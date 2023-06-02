Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak? İşte yeni kabine bakanlar kurulu listesi son durum!

Giriş Tarihi: 02.06.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 08:20

Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından şimdi ise milyonlar yeni kabinede yer alacak bakanları merak ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu pazar günü sona ermiş, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza atmıştı. Bu kapsamda ise "Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İddialara göre; bugün TBMM'de yemin edecek olan 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yeni kabine ve bakanları açıklayacak.