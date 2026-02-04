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Haberler Fotohaber Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:53

Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, üniversitelerin güncel başarı bilgilerini araştırmaya yöneliyor. Yeditepe Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih yapacak öğrencilerin merak ettiği önemli konular arasında yer alıyor. YÖK Atlas verileri doğrultusunda hazırlanan ön lisans ve lisans programlarına ait puan bilgileri, adayların tercih listelerini oluştururken yol gösterici oluyor.

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Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS sonrasında tercih hazırlığı yapan öğrenciler, üniversitelerin güncel verilerini incelemeye başlıyor. Yeditepe Üniversitesi'nde eğitim almayı hedefleyen adaylar, YÖK Atlas üzerinden yayımlanan bilgilerle bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve program detaylarını araştırıyor. Bu veriler, öğrencilerin kendilerine uygun ön lisans ve lisans seçeneklerini değerlendirmelerine destek oluyor.

Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
11
13		 13
13
12
13		 526,78764
524,93678
537,64160
533,73308		 2.548
3.237
1.999
2.215
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
9
9
9		 10
10
11
9		 507,50125
514,06385
523,22970
523,86661		 7.972
5.793
6.542
5.121
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 22
22
15
15		 22
22
15
15		 497,45676
491,97235
513,98761
520,03214		 12.230
13.746
10.699
6.659
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
13
15		 17
17
16
15		 497,09675
513,53410
531,39539
531,02104		 12.408
5.946
3.677
2.851
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
14
13
15		 18
17
14
15		 484,91181
483,49120
510,36240
501,38294		 19.211
17.942
12.541
16.625
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
14
13
15		 15
16
14
15		 477,66171
475,39617
509,64672
506,16403		 23.855
22.181
12.934
13.655
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
13
12
14		 14
14
13
14		 469,88873
457,72051
474,62879
464,09045		 29.485
33.211
36.821
44.573
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
12
12
14		 13
14
13
14		 466,34019
473,34786
494,76760
492,57600		 32.197
23.352
22.033
22.447
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
6		 9
9
8
6		 459,43429
457,94713
476,14107
478,09760		 37.874
33.050
35.628
33.217
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
4
4
5		 4
6
5
5		 449,84149
437,29556
479,89316
468,40828		 46.297
48.281
32.683
40.992
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
5
4
5		 5
6
5
5		 449,19542
428,95378
450,39778
449,18495		 46.928
55.183
57.833
57.302
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
11
10
11		 10
12
11
11		 440,16201
431,41832
468,19588
474,48588		 55.244
53.080
42.090
36.103
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
6
6		 6
5
7
6		 434,42192
419,81576
451,93907
454,99053		 60.895
63.219
56.352
52.218
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
4
4
5		 4
5
4
5		 428,99256
404,89366
427,98467
426,32269		 66.444
77.566
79.268
78.417
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
 13
12
10
 426,95412
426,82386
464,17509
 68.548
57.060
45.633
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
5		 7
7
6
5		 426,4044
406,19960
431,92110
418,09092		 69.145
76.239
75.241
86.622
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
10
11
11		 10
11
12
11		 423,81479
408,67598
439,42353
439,88324		 71.904
73.749
68.051
65.711
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
46
46
44		 51
46
46
44		 416,42047
407,58681
440,45460
449,48163		 80.028
74.849
67.046
57.040
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
10		 12
11
10
10		 414,12102
399,12406
442,39845
434,44827		 82.645
83.586
65.231
70.623
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
7
 11
11
8
 410,07549
409,85142
443,73928
 87.033
72.574
63.954
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Geliştirme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
 13
12
11
 405,35926
420,81811
456,25923
 92.405
62.317
52.494
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 11
11
11
10		 402,21269
418,70508
467,39583
440,71509		 96.229
64.174
42.774
64.945
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
10
12		 6
7
11
12		 395,16676
384,40754
405,76796
432,79130		 104.824
99.906
103.610
72.197
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
11
11
13		 11
13
12
13		 391,84294
370,26935
392,66075
382,99007		 109.116
117.645
120.027
126.427
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 9
8
8
8		 386,89537
371,36463
403,50919
407,34386		 115.567
116.212
106.355
98.027
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
10
13
15		 10
12
14
15		 386,21081
374,47438
400,39826
398,63441		 116.499
112.164
110.150
107.622
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 72
66
62
62		 72
66
62
62		 371,85001
381,99574
426,97172
431,91428		 136.757
102.825
80.317
73.006
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
67
65
71		 70
67
65
71		 367,98673
381,66990
464,47293
465,32708		 142.778
103.228
45.357
43.599
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
2
3
4		 6
3
4
4		 366,94083
388,52538
424,58319
429,62806		 144.379
95.255
82.786
75.194
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 6
6
6
5		 365,97692
354,73221
373,47852
355,82115		 145.884
140.370
147.373
165.959
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 48
48
42
37		 48
48
42
37		 339,45481
333,51640
386,67620
382,85660		 195.957
178.289
128.060
126.593
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
71
70
76		 75
71
70
76		 326,1318
346,52198
398,31833
404,80674		 227.567
153.957
112.765
100.770
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
56
51
51		 70
56
51
51		 308,8501
285,84937
277,02483
309,63286		 278.054
317.102
430.508
265.422
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
73
72
71		 75
73
72
71		 304,75086
305,40891
366,46812
363,95101		 291.789
248.031
158.582
153.119
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Geliştirme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 52
49
44
 52
49
44
 282,33902
284,29577
309,83730
 383.320
323.578
292.571
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 41
47
65
70		 41
47
65
70		 279,65291
275,88951
283,97742
294,47343		 396.458
361.693
395.608
311.301
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 56
54
49
 56
54
49
 269,91543
281,43759
305,30904
 450.390
335.881
308.289
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizik
(İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
3
3
3		 2
2
3
3		 258,90335
Dolmadı
262,33755
250,40522		 524.013
Dolmadı
517.862
518.336
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
10
8
10		 15
10
8
10		 249,66119
261,51542
301,13905
294,88016		 599.682
443.619
323.441
309.952
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
34
40
40		 34
34
40
40		 242,95152
278,43885
301,24992
333,10320		 664.541
349.374
323.027
208.699
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İç Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
17
20
15		 14
17
20
15		 225,28034
252,68758
266,95964
283,07283		 869.393
508.425
487.985
351.839
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 48
48
46
46		 48
48
45
46		 217,87378
217,79768
Dolmadı
274,77388		 961.168
903.136
Dolmadı
385.764
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
59		 65
65
60
59		 197,92844
263,68765
294,03497
297,39341		 1.170.711
429.782
351.215
301.667
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 5
5
5
 197,13078
258,61831
285,46438
 1.177.228
463.449
388.656
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
11
8
 5
11
8
 Dolmadı
235,20333
282,18188
 Dolmadı
682.777
404.248
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 48
44
37
 43
44
37
 Dolmadı
271,03044
294,84087
 Dolmadı
386.592
347.859
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 23
25
20
14		 3
23
20
14		 Dolmadı
Dolmadı
416,93617
438,25690		 Dolmadı
Dolmadı
90.889
67.153
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
10
7
 7
10
7
 Dolmadı
256,72974
290,21511
 Dolmadı
477.078
367.436
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
28
42
37		 6
11
18
37		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
319,89148		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
238.822
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
57
57
49		 22
57
57
49		 Dolmadı
407,38887
431,22272
455,92802		 Dolmadı
75.056
75.926
51.427
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
32		 11
22
30
32		 Dolmadı
Dolmadı
414,74662
424,73553		 Dolmadı
Dolmadı
93.244
80.002
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
20
15
9		 3
6
15
9		 Dolmadı
Dolmadı
365,02918
387,54256		 Dolmadı
Dolmadı
161.017
120.737
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
23
23		 19
25
23
23		 Dolmadı
321,68935
386,72034
399,70266		 Dolmadı
204.467
127.996
106.393
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 59
66
66
65		 33
56
66
65		 Dolmadı
Dolmadı
342,41357
360,47419		 Dolmadı
Dolmadı
204.595
158.381
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
25
30
20		 4
12
21
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
317,16560		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
245.607
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
35
30
29		 21
35
30
29		 Dolmadı
292,89936
310,50737
317,25894		 Dolmadı
289.703
290.360
245.347
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
15
10		 17
20
15
10		 Dolmadı
234,18195
247,73555
276,89493		 Dolmadı
694.990
630.026
376.674
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
15
10
5		 2
6
10
5		 Dolmadı
Dolmadı
354,97370
358,41531		 Dolmadı
Dolmadı
179.023
161.673
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
37
30
20		 9
19
30
20		 Dolmadı
Dolmadı
326,74489
331,82677		 Dolmadı
Dolmadı
242.472
211.431
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
31
30
30		 21
26
30
30		 Dolmadı
Dolmadı
289,13768
280,21642		 Dolmadı
Dolmadı
372.144
362.976
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
60
58
58		 30
53
58
58		 Dolmadı
Dolmadı
333,63680
363,38572		 Dolmadı
Dolmadı
225.005
153.997
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
61
61		 30
50
50
61		 Dolmadı
439,92562
Dolmadı
485,30717		 Dolmadı
46.175
Dolmadı
27.719
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Geliştirme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15
10
 13
15
10
 Dolmadı
261,32450
290,63834
 Dolmadı
444.901
365.558
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
10
20
25
1
4
19		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
9		 9
10
10
9		 451,95923
485,77583
471,48417
468,04261		 671
579
725
1.164
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
7
8
9		 8
8
9
9		 450,84972
482,17161
459,08321
455,19330		 701
688
1.326
2.068
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
10		 10
11
10
10		 450,44377
490,86813
476,57971
467,89386		 710
450
580
1.168
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tarih
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
4		 4
4
4
4		 449,97446
492,26585
475,42660
474,62920		 724
416
604
858
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
8
9
10		 8
10
10
10		 449,96587
478,16025
457,98928
461,56600		 727
827
1.392
1.584
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gazetecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 4
4
4
3		 448,33449
478,07521
458,36831
451,68768		 795
832
1.367
2.410
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
8
8
9		 7
9
9
9		 446,09676
470,54364
455,19854
448,92763		 874
1.246
1.604
2.751
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
2
3
5		 6
3
4
5		 444,42533
483,33069
462,05182
454,65856		 949
662
1.142
2.114
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 11
10
10
10		 427,1435
445,08207
417,13923
435,36886		 2.224
4.353
10.156
4.988
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
4		 4
4
4
4		 380,24971
477,40787
457,22941
461,75125		 18.900
858
1.464
1.567
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 16


 17


 379,08702


 19.839
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 52
52
49
51		 52
52
49
51		 270,73811
285,33675
268,14098
368,64378		 462.453
510.716
620.225
65.508
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5
4
10
8		 5
4
10
8		 226,75527
264,96112
173,79075
311,06188		 878.138
702.875
1.520.354
281.449
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gazetecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
18
18
18		 2
18
18
18		 Dolmadı
199,18588
216,68619
261,15842		 Dolmadı
1.321.133
1.184.481
696.504
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
54
49
49		 35
54
49
49		 Dolmadı
292,71725
290,78649
315,40477		 Dolmadı
450.024
417.433
255.778
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
48
49
50		 33
48
39
50		 Dolmadı
217,34663
Dolmadı
277,86303		 Dolmadı
1.186.987
Dolmadı
532.560
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 18


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
14
25
25		 4
14
25
25		 Dolmadı
346,16967
331,23105
341,66638		 Dolmadı
153.277
176.832
137.568
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
49
54
54		 37
49
44
54		 Dolmadı
265,00795
Dolmadı
306,08377		 Dolmadı
702.395
Dolmadı
312.651
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Reklam Tasarımı ve İletişimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
44
50
50		 38
44
37
50		 Dolmadı
245,55371
Dolmadı
289,01734		 Dolmadı
907.658
Dolmadı
436.869
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sanat ve Kültür Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 3
8
8
8		 Dolmadı
290,44582
195,95053
281,71870		 Dolmadı
468.140
1.383.784
497.897
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tarih
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
19
25
25		 2
15
11
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244,92078		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
876.176
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
22
25
25		 9
14
25
25		 Dolmadı
Dolmadı
224,76676
223,92247		 Dolmadı
Dolmadı
1.096.878
1.114.948
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
15
15
16		 16
16
16
16		 464,27941
476,80859
489,54203
503,39579		 2.041
1.559
1.662
991
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
6		 9
9
7
6		 464,23797
471,35727
485,04232
479,35362		 2.046
1.900
1.990
2.929
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
13
11
 16
16
12
 461,93718
467,99321
481,30671
 2.226
2.143
2.255
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
13
13
14		 14
16
14
14		 457,15527
461,56041
475,57374
474,63882		 2.654
2.653
2.793
3.558
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 4
5
4
3		 449,29473
455,34142
467,10303
464,40496		 3.520
3.356
3.682
5.196
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
5
4		 6
5
6
4		 446,55429
465,51758
468,12026
446,12192		 3.866
2.349
3.578
9.839
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
13
13
14		 14
14
14
14		 443,06422
448,27831
456,36253
444,31327		 4.451
4.639
5.192
10.481
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
14		 15
15
13
14		 441,50562
449,12640
479,24700
470,80974		 4.785
4.465
2.437
4.087
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
3
4
3		 6
5
5
3		 437,20322
442,94351
441,36038
441,55334		 5.771
6.023
8.409
11.480
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
11
11
13		 13
12
12
13		 436,02186
440,30732
452,21449
437,16165		 6.093
6.835
5.941
13.479
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektronik Ticaret ve Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
7
6
6		 9
8
7
6		 433,15887
432,93106
449,46861
449,43273		 6.975
9.679
6.513
8.808
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kamu Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 5
4
3
3		 424,53548
419,26335
410,95980
400,00662		 10.639
17.270
30.154
57.559
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
7		 8
8
8
7		 421,69754
428,38835
427,73237
399,01093		 12.221
11.921
14.422
59.282
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
4		 6
5
5
4		 412,48278
415,43184
419,09892
415,48157		 18.282
20.170
21.272
33.271
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
3
3
7		 6
4
4
7		 405,57262
432,49697
432,33045
431,10879		 24.223
9.866
11.747
16.988
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
2
5		 4
4
3
5		 402,95186
396,19645
408,14820
397,31074		 26.817
38.752
33.677
62.315
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
5		 2
3
2
5		 379,83438
372,16639
384,35068
355,88947		 58.205
75.382
72.823
158.571
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 76
80
78
73		 76
80
78
73		 361,67417
380,93581
393,22533
412,32708		 95.271
60.228
56.237
37.670
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Antropoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
11
10
10		 340,89703
327,04879
346,28721
351,80746		 153.288
203.860
173.966
170.734
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Felsefe
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 11
10
11
10		 340,66408
318,69849
373,46404
378,12439		 154.075
241.543
96.484
101.586
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 46
44
44
44		 46
44
44
44		 317,56594
339,35922
345,58589
368,78294		 247.909
158.004
176.423
123.670
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 72
71
66
 72
71
66
 307,86296
322,10038
346,70849
 299.634
225.638
172.475
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 73
73
73
67		 73
73
73
67		 304,89413
309,03037
315,48301
321,82172		 317.148
293.478
313.876
286.462
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 38
38
32
32		 38
38
32
32		 300,77097
304,46260
307,82825
311,70182		 343.264
320.904
359.867
338.693
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 73
73
72
72		 73
73
72
72		 291,44541
295,02342
300,69705
312,66272		 408.111
384.573
407.647
333.430
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 31
31
27
25		 31
31
27
25		 283,75939
286,12788
282,54553
302,54995		 468.759
453.341
549.830
393.287
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 5
5
5
 274,85253
285,84609
289,91623
 547.037
455.643
488.143
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 273,75118
290,02368
289,76811
308,54039		 557.061
422.166
489.305
356.794
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw)) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 272,0235
284,23150
289,61597
301,19660		 573.326
469.119
490.608
402.027
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 66
66
66
66		 66
66
66
66		 263,22417
272,76121
278,60744
293,12046		 661.533
574.120
584.661
457.290
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca) (UOLP-Fh Kıel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
2		 2
2
2
2		 262,99908
331,83364
342,72319
337,12342		 663.966
184.805
186.897
220.878
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
12
10
 15
12
10
 258,71293
278,10637
308,42345
 709.393
523.214
356.184
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 43
43
43
42		 43
43
43
42		 256,71644
270,52639
276,60481
282,96927		 731.289
596.437
603.024
536.926
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
10
10		 15
15
10
10		 241,53289
279,66701
281,84065
301,09035		 905.870
508.990
555.999
402.724
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
14
10		 20
20
14
10		 238,90487
243,57368
243,09919
275,54539		 937.026
915.380
970.884
602.198
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 234,06493
278,64290
281,91711
295,24473		 994.160
518.325
555.301
442.400
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektronik Ticaret ve Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 39
33
32
31		 39
33
32
31		 226,99737
278,83265
282,65698
301,02756		 1.077.402
516.549
548.833
403.120
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Finans
(İngilizce) (UOLP-Kıng's Western Unıversıty) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2


 2


 223,29347


 1.119.802
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 33
35
32
32		 33
35
32
32		 221,84908
286,14984
264,34473
325,53356		 1.136.135
453.150
724.296
269.271
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Antropoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
10		 3
7
8
7		 Dolmadı
Dolmadı
239,62509
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
1.015.842
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektronik Ticaret ve Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
10
5		 5
15
10
5		 Dolmadı
248,40023
251,76941
290,22653		 Dolmadı
852.083
864.624
478.937
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
7		 2
4
7
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
245,44471		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
934.683
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
15
20
20		 2
14
14
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
388,62980		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
79.133
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kamu Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
22
18		 18
25
18
18		 Dolmadı
222,26847
Dolmadı
269,43210		 Dolmadı
1.214.393
Dolmadı
660.719
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 4
5
5
 Dolmadı
258,85167
266,85837
 Dolmadı
723.674
698.215
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 17
20
25
40		 3
9
12
19		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Fransızca) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 16
25
25
20		 Dolmadı
245,82053
240,20523
280,58791		 Dolmadı
885.592
1.008.330
557.142
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
10
10
10		 8
10
10
10		 Dolmadı
262,26636
248,12302
276,48783		 Dolmadı
684.574
908.364
593.575
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
30
30
25		 7
21
30
25		 Dolmadı
Dolmadı
223,31400
264,28515		 Dolmadı
Dolmadı
1.238.555
713.867
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
14
14
10		 8
14
12
10		 Dolmadı
197,97498
Dolmadı
270,33134		 Dolmadı
1.533.605
Dolmadı
651.733
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Finans
(İngilizce) (UOLP-Suny At New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İşletme Yönetimi
(Almanca) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 29
23
21
18		 22
23
21
18		 Dolmadı
298,27072
306,36805
323,07624		 Dolmadı
361.401
369.309
280.524
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çeviribilimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 11
11
12
14		 12
13
13
14		 483,99547
488,33729
487,79662
488,49170		 2.071
2.858
3.986
3.485
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
9
9
10		 9
11
10
10		 477,00373
478,22050
470,27601
479,16198		 2.713
3.943
6.601
4.559
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 9
7
7
8		 10
9
9
8		 471,69859
479,07027
477,16847
475,54883		 3.302
3.844
5.463
5.003
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 4
4
7
10		 5
5
8
10		 456,57254
465,70338
456,00740
450,48488		 5.443
5.699
9.400
9.379
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 48
42
43
43		 48
42
43
43		 303,85613
364,52543
372,66569
392,09365		 65.308
40.008
39.975
26.621
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çeviribilimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 64
68
70
70		 54
68
70
70		 Dolmadı
357,19535
374,74854
399,80391		 Dolmadı
43.490
39.080
23.904
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Çeviribilimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 12
8
12
12		 3
8
8
12		 Dolmadı
288,45417
Dolmadı
359,24291		 Dolmadı
79.652
Dolmadı
38.743
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
51
55
55		 37
51
55
55		 Dolmadı
347,42066
298,26325
384,73226		 Dolmadı
48.272
75.281
29.286
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 6
4
4
4		 1
4
4
4		 Dolmadı
339,40541
240,63128
364,46722		 Dolmadı
52.306
109.635
36.743
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 25
28
25
25		 7
25
25
25		 Dolmadı
Dolmadı
278,41505
264,08486		 Dolmadı
Dolmadı
86.232
78.500
Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Elektronik Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
5		 4
4
3
5		 385,16389
383,13869
396,47199
378,71004		 219.378
248.391
204.665
259.211
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Otomotiv Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
6		 5
5
5
6		 384,64417
379,70787
379,13294
373,03426		 221.481
261.967
269.759
282.004
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Mekatronik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
7		 7
7
6
7		 381,11275
378,60075
387,82062
387,43555		 235.935
266.463
235.011
227.363
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
7
8		 8
8
7
8		 372,92752
384,47674
384,20116
379,21782		 272.071
243.352
248.978
257.190
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Otomotiv Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
33
37		 35
35
33
37		 180,366
256,04355
248,67502
258,21569		 2.299.470
1.548.855
1.637.318
1.369.067
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Elektronik Teknolojisi
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 29
29
27
30		 20
29
27
30		 Dolmadı
239,75777
232,47907
234,26313		 Dolmadı
1.833.800
1.931.135
1.826.389
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 48
48
42
48		 12
48
42
48		 Dolmadı
238,96077
243,35706
265,51337		 Dolmadı
1.848.104
1.730.628
1.251.288
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Mekatronik
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
37
42		 41
45
37
42		 Dolmadı
270,22448
282,56191
281,61479		 Dolmadı
1.314.861
1.108.489
1.020.488
Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

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Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Yeditepe Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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