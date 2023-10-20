Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son Dakika Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 13:50

Son Dakika Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz kim kazandı sorusu haftanın finali ile yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışmasında, her hafta Cuma günü 75 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen programda bugün haftanın birincisi belli oluyor. Son bölüm sonrası 20 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu ile ilgili araştırmalar hız kazanıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri kazanan yarışmacı için geri sayımda. Peki, Son dakika Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…

Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz haftanın birincisi son dakika belli oldu açıklaması için geri sayım başladı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yemek yarışmasında, 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, 20 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu araştırmalarına başladı. 75 bin TL'yi kazanan yarışmacı merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, haftanın birincisi…

Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 20 EKİM 2023?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 20 Ekim 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

İŞTE YEMEKTEYİZ KAZANANI...

20 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı.

Haftanın finalinde en yüksek puanı alarak 75.000 TL ödülün sahibi olan yarışmacı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı: Sema Hanım

2. gün yarışmacısı: Neval Hanım

3. gün yarışmacısı: Yusuf Bey

4. gün yarışmacısı: Fikret Bey

5. gün yarışmacısı: Yeliz Hanım

Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA