Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

YILMAZ ÖZTÜRK SOMER ŞEF'İN YERİNE Mİ GELDİ?

MasterChef All Star'ın yeni bölüm fragmanında Danilo Şef, Mehmet Şef yer alırken Somer Şef gözükmedi. Somer Sivroğlu'nun yerine yeni jüri üyesi olarak Yılmaz Öztürk'ün geldiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz sezon MasterChef'e konuk olarak katılan Öztürk'ün MasterChef All Star bölümüne konuk olarak mı geldiği yoksa yeni jüri üyesi mi olduğu 14 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak ilk bölümde belli olacak.