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Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 27.07.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:08
Yeni hedef CEV Avrupa Şampiyonası! Filenin Sultanları maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
FIVB Milletler Ligi heyecanının ardından gözler 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na çevrildi. Filenin Sultanları Avrupa maçları için geri sayım başlarken taraftarlar dev turnuvanın detaylarını merak ediyor. Şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi ve rakipleri merak konusu. Peki, Türkiye'nin voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?