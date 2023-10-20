Son Dakika Yemekteyiz kim kazandı? 20 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Giriş Tarihi: 20.10.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 13:50

Yemekteyiz kim kazandı sorusu haftanın finali ile yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışmasında, her hafta Cuma günü 75 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen programda bugün haftanın birincisi belli oluyor. Son bölüm sonrası 20 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu ile ilgili araştırmalar hız kazanıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri kazanan yarışmacı için geri sayımda. Peki, Son dakika Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…