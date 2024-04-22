Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
16:54
HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verecekler?
Halka arz takvimi Nisan 2024 Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile kontrol ediliyor. SPK onayı sonrası şirketler arz oluyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler listesi halka arz bültenini takip eden vatandaşların gündeminde. Son olarak Rönesans Gayrimenkul, Ic Enterra Yenilebilir Enerji, Odine Solitions Teknoloji ve Mogan Enerji halka arz oldu. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler bültende yer buldu, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…