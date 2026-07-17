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YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 18:06
YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?
İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 10'luk son dakika zammının ardından yeni minibüs ücret tarifesi 2026 listesi resmiyet kazandı. İBB Meclisi kararıyla güncellenen yeni tarifede, minibüs indi bindi ve kısa mesafe yolculuk bedelleri değişti. Peki, megakentte zamlı minibüs ücretleri ile indirimli öğrenci fiyatları kaç TL oldu?