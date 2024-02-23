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Haberler Fotohaber Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 23 Şubat 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu
Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:44

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 23 Şubat 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta için her gün yayınlanan programda, haftanın birincisi bugün belli oluyor. En güzel yemekleri hazırlayarak en yüksek puanı elde eden isim, 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Bu noktada 23 Şubat 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu...

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 23 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

Yemekteyiz haftanın birincisi son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan yemek yarışmasında her gün bir yarışmacı, menülerini hazırlıyor ve misafirlerini ağırlıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda bir hafta daha bitiyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte büyük ödülü kazanan yarışmacı için araştırmalar hız kazandı. Programın sıkı takipçileri 75 bin TL'yi kazanan isim için bekleyişte. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 23 Şubat 2024 puan durumu ile haftanın birincisi!

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 23 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

23 ŞUBAT 2024 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 23 Şubat 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan yarışmacı birinci oluyor.

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Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 23 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi henüz belli olmadı.

Haftanın finalinde en yüksek puana ulaşarak 75.000 TL ödülü almaya hak kazanan yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 23 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Şubat 2024 haftası puan durumu henüz belli olmadı.

Bu haftanın puan durumu Zuhal Topal tarafından açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

1. gün yarışmacısı Mustafa:

2. gün yarışmacısı Ayşe:

3. gün yarışmacısı Menekşe:

4. gün yarışmacısı Hacer:

5. gün yarışmacısı Necmettin:

Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 23 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu
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