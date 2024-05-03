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Haberler Fotohaber Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? TV8 ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:51

Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? TV8 ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

Yemekteyiz kim kazandı 3 Mayıs tarihli haftanın finali ile gündemde. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan yemek yarışmasında tarifler, sunumlar ve lezzetler yarışıyor. Hafta bitiminde 75 bin TL'lik büyük ödül bir yarışmacının oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu sonucunda haftanın birincisi belli oluyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, ödülü hangi yarışmacı aldı?

Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

Yemekteyiz kim kazandı sorusu izleyenlerin gündeminde. Haftanın finalinde ortaya çıkacak Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu 3 Mayıs 2024 tarihiyle sorgulanıyor. Davet sofraları birbirinden renkli yarışmacıları ağırlıyor. Peki; TV8 ile Yemekteyiz'de kim kazandı, 75 bin TL'yi hangi yarışmacı aldı?

Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI BELLİ OLDU MU?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 3 Mayıs 2024 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

3 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı.

Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. GÜN | ŞEYDA HANIM:

2. GÜN | SERKAN BEY:

3. GÜN | MAHSUM BEY:

4. GÜN | HAVA HANIM:

5. GÜN | SEMA HANIM:

Yemekteyiz kim kazandı belli oldu mu? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi
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