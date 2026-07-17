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Haberler Fotohaber YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 18:06

YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?

İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 10'luk son dakika zammının ardından yeni minibüs ücret tarifesi 2026 listesi resmiyet kazandı. İBB Meclisi kararıyla güncellenen yeni tarifede, minibüs indi bindi ve kısa mesafe yolculuk bedelleri değişti. Peki, megakentte zamlı minibüs ücretleri ile indirimli öğrenci fiyatları kaç TL oldu?

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YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?

Milyonlarca İstanbullunun günlük dikey ulaşımda en çok tercih ettiği hat minibüslerinde fiyatlar Temmuz ayı itibarıyla yeniden belirlendi. Zamlı tarife ile minibüs ücretleri 2026 Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak.

YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?

İSTANBUL MİNİBÜS İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda kabul edilen yüzde 10'luk genel ulaşım zammı, sarı dolmuş ve minibüs hatlarındaki taban fiyatları doğrudan etkiledi. Megakent genelinde en çok kullanılan ulaşım kalemlerinden biri olan 0-4 kilometre arası minibüs indi-bindi ücreti, son düzenlemenin ardından 43 TL seviyesine ulaştı. Kısa mesafeli seyahat edecek vatandaşlar, araca bindikleri andan itibaren bu yeni taban fiyat üzerinden ödeme yapacaklar.

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YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?

ZAMLI MİNİBÜS KISA VE ORTA MESAFE KADEMELİ FİYAT LİSTESİ

İstanbul'da minibüs taşımacılığı, gidilen kilometre uzunluğuna göre kademeli bir fiyatlandırma politikasına dayanıyor. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte mesafeler arası geçiş ücretleri şu şekilde güncellendi:

0 - 4 Kilometre Arası (En Kısa Mesafe): 43 TL

4 - 7 Kilometre Arası Hatlar: 45 TL

7 - 11 Kilometre Arası Hatlar: 46 TL

11 - 15 Kilometre Arası Uzun Hatlar: 47 TL

YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?

MİNİBÜS ÖĞRENCİ FİYATI 2026: İNDİRİMLİ TARİFE KAÇ TL OLDU?

Eğitim hayatına devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerini korumaya yönelik uygulanan indirimli sabit öğrenci tarifesi de bu zam dalgasıyla değişti. İstanbul genelindeki tüm minibüs hatlarında geçerli olan ve daha önce 25 TL olarak uygulanan sabit öğrenci biniş ücreti, yüzde 10'luk artışın ardından 28 TL olarak belirlendi.

YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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