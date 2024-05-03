Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
11:51
Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? TV8 ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi
Yemekteyiz kim kazandı 3 Mayıs tarihli haftanın finali ile gündemde. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan yemek yarışmasında tarifler, sunumlar ve lezzetler yarışıyor. Hafta bitiminde 75 bin TL'lik büyük ödül bir yarışmacının oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu sonucunda haftanın birincisi belli oluyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, ödülü hangi yarışmacı aldı?