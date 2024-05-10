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Haberler Fotohaber Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:53

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

Yemekteyiz kim kazandı son bölüm ile yanıt arıyor. Her hafta olduğu gibi bu cuma günü de haftanın finali takip ediliyor. Hafta içi her gün renkli yarışmacıları ile takip edilen yarışmada davet sofraları ve yemek tarifleri dikkat çekiyor. Yarışmanın takipçileri TV8 ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi için ekran başında. Peki; bugün Yemekteyiz'de kim kazandı, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

Yemekteyiz kim kazandı sorusuyla takip edilmeye başladı. Her hafta bir yarışmacı 75 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı lezzet yarışında haftanın birincisi gündemde. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu...

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI BELLİ OLDU MU?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 10 Mayıs 2024 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

10 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. GÜN | HALİL BEY

2. GÜN | NAZLI HANIM

3. GÜN | AYSEL HANIM

4. GÜN | SALİM BEY

5. GÜN | AYTAÇ HANIM

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi
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