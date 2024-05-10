Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi

Yemekteyiz kim kazandı sorusuyla takip edilmeye başladı. Her hafta bir yarışmacı 75 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı lezzet yarışında haftanın birincisi gündemde. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu...