Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz Çiğdem Çelikten kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Yemekteyiz'de bugün Çiğdem Hanım'ın mutfağına konuk olunuyor. 75 bin TL'lik büyük ödülü evine götürmek isteyen Çiğdem Çelikten bütün hünerlerini ortaya koyacak. Bu hafta rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan isim haftanın finalinde büyük ödülü evine götürecek. Peki, 12 Mart 2024 Yemekteyiz puan durumu nasıl oldu, Çiğdem Çelikten rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan kaç puan aldı? İşte yanıtı.