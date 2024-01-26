Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:19
YEMEKTEYİZ 26 OCAK || Zuhal Topal'la YEMEKTEYİZ bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL ödülü kim aldı?
Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek programında, haftanın finaline gelindi. Hafta içi birbirinden farklı ve renkli yarışmacıların yer aldığı programda, bugün 75 BİN TL büyük ödül sahibini bulacak. Peki, 26 Ocak Yemekteyiz kim kazandı, ödülün sahibi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün özeti ve puan durumu!