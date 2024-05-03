Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

Yemekteyiz kim kazandı sorusu izleyenlerin gündeminde. Haftanın finalinde ortaya çıkacak Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu 3 Mayıs 2024 tarihiyle sorgulanıyor. Davet sofraları birbirinden renkli yarışmacıları ağırlıyor. Peki; TV8 ile Yemekteyiz'de kim kazandı, 75 bin TL'yi hangi yarışmacı aldı?