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Haberler Fotohaber Yeni enflasyon rakamları ile KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Enflasyon rakamları ile Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:48

Yeni enflasyon rakamları ile KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Enflasyon rakamları ile Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

Kira artış oranı Temmuz 2023, TÜİK tarafından bugün açıklanacak haziran enflasyon oranları ile yeniden şekil alıyor. Binlerce kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kira zammı oranını belirleyen TEFE TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından bugün açıklanıyor. Kira zammına %25 sınırı geçerliliği koruyacak mı sorusu yanıt arıyor. Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç soruları bugün açıklanacak enflasyon verileri sonrası gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kritik konu öncesi kira sınırı uygulamasına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, 2023 Temmuz ayı konut ve işyeri kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 temmuz ayı kira artış oranı hesaplama tablosu…

Yeni enflasyon rakamları ile KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Enflasyon rakamları ile Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

Haziran ayı enflasyon oranları 5 Temmuz Çarşamba günü bugün açıklanmasının ardından kira artış oranı Temmuz 2023 son dakika araştırılmaya başladı. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı bu kez 6 aylık verinin tamamlanmasıyla emekli ve memur skalasını yükseltiyor. Fahiş kira fiyatlarının önüne geçmek için yapılan sabit kira uygulamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Peki, kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? İşte, yanıtı…

Yeni enflasyon rakamları ile KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Enflasyon rakamları ile Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamları belli oluyor. Memur ve emekli zammınd altı sınırı belirleyecek rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.

TÜİK enflasyon verilerini 5 Temmuz Çarşamba günü bugün açıklayacak.

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Yeni enflasyon rakamları ile KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Enflasyon rakamları ile Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

TEMMUZ 2023 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Haziran enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte işyeri kira artış oranı da belli olacak. 5 Temmuz saat 10.00 civarında enflasyonun açıklanması bekleniyor.

Yeni enflasyon rakamları ile KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Enflasyon rakamları ile Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ ORANI UZATILDI MI?

Kira artışı hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan uygulamanın devam edeceğini aktardı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

Buna göre 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 kira zammı uygulamasına devam edilecek. Bu sınır sadce konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.

Yeni enflasyon rakamları ile KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Enflasyon rakamları ile Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verileri şöyle: Tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

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