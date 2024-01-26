YEMEKTEYİZ 26 OCAK || Zuhal Topal’la YEMEKTEYİZ bugün kim birinci oldu, 75 Bin TL ödülü kim aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Yarışmacılar yemek yaparken Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar tadım yaparak yemekleri puanlıyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 75.000 TL'yi kazanıyor. Peki, Yemekteyiz bugün kim birinci oldu, 75 bin tl ödülü kim aldı?