Yazılım Mühendisliği Taban Puanları 2026: YÖK Atlas ile Yazılım Mühendisliği başarı sıralamaları nasıl?

2026 YKS tercih dönemi için hazırlıklarına başlayan ve yazılım mühendisliği bölümünü hedefleyen adaylar, üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Böylece ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan il il ve üniversite üniversite yazılım mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları gündeme geldi.