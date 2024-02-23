Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? TV8 23 Şubat 2024 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu

Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
12:44
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta için her gün yayınlanan programda, haftanın birincisi bugün belli oluyor. En güzel yemekleri hazırlayarak en yüksek puanı elde eden isim, 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Bu noktada 23 Şubat 2024 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu...