Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:53
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi
Yemekteyiz kim kazandı son bölüm ile yanıt arıyor. Her hafta olduğu gibi bu cuma günü de haftanın finali takip ediliyor. Hafta içi her gün renkli yarışmacıları ile takip edilen yarışmada davet sofraları ve yemek tarifleri dikkat çekiyor. Yarışmanın takipçileri TV8 ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Mayıs 2024 puan durumu ve haftanın birincisi için ekran başında. Peki; bugün Yemekteyiz'de kim kazandı, hangi yarışmacı?