmadı
Dolmadı
330,27480
341,40698
|Dolmadı
Dolmadı
233.376
191.781
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|31
20
14
20
|5
10
14
20
|Dolmadı
Dolmadı
401,20296
390,97250
|Dolmadı
Dolmadı
109.168
116.565
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
23
—
—
|4
4
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|37
55
51
42
|4
12
51
42
|Dolmadı
Dolmadı
332,12553
332,15345
|Dolmadı
Dolmadı
228.719
210.778
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|102
85
76
68
|14
85
76
68
|Dolmadı
299,67037
316,06670
409,88651
|Dolmadı
266.105
272.853
95.317
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|71
98
93
85
|2
11
93
85
|Dolmadı
Dolmadı
307,72898
310,56149
|Dolmadı
Dolmadı
299.765
262.813
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|1
14
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|38
—
—
—
|9
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
6
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|105
91
76
58
|36
39
76
58
|Dolmadı
Dolmadı
359,30298
351,92403
|Dolmadı
Dolmadı
170.958
172.660
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|61
72
55
38
|19
25
55
38
|Dolmadı
Dolmadı
347,50841
341,20197
|Dolmadı
Dolmadı
193.849
192.195
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|11
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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