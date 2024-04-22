HALKA ARZ TAKVİMİ 22-28 NİSAN 2024: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verecekler?

BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ FİRMALAR VAR?

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.