Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
14:55
Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem Çelikten kaç puan aldı?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'in ikinci gününde Çiğdem Çelikten'in mutfağına konuk olunuyor. 75 bin TL büyük ödül için bu hafta da kıran kırana mücadele başladı. Programın takipçileri 12 Mart 2024 Yemekteyiz puan durumu ile Çiğdem Hanım'ın rakiplerinden kaç puan aldığını merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Mart puan durumu nasıl oldu? Yemekteyiz Çiğdem kaç puan aldı? İşte detaylar.