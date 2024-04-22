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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verecekler?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 16:54

HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verecekler?

Halka arz takvimi Nisan 2024 Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile kontrol ediliyor. SPK onayı sonrası şirketler arz oluyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler listesi halka arz bültenini takip eden vatandaşların gündeminde. Son olarak Rönesans Gayrimenkul, Ic Enterra Yenilebilir Enerji, Odine Solitions Teknoloji ve Mogan Enerji halka arz oldu. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler bültende yer buldu, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verecekler?

Yatırımcıların gözdesi halka arzlara ilgi her geçen gün artıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenini yakından takip eden vatandaşlar 22-28 Nisan tarihleri arasındaki halka arz takvimini merak ediyor. SPK onayı alan şirketlerin belirli tarihte talep toplama işlemi tamamlandıktan sonra halka arzları gerçekleştiriliyor. Peki, Nisan ayı halka arz olacak şirket var mı? İşte ayrıntılar...

HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verecekler?

HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024

22-28 Nisan tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka arz bültenine göre halka arz olacak şirket bulunmuyor.

Açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verecekler?

SON OLARAK RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLDU!

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında toplam üç gün SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket RGYAS borsa kodu ile işlem görecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verecekler?

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) halka arz sonuçları açıklandı!

135.00 TL sabit fiyat ile talep toplayan şirketin halka arzına dair sonuçlar belli oldu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı!

PATEK halka arzında talebi karşılanan toplam bireysel yatırımcı sayısı 2.454.093 olurken kurum sayısı ise 178 olarak açıklandı.

Rönesans Gayrimenkul'un toplam dağıtılan lot sayısı ise 33.357.450 olarak duyuruldu.

HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verecekler?

BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ FİRMALAR VAR?

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

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