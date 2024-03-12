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Haberler Fotohaber Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem Çelikten kaç puan aldı?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:55

Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem Çelikten kaç puan aldı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'in ikinci gününde Çiğdem Çelikten'in mutfağına konuk olunuyor. 75 bin TL büyük ödül için bu hafta da kıran kırana mücadele başladı. Programın takipçileri 12 Mart 2024 Yemekteyiz puan durumu ile Çiğdem Hanım'ın rakiplerinden kaç puan aldığını merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Mart puan durumu nasıl oldu? Yemekteyiz Çiğdem kaç puan aldı? İşte detaylar.

Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz Çiğdem Çelikten kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Yemekteyiz'de bugün Çiğdem Hanım'ın mutfağına konuk olunuyor. 75 bin TL'lik büyük ödülü evine götürmek isteyen Çiğdem Çelikten bütün hünerlerini ortaya koyacak. Bu hafta rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan isim haftanın finalinde büyük ödülü evine götürecek. Peki, 12 Mart 2024 Yemekteyiz puan durumu nasıl oldu, Çiğdem Çelikten rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan kaç puan aldı? İşte yanıtı.

Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz Çiğdem Çelikten kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 12 Mart Salı günü yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi 16:00'da yeni bölümleri ile ekrana gelen sevilen yarışma programında bilindiği üzere ödül miktarı 50.000 TL'den 75.000 TL'ye çıkarılmıştı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (11-15 Mart) büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor.

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Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz Çiğdem Çelikten kaç puan aldı?

BUGÜN ÇİĞDEM HANIM'IN SOFRASINA KONUK OLUNUYOR!

12 Mart Salı günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Çiğdem Çelikten'in sofrasına konuk olunuyor. Çelikten 4 rakibi önünde hünerlerini ortaya koyup rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı almak için ter dökecek.

Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz Çiğdem Çelikten kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÇİĞDEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Mart yarışmacısı Çiğdem Hanım oldu. Çiğdem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

12 Mart Puan tablosu:

Hatice:

Arzu:

İsa:

Erdem:

Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu! Zuhal Topal’la Yemekteyiz Çiğdem Çelikten kaç puan aldı?
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