Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav sonuç tarihi!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:07

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav sonuç tarihi!

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS 2024/1) bu yıl 24 Mart tarihinde gerçekleşiyor. Yabancı dilde yetkinliklerini kanıtlamak isteyen adayların tercih ettiği sınav yüksek lisans başvuruları başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Sınavın ardından gündeme gelen YDS sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki; YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav sonuç tarihi!

YDS sınav sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başlıyor. ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu. Öncesinde yayımlanan kitapçıklarla birlikte kendi yanıtlarını kontrol edecek adaylar, net sonuçlarına belirlenen tarihte T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile ulaşabilecek. Peki; YDS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, o tarih!

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav sonuç tarihi!

YDS SINAVI GERÇEKLEŞİYOR!

ÖSYM takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 24 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav sonuç tarihi!

YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YDS sınav soruları ve cevap anahtarı için sınavın hemen ardından gözler ÖSYM ekranlarında dönüyor. Genellikle sınav günü içerisinde veya sonraki gün paylaşılan sorular bekleniyor.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav sonuç tarihi!

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 25 Nisan günü adayların erişimine açılacak.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav sonuç tarihi!

ÖSYM SINAVLARININ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç ekranından ulaşılıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuç belgesi adayların erişimine açılıyor.

SON DAKİKA