YENİ MİNİBÜS ÜCRET TARİFESİ 2026: Zamlı minibüs indi bindi, kısa mesafe ve öğrenci ne kadar oldu?

MİNİBÜS ÖĞRENCİ FİYATI 2026: İNDİRİMLİ TARİFE KAÇ TL OLDU?

Eğitim hayatına devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerini korumaya yönelik uygulanan indirimli sabit öğrenci tarifesi de bu zam dalgasıyla değişti. İstanbul genelindeki tüm minibüs hatlarında geçerli olan ve daha önce 25 TL olarak uygulanan sabit öğrenci biniş ücreti, yüzde 10'luk artışın ardından 28 TL olarak belirlendi.