YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT CUMA || Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL büyük ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftaiçi her gün bir başka yarışmacının evine konuk oluyor. 5 gün 5 ayrı yarışmacı maharetlerini sergilerken haftanın sonunda aralarından en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olup 75 bin TL büyük ödüle sahip oluyor. İşte Yemekteyiz 2 Şubat birinci kim oldu?