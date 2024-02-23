Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 23 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

Yemekteyiz haftanın birincisi son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan yemek yarışmasında her gün bir yarışmacı, menülerini hazırlıyor ve misafirlerini ağırlıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda bir hafta daha bitiyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte büyük ödülü kazanan yarışmacı için araştırmalar hız kazandı. Programın sıkı takipçileri 75 bin TL'yi kazanan isim için bekleyişte. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 23 Şubat 2024 puan durumu ile haftanın birincisi!