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Haberler Fotohaber Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 27.07.2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:08

Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

FIVB Milletler Ligi heyecanının ardından gözler 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na çevrildi. Filenin Sultanları Avrupa maçları için geri sayım başlarken taraftarlar dev turnuvanın detaylarını merak ediyor. Şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi ve rakipleri merak konusu. Peki, Türkiye'nin voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

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Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Ay-yıldızlı ekibimiz, 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda taraftar desteğini arkasına alacak. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortaklaşa ev sahipliği üstlendiği dev organizasyonda A Grubu karşılaşmaları İstanbul'da sporseverlerle buluşacak. Filenin Sultanları maç takvimi şimdiden takvimlere not edildi.

Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI 2026 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup etabındaki tüm karşılaşma tarihleri ve saatleri kesinleşti. Filenin Sultanları, grup aşamasında 5 kritik mücadeleye çıkacak.

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Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
  • 21 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Letonya
  • 23 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Slovenya
  • 24 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Macaristan
  • 26 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Almanya
  • 28 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Polonya
Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

DEV TURNUVAYA İSTANBUL EV SAHİPLİĞİ YAPACAK: MAÇLAR HANGİ SALONDA?

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası, 7 yıl aradan sonra yeniden Türkiye sınırlarına taşınıyor. Organizasyonun Türkiye ayağındaki tüm mücadeleler, İstanbul'un simge tesislerinden biri olan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ortaklığında gerçekleşen şampiyonada, İstanbul etabı Türk voleybolseverlerin atmosfer desteğiyle öne çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu, grup aşamasından itibaren binlerce sporsevere ev sahipliği yapacak.

Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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