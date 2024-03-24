YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav sonuç tarihi!

YDS sınav sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başlıyor. ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi belli oldu. Öncesinde yayımlanan kitapçıklarla birlikte kendi yanıtlarını kontrol edecek adaylar, net sonuçlarına belirlenen tarihte T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile ulaşabilecek. Peki; YDS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, o tarih!