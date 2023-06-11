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Haberler Fotohaber Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 11.06.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 15:51

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

Yılmaz Öztürk hayatı ve kariyeri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Merakla beklenen MasterChef Türkiye All Star 1. bölüm tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda ünlü şef Somer Sivrioğlu yer almazken Yılmaz Öztürk dikkat çekti. Yarışmanın sıkı takipçileri ise bu noktada Yılmaz Öztürk kimdir, Somer Şef'in yerine mi geldi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte biyografisi ve yaşamı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

Yılmaz Öztürk kimdir sorusu yanıt arıyor. TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star için geri sayım devam ediyor. Yarışmanın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Fragmanda Somer Sivrioğlu'nun yer almaması ünlü şefin yarışmanın yeni sezonunda olmayacağı yönünde düşüncelere neden oldu. Öte yandan 1. Bölüm fragmanında Şef Yılmaz Öztürk tanıtıldı. Bu gelişme sonrası izleyiciler, Yılmaz Öztürk Somer Şef'in yerine mi geldi sorusunu gündeme taşıdı. Geçmiş sezonlarda yarışmaya konuk olarak gelen Öztürk, açık ateş denildiğinde ilk akla gelen şefler arasında bulunuyor. Peki, Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte detaylar…

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında Ankara'da başlayan Şef Yılmaz Öztürk, 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye'nin bilinen mutfaklarında çalıştı.

Üyesi olduğu Chaine des Rotisseurs'ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007-2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu.

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Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

Aşçılık alanında ödüllere sahip olan Şef Yılmaz Öztürk, evli ve bir çocuk sahibidir.

eçmiş sezonlarda da yarışmaya konuk olan ünlü şef, açık ateş denildiğinde Türkiye'de ilk akla gelen şefler arasında bulunuyor.

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

YILMAZ ÖZTÜRK SOMER ŞEF'İN YERİNE Mİ GELDİ?

MasterChef All Star'ın yeni bölüm fragmanında Danilo Şef, Mehmet Şef yer alırken Somer Şef gözükmedi. Somer Sivroğlu'nun yerine yeni jüri üyesi olarak Yılmaz Öztürk'ün geldiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz sezon MasterChef'e konuk olarak katılan Öztürk'ün MasterChef All Star bölümüne konuk olarak mı geldiği yoksa yeni jüri üyesi mi olduğu 14 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak ilk bölümde belli olacak.

Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi?
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