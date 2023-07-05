Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:48
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
07:48
Yeni enflasyon rakamları ile KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Enflasyon rakamları ile Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, yüzde 25 sınırı uzatıldı mı?
Kira artış oranı Temmuz 2023, TÜİK tarafından bugün açıklanacak haziran enflasyon oranları ile yeniden şekil alıyor. Binlerce kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kira zammı oranını belirleyen TEFE TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından bugün açıklanıyor. Kira zammına %25 sınırı geçerliliği koruyacak mı sorusu yanıt arıyor. Temmuz kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç soruları bugün açıklanacak enflasyon verileri sonrası gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kritik konu öncesi kira sınırı uygulamasına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, 2023 Temmuz ayı konut ve işyeri kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 temmuz ayı kira artış oranı hesaplama tablosu…