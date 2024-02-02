Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
13:59
YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT CUMA || Yemekteyiz 'de bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL büyük ödülü kim kazandı?
Zuhal Topla'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelen programda bugün haftanın birincisi belli oluyor. Bu Cuma da bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Haftanın son yarışma günü ve kazananın belirleneceği 2 Şubat 2024 Yemekteyiz'de haftanın en güzel yemeklerini yapıp arkadaşları ile Zuhal Topal tarafından verilen en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olacak. Puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü kazanan yarışmacı ve detayları…