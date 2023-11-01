Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:52

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ (lisans, yüksek lisans, doktora): KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu, zamlı burslar ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve kredi miktarının arttığını açıkladı. Bu noktada yeni lisans, yüksek lisans ve doktora burs miktarları merak konusu oldu. Bilindiği üzere KYK bursu yükseköğretim sıralarında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız ya da geri ödemeli olarak yatırılıyor. Peki, KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023-2024 güncel KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları...