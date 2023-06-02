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Haberler Fotohaber Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak? İşte yeni kabine bakanlar kurulu listesi son durum!
Giriş Tarihi: 02.06.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 08:20

Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak? İşte yeni kabine bakanlar kurulu listesi son durum!

Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından şimdi ise milyonlar yeni kabinede yer alacak bakanları merak ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu pazar günü sona ermiş, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza atmıştı. Bu kapsamda ise "Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İddialara göre; bugün TBMM'de yemin edecek olan 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yeni kabine ve bakanları açıklayacak.

Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak? İşte yeni kabine bakanlar kurulu listesi son durum!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konu yeni kabine ve yeni bakanlar oldu. Son olarak İbrahim Kalın yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra aynı gün akşam göreve başlama töreni olacak. Buraya uluslararası liderler davet edilecek. Bütün bunlardan sonra Kabine açıklanacak." İfadelerini kullanmıştı. Peki, Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak? İşte yeni kabine ile ilgili son detaylar.

Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak? İşte yeni kabine bakanlar kurulu listesi son durum!

SON DAKİKA: YSK BAŞKANI YENER'DEN KESİN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye bugün gönderileceğini söyledi.

YSK Başkanı Yener, "Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek." dedi.

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Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak? İşte yeni kabine bakanlar kurulu listesi son durum!

YENİ KABİNE YEMİN TÖRENİ SONRASI AÇIKLANACAK

Kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının önemi büyük. Zira, 28.dönem milletvekilleri göreve başlamak için yemin etmeyi bekliyor. Yemin töreni ise kesin sonuçların ilanını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vekillerin yeminini Cuma gününe kadar edeceğini duyurmuştu.

Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak? İşte yeni kabine bakanlar kurulu listesi son durum!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir kabine kurulacağını söylemişti. Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Zira, İbrahim Kalın da bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Meclis'in yemin etmesinin ardından yeni kabinede görev alacak bir vekilin istifa etmesi gerekecek.

Yeni kabine açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kimler olacak? İşte yeni kabine bakanlar kurulu listesi son durum!

SON DAKİKA: İBRAHİM KALIN BAKANLAR KURULU İÇİN TARİH VERDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri zaferle tamamlamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Külliye'den yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

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