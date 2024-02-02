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Haberler Fotohaber YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT CUMA || Yemekteyiz 'de bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL büyük ödülü kim kazandı?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 13:59

YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT CUMA || Yemekteyiz 'de bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL büyük ödülü kim kazandı?

Zuhal Topla'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelen programda bugün haftanın birincisi belli oluyor. Bu Cuma da bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Haftanın son yarışma günü ve kazananın belirleneceği 2 Şubat 2024 Yemekteyiz'de haftanın en güzel yemeklerini yapıp arkadaşları ile Zuhal Topal tarafından verilen en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olacak. Puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? Büyük ödülü kazanan yarışmacı ve detayları…

YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT CUMA || Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL büyük ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftaiçi her gün bir başka yarışmacının evine konuk oluyor. 5 gün 5 ayrı yarışmacı maharetlerini sergilerken haftanın sonunda aralarından en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olup 75 bin TL büyük ödüle sahip oluyor. İşte Yemekteyiz 2 Şubat birinci kim oldu?

YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT CUMA || Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL büyük ödülü kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI BELLİ OLDU MU? 2 ŞUBAT 2024

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 26 Ocak 2024 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini alıyor.

Henüz puanlama sonuçlanmadığı için yarışmanın galiba belli olmadı. Olduğunda yer vereceğiz.

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YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT CUMA || Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL büyük ödülü kim kazandı?

YEMEKTEYİZ 26 OCAK PUAN DURUMU

Günün puan durumu henüz belli olmadı! Olması halinde haberimize eklenecektir.

GİZEM:

İSMET:

GÖKÇE:

FATMA:

NEDİM:

YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT CUMA || Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL büyük ödülü kim kazandı?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Haftanın ilk yarışmacısı Fatma, ikinci gün yarışmacısı Gökçe, üçüncü gün Gizem, dördündü gün İsmet ve son olarak bugün final bölümünde beşinci gün yarışmacısı İsmet olmuştur.

YEMEKTEYİZ 2 ŞUBAT CUMA || Yemekteyiz ’de bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL büyük ödülü kim kazandı?
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