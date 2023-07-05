Yeni enflasyon rakamları ile KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Enflasyon rakamları ile Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

Haziran ayı enflasyon oranları 5 Temmuz Çarşamba günü bugün açıklanmasının ardından kira artış oranı Temmuz 2023 son dakika araştırılmaya başladı. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı bu kez 6 aylık verinin tamamlanmasıyla emekli ve memur skalasını yükseltiyor. Fahiş kira fiyatlarının önüne geçmek için yapılan sabit kira uygulamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Peki, kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? İşte, yanıtı…