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Haberler Fotohaber YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ (lisans, yüksek lisans, doktora): KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu, zamlı burslar ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:52

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ (lisans, yüksek lisans, doktora): KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu, zamlı burslar ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve kredi miktarının arttığını açıkladı. Bu noktada yeni lisans, yüksek lisans ve doktora burs miktarları merak konusu oldu. Bilindiği üzere KYK bursu yükseköğretim sıralarında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız ya da geri ödemeli olarak yatırılıyor. Peki, KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023-2024 güncel KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları...

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ lisans, yüksek lisans, doktora: KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu, zamlı burslar ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi tutarları zamlandı. KYK zammı açıklaması sonrası öğrenciler zamlı bursların ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 2023-2024 yılı lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi miktarları belli oldu. Peki, KYK burs ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2023 2024 lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi ücretleri…

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ lisans, yüksek lisans, doktora: KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu, zamlı burslar ne zaman yatacak?

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.

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YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ lisans, yüksek lisans, doktora: KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu, zamlı burslar ne zaman yatacak?

LİSANS, ÖN LİSANS VE DOKTORA KYK BURS ÜCRETLERİ 2023 2024

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası KYK burs ve kredilerinin zamlandığını açıkladı. İşte 2024 yılı kredi burs miktarları;

Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye

Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL'den 4000 TL'ye

Doktora öğrencileri 3750 TL'den 6000 TL'ye yükselmiş oldu.

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ lisans, yüksek lisans, doktora: KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu, zamlı burslar ne zaman yatacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

TC Kimlik numarasının sonu

"0" olanlar ayın 6'sında

"2" olanlar 7'sinde

"4" olanlar 8'inde,

"6" olanlar 9'unda

"8" olanlar 10'unda

ödemelerini alacak.

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ lisans, yüksek lisans, doktora: KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu, zamlı burslar ne zaman yatacak?

KYK TOPLU ÖDEMESİ NE ZAMAN, KAÇ TL?

KYK toplu ödemesi lisans öğrencileri için 6 bin TL olacak. Toplu ödemenin KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Kasım ayı sonunda hesaplara yatırılması bekleniyor.

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