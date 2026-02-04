Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
11
13
|13
13
12
13
|526,78764
524,93678
537,64160
533,73308
|2.548
3.237
1.999
2.215
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
9
9
9
|10
10
11
9
|507,50125
514,06385
523,22970
523,86661
|7.972
5.793
6.542
5.121
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|22
22
15
15
|22
22
15
15
|497,45676
491,97235
513,98761
520,03214
|12.230
13.746
10.699
6.659
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
13
15
|17
17
16
15
|497,09675
513,53410
531,39539
531,02104
|12.408
5.946
3.677
2.851
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
14
13
15
|18
17
14
15
|484,91181
483,49120
510,36240
501,38294
|19.211
17.942
12.541
16.625
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
14
13
15
|15
16
14
15
|477,66171
475,39617
509,64672
506,16403
|23.855
22.181
12.934
13.655
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
13
12
14
|14
14
13
14
|469,88873
457,72051
474,62879
464,09045
|29.485
33.211
36.821
44.573
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
12
12
14
|13
14
13
14
|466,34019
473,34786
494,76760
492,57600
|32.197
23.352
22.033
22.447
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
6
|9
9
8
6
|459,43429
457,94713
476,14107
478,09760
|37.874
33.050
35.628
33.217
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
4
4
5
|4
6
5
5
|449,84149
437,29556
479,89316
468,40828
|46.297
48.281
32.683
40.992
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
5
4
5
|5
6
5
5
|449,19542
428,95378
450,39778
449,18495
|46.928
55.183
57.833
57.302
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
11
10
11
|10
12
11
11
|440,16201
431,41832
468,19588
474,48588
|55.244
53.080
42.090
36.103
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
6
6
|6
5
7
6
|434,42192
419,81576
451,93907
454,99053
|60.895
63.219
56.352
52.218
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
4
4
5
|4
5
4
5
|428,99256
404,89366
427,98467
426,32269
|66.444
77.566
79.268
78.417
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
—
|13
12
10
—
|426,95412
426,82386
464,17509
—
|68.548
57.060
45.633
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
5
|7
7
6
5
|426,4044
406,19960
431,92110
418,09092
|69.145
76.239
75.241
86.622
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
10
11
11
|10
11
12
11
|423,81479
408,67598
439,42353
439,88324
|71.904
73.749
68.051
65.711
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
46
46
44
|51
46
46
44
|416,42047
407,58681
440,45460
449,48163
|80.028
74.849
67.046
57.040
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
10
|12
11
10
10
|414,12102
399,12406
442,39845
434,44827
|82.645
83.586
65.231
70.623
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
7
—
|11
11
8
—
|410,07549
409,85142
443,73928
—
|87.033
72.574
63.954
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Geliştirme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
—
|13
12
11
—
|405,35926
420,81811
456,25923
—
|92.405
62.317
52.494
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|11
11
11
10
|402,21269
418,70508
467,39583
440,71509
|96.229
64.174
42.774
64.945
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
10
12
|6
7
11
12
|395,16676
384,40754
405,76796
432,79130
|104.824
99.906
103.610
72.197
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
11
11
13
|11
13
12
13
|391,84294
370,26935
392,66075
382,99007
|109.116
117.645
120.027
126.427
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|9
8
8
8
|386,89537
371,36463
403,50919
407,34386
|115.567
116.212
106.355
98.027
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
10
13
15
|10
12
14
15
|386,21081
374,47438
400,39826
398,63441
|116.499
112.164
110.150
107.622
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|72
66
62
62
|72
66
62
62
|371,85001
381,99574
426,97172
431,91428
|136.757
102.825
80.317
73.006
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
67
65
71
|70
67
65
71
|367,98673
381,66990
464,47293
465,32708
|142.778
103.228
45.357
43.599
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
2
3
4
|6
3
4
4
|366,94083
388,52538
424,58319
429,62806
|144.379
95.255
82.786
75.194
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|6
6
6
5
|365,97692
354,73221
373,47852
355,82115
|145.884
140.370
147.373
165.959
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|48
48
42
37
|48
48
42
37
|339,45481
333,51640
386,67620
382,85660
|195.957
178.289
128.060
126.593
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
71
70
76
|75
71
70
76
|326,1318
346,52198
398,31833
404,80674
|227.567
153.957
112.765
100.770
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
56
51
51
|70
56
51
51
|308,8501
285,84937
277,02483
309,63286
|278.054
317.102
430.508
265.422
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
73
72
71
|75
73
72
71
|304,75086
305,40891
366,46812
363,95101
|291.789
248.031
158.582
153.119
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Geliştirme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|52
49
44
—
|52
49
44
—
|282,33902
284,29577
309,83730
—
|383.320
323.578
292.571
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|41
47
65
70
|41
47
65
70
|279,65291
275,88951
283,97742
294,47343
|396.458
361.693
395.608
311.301
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|56
54
49
—
|56
54
49
—
|269,91543
281,43759
305,30904
—
|450.390
335.881
308.289
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizik
(İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
3
3
3
|2
2
3
3
|258,90335
Dolmadı
262,33755
250,40522
|524.013
Dolmadı
517.862
518.336
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
10
8
10
|15
10
8
10
|249,66119
261,51542
301,13905
294,88016
|599.682
443.619
323.441
309.952
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
34
40
40
|34
34
40
40
|242,95152
278,43885
301,24992
333,10320
|664.541
349.374
323.027
208.699
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
17
20
15
|14
17
20
15
|225,28034
252,68758
266,95964
283,07283
|869.393
508.425
487.985
351.839
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|48
48
46
46
|48
48
45
46
|217,87378
217,79768
Dolmadı
274,77388
|961.168
903.136
Dolmadı
385.764
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
59
|65
65
60
59
|197,92844
263,68765
294,03497
297,39341
|1.170.711
429.782
351.215
301.667
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|5
5
5
—
|197,13078
258,61831
285,46438
—
|1.177.228
463.449
388.656
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
11
8
—
|5
11
8
—
|Dolmadı
235,20333
282,18188
—
|Dolmadı
682.777
404.248
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|48
44
37
—
|43
44
37
—
|Dolmadı
271,03044
294,84087
—
|Dolmadı
386.592
347.859
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|23
25
20
14
|3
23
20
14
|Dolmadı
Dolmadı
416,93617
438,25690
|Dolmadı
Dolmadı
90.889
67.153
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
10
7
—
|7
10
7
—
|Dolmadı
256,72974
290,21511
—
|Dolmadı
477.078
367.436
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
28
42
37
|6
11
18
37
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
319,89148
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
238.822
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
57
57
49
|22
57
57
49
|Dolmadı
407,38887
431,22272
455,92802
|Dolmadı
75.056
75.926
51.427
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
32
|11
22
30
32
|Dolmadı
Dolmadı
414,74662
424,73553
|Dolmadı
Dolmadı
93.244
80.002
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
20
15
9
|3
6
15
9
|Dolmadı
Dolmadı
365,02918
387,54256
|Dolmadı
Dolmadı
161.017
120.737
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
23
23
|19
25
23
23
|Dolmadı
321,68935
386,72034
399,70266
|Dolmadı
204.467
127.996
106.393
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|59
66
66
65
|33
56
66
65
|Dolmadı
Dolmadı
342,41357
360,47419
|Dolmadı
Dolmadı
204.595
158.381
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
25
30
20
|4
12
21
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
317,16560
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
245.607
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
35
30
29
|21
35
30
29
|Dolmadı
292,89936
310,50737
317,25894
|Dolmadı
289.703
290.360
245.347
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
15
10
|17
20
15
10
|Dolmadı
234,18195
247,73555
276,89493
|Dolmadı
694.990
630.026
376.674
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
15
10
5
|2
6
10
5
|Dolmadı
Dolmadı
354,97370
358,41531
|Dolmadı
Dolmadı
179.023
161.673
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
37
30
20
|9
19
30
20
|Dolmadı
Dolmadı
326,74489
331,82677
|Dolmadı
Dolmadı
242.472
211.431
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
31
30
30
|21
26
30
30
|Dolmadı
Dolmadı
289,13768
280,21642
|Dolmadı
Dolmadı
372.144
362.976
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
60
58
58
|30
53
58
58
|Dolmadı
Dolmadı
333,63680
363,38572
|Dolmadı
Dolmadı
225.005
153.997
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
61
61
|30
50
50
61
|Dolmadı
439,92562
Dolmadı
485,30717
|Dolmadı
46.175
Dolmadı
27.719
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Geliştirme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
10
—
|13
15
10
—
|Dolmadı
261,32450
290,63834
—
|Dolmadı
444.901
365.558
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
10
20
25
|—
1
4
19
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
9
|9
10
10
9
|451,95923
485,77583
471,48417
468,04261
|671
579
725
1.164
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
7
8
9
|8
8
9
9
|450,84972
482,17161
459,08321
455,19330
|701
688
1.326
2.068
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
10
|10
11
10
10
|450,44377
490,86813
476,57971
467,89386
|710
450
580
1.168
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tarih
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
4
|4
4
4
4
|449,97446
492,26585
475,42660
474,62920
|724
416
604
858
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
8
9
10
|8
10
10
10
|449,96587
478,16025
457,98928
461,56600
|727
827
1.392
1.584
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|4
4
4
3
|448,33449
478,07521
458,36831
451,68768
|795
832
1.367
2.410
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
8
8
9
|7
9
9
9
|446,09676
470,54364
455,19854
448,92763
|874
1.246
1.604
2.751
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
2
3
5
|6
3
4
5
|444,42533
483,33069
462,05182
454,65856
|949
662
1.142
2.114
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|11
10
10
10
|427,1435
445,08207
417,13923
435,36886
|2.224
4.353
10.156
4.988
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
4
|4
4
4
4
|380,24971
477,40787
457,22941
461,75125
|18.900
858
1.464
1.567
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|16
—
—
—
|17
—
—
—
|379,08702
—
—
—
|19.839
…
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|52
52
49
51
|52
52
49
51
|270,73811
285,33675
268,14098
368,64378
|462.453
510.716
620.225
65.508
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
4
10
8
|5
4
10
8
|226,75527
264,96112
173,79075
311,06188
|878.138
702.875
1.520.354
281.449
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gazetecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
18
18
18
|2
18
18
18
|Dolmadı
199,18588
216,68619
261,15842
|Dolmadı
1.321.133
1.184.481
696.504
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
54
49
49
|35
54
49
49
|Dolmadı
292,71725
290,78649
315,40477
|Dolmadı
450.024
417.433
255.778
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
48
49
50
|33
48
39
50
|Dolmadı
217,34663
Dolmadı
277,86303
|Dolmadı
1.186.987
Dolmadı
532.560
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|18
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
14
25
25
|4
14
25
25
|Dolmadı
346,16967
331,23105
341,66638
|Dolmadı
153.277
176.832
137.568
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
49
54
54
|37
49
44
54
|Dolmadı
265,00795
Dolmadı
306,08377
|Dolmadı
702.395
Dolmadı
312.651
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
44
50
50
|38
44
37
50
|Dolmadı
245,55371
Dolmadı
289,01734
|Dolmadı
907.658
Dolmadı
436.869
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|3
8
8
8
|Dolmadı
290,44582
195,95053
281,71870
|Dolmadı
468.140
1.383.784
497.897
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tarih
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
19
25
25
|2
15
11
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244,92078
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
876.176
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
22
25
25
|9
14
25
25
|Dolmadı
Dolmadı
224,76676
223,92247
|Dolmadı
Dolmadı
1.096.878
1.114.948
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
15
15
16
|16
16
16
16
|464,27941
476,80859
489,54203
503,39579
|2.041
1.559
1.662
991
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
6
|9
9
7
6
|464,23797
471,35727
485,04232
479,35362
|2.046
1.900
1.990
2.929
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
13
11
—
|16
16
12
—
|461,93718
467,99321
481,30671
—
|2.226
2.143
2.255
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
13
13
14
|14
16
14
14
|457,15527
461,56041
475,57374
474,63882
|2.654
2.653
2.793
3.558
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|4
5
4
3
|449,29473
455,34142
467,10303
464,40496
|3.520
3.356
3.682
5.196
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
5
4
|6
5
6
4
|446,55429
465,51758
468,12026
446,12192
|3.866
2.349
3.578
9.839
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
13
13
14
|14
14
14
14
|443,06422
448,27831
456,36253
444,31327
|4.451
4.639
5.192
10.481
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
14
|15
15
13
14
|441,50562
449,12640
479,24700
470,80974
|4.785
4.465
2.437
4.087
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
3
4
3
|6
5
5
3
|437,20322
442,94351
441,36038
441,55334
|5.771
6.023
8.409
11.480
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
11
11
13
|13
12
12
13
|436,02186
440,30732
452,21449
437,16165
|6.093
6.835
5.941
13.479
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
7
6
6
|9
8
7
6
|433,15887
432,93106
449,46861
449,43273
|6.975
9.679
6.513
8.808
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|5
4
3
3
|424,53548
419,26335
410,95980
400,00662
|10.639
17.270
30.154
57.559
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
7
|8
8
8
7
|421,69754
428,38835
427,73237
399,01093
|12.221
11.921
14.422
59.282
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
4
|6
5
5
4
|412,48278
415,43184
419,09892
415,48157
|18.282
20.170
21.272
33.271
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
3
3
7
|6
4
4
7
|405,57262
432,49697
432,33045
431,10879
|24.223
9.866
11.747
16.988
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
2
5
|4
4
3
5
|402,95186
396,19645
408,14820
397,31074
|26.817
38.752
33.677
62.315
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
5
|2
3
2
5
|379,83438
372,16639
384,35068
355,88947
|58.205
75.382
72.823
158.571
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|76
80
78
73
|76
80
78
73
|361,67417
380,93581
393,22533
412,32708
|95.271
60.228
56.237
37.670
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Antropoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
11
10
10
|340,89703
327,04879
346,28721
351,80746
|153.288
203.860
173.966
170.734
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Felsefe
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|11
10
11
10
|340,66408
318,69849
373,46404
378,12439
|154.075
241.543
96.484
101.586
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|46
44
44
44
|46
44
44
44
|317,56594
339,35922
345,58589
368,78294
|247.909
158.004
176.423
123.670
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|72
71
66
—
|72
71
66
—
|307,86296
322,10038
346,70849
—
|299.634
225.638
172.475
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|73
73
73
67
|73
73
73
67
|304,89413
309,03037
315,48301
321,82172
|317.148
293.478
313.876
286.462
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|38
38
32
32
|38
38
32
32
|300,77097
304,46260
307,82825
311,70182
|343.264
320.904
359.867
338.693
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|73
73
72
72
|73
73
72
72
|291,44541
295,02342
300,69705
312,66272
|408.111
384.573
407.647
333.430
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|31
31
27
25
|31
31
27
25
|283,75939
286,12788
282,54553
302,54995
|468.759
453.341
549.830
393.287
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|5
5
5
—
|274,85253
285,84609
289,91623
—
|547.037
455.643
488.143
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|273,75118
290,02368
289,76811
308,54039
|557.061
422.166
489.305
356.794
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|272,0235
284,23150
289,61597
301,19660
|573.326
469.119
490.608
402.027
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|66
66
66
66
|66
66
66
66
|263,22417
272,76121
278,60744
293,12046
|661.533
574.120
584.661
457.290
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca) (UOLP-Fh Kıel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
2
|2
2
2
2
|262,99908
331,83364
342,72319
337,12342
|663.966
184.805
186.897
220.878
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
12
10
—
|15
12
10
—
|258,71293
278,10637
308,42345
—
|709.393
523.214
356.184
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|43
43
43
42
|43
43
43
42
|256,71644
270,52639
276,60481
282,96927
|731.289
596.437
603.024
536.926
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
10
10
|15
15
10
10
|241,53289
279,66701
281,84065
301,09035
|905.870
508.990
555.999
402.724
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
14
10
|20
20
14
10
|238,90487
243,57368
243,09919
275,54539
|937.026
915.380
970.884
602.198
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|234,06493
278,64290
281,91711
295,24473
|994.160
518.325
555.301
442.400
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|39
33
32
31
|39
33
32
31
|226,99737
278,83265
282,65698
301,02756
|1.077.402
516.549
548.833
403.120
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Finans
(İngilizce) (UOLP-Kıng's Western Unıversıty) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|2
—
—
—
|223,29347
—
—
—
|1.119.802
…
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|33
35
32
32
|33
35
32
32
|221,84908
286,14984
264,34473
325,53356
|1.136.135
453.150
724.296
269.271
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Antropoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
10
|3
7
8
7
|Dolmadı
Dolmadı
239,62509
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
1.015.842
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
10
5
|5
15
10
5
|Dolmadı
248,40023
251,76941
290,22653
|Dolmadı
852.083
864.624
478.937
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
7
|2
4
7
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
245,44471
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
934.683
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
15
20
20
|2
14
14
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
388,62980
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
79.133
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
22
18
|18
25
18
18
|Dolmadı
222,26847
Dolmadı
269,43210
|Dolmadı
1.214.393
Dolmadı
660.719
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|4
5
5
—
|Dolmadı
258,85167
266,85837
—
|Dolmadı
723.674
698.215
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|17
20
25
40
|3
9
12
19
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|16
25
25
20
|Dolmadı
245,82053
240,20523
280,58791
|Dolmadı
885.592
1.008.330
557.142
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
10
10
10
|8
10
10
10
|Dolmadı
262,26636
248,12302
276,48783
|Dolmadı
684.574
908.364
593.575
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
30
30
25
|7
21
30
25
|Dolmadı
Dolmadı
223,31400
264,28515
|Dolmadı
Dolmadı
1.238.555
713.867
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
14
14
10
|8
14
12
10
|Dolmadı
197,97498
Dolmadı
270,33134
|Dolmadı
1.533.605
Dolmadı
651.733
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Finans
(İngilizce) (UOLP-Suny At New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|29
23
21
18
|22
23
21
18
|Dolmadı
298,27072
306,36805
323,07624
|Dolmadı
361.401
369.309
280.524
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çeviribilimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|11
11
12
14
|12
13
13
14
|483,99547
488,33729
487,79662
488,49170
|2.071
2.858
3.986
3.485
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
9
9
10
|9
11
10
10
|477,00373
478,22050
470,27601
479,16198
|2.713
3.943
6.601
4.559
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|9
7
7
8
|10
9
9
8
|471,69859
479,07027
477,16847
475,54883
|3.302
3.844
5.463
5.003
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|4
4
7
10
|5
5
8
10
|456,57254
465,70338
456,00740
450,48488
|5.443
5.699
9.400
9.379
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|48
42
43
43
|48
42
43
43
|303,85613
364,52543
372,66569
392,09365
|65.308
40.008
39.975
26.621
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çeviribilimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|64
68
70
70
|54
68
70
70
|Dolmadı
357,19535
374,74854
399,80391
|Dolmadı
43.490
39.080
23.904
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Çeviribilimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|12
8
12
12
|3
8
8
12
|Dolmadı
288,45417
Dolmadı
359,24291
|Dolmadı
79.652
Dolmadı
38.743
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
51
55
55
|37
51
55
55
|Dolmadı
347,42066
298,26325
384,73226
|Dolmadı
48.272
75.281
29.286
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|6
4
4
4
|1
4
4
4
|Dolmadı
339,40541
240,63128
364,46722
|Dolmadı
52.306
109.635
36.743
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|25
28
25
25
|7
25
25
25
|Dolmadı
Dolmadı
278,41505
264,08486
|Dolmadı
Dolmadı
86.232
78.500
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
5
|4
4
3
5
|385,16389
383,13869
396,47199
378,71004
|219.378
248.391
204.665
259.211
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Otomotiv Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
6
|5
5
5
6
|384,64417
379,70787
379,13294
373,03426
|221.481
261.967
269.759
282.004
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Mekatronik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
7
|7
7
6
7
|381,11275
378,60075
387,82062
387,43555
|235.935
266.463
235.011
227.363
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
7
8
|8
8
7
8
|372,92752
384,47674
384,20116
379,21782
|272.071
243.352
248.978
257.190
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Otomotiv Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
33
37
|35
35
33
37
|180,366
256,04355
248,67502
258,21569
|2.299.470
1.548.855
1.637.318
1.369.067
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|29
29
27
30
|20
29
27
30
|Dolmadı
239,75777
232,47907
234,26313
|Dolmadı
1.833.800
1.931.135
1.826.389
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|48
48
42
48
|12
48
42
48
|Dolmadı
238,96077
243,35706
265,51337
|Dolmadı
1.848.104
1.730.628
1.251.288
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Mekatronik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
37
42
|41
45
37
42
|Dolmadı
270,22448
282,56191
281,61479
|Dolmadı
1.314.861
1.108.489
1.020.488