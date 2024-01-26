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Haberler Fotohaber YEMEKTEYİZ 26 OCAK || Zuhal Topal'la YEMEKTEYİZ bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL ödülü kim aldı?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:19

YEMEKTEYİZ 26 OCAK || Zuhal Topal'la YEMEKTEYİZ bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL ödülü kim aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek programında, haftanın finaline gelindi. Hafta içi birbirinden farklı ve renkli yarışmacıların yer aldığı programda, bugün 75 BİN TL büyük ödül sahibini bulacak. Peki, 26 Ocak Yemekteyiz kim kazandı, ödülün sahibi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün özeti ve puan durumu!

YEMEKTEYİZ 26 OCAK || Zuhal Topal’la YEMEKTEYİZ bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL ödülü kim aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Yarışmacılar yemek yaparken Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar tadım yaparak yemekleri puanlıyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 75.000 TL'yi kazanıyor. Peki, Yemekteyiz bugün kim birinci oldu, 75 bin tl ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ 26 OCAK || Zuhal Topal’la YEMEKTEYİZ bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI BELLİ OLDU MU? 26 OCAK 2024

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 26 Ocak 2024 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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YEMEKTEYİZ 26 OCAK || Zuhal Topal’la YEMEKTEYİZ bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL ödülü kim aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DEHAFTA FİNALİNDE KİM KAZANDI?

26 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finalinde birinci henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde birinci olan ismin açıklanması bekleniyor.

YEMEKTEYİZ 26 OCAK || Zuhal Topal’la YEMEKTEYİZ bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1.Gün yarışmacısı; Sinem Hanım

2.Gün yarışmacısı; Leyla Hanım

3.Gün yarışmacısı; Osman Bey

4.Gün yarışmacısı; Kadir Bey

5.Gün yarışmacısı; Ecem Hanım

YEMEKTEYİZ 26 OCAK || Zuhal Topal’la YEMEKTEYİZ bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL ödülü kim aldı?

YEMEKTEYİZ 26 OCAK PUAN DURUMU

Günü puan durumu henüz belli olmadı! Olması halinde haberimize eklenecektir.

  • SİNEM HANIM:
  • LEYLA HANIM:
  • OSMAN BEY:
  • KADİR BEY:
  • ECEM HANIM:
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