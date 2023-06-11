Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, evli mi?

Yılmaz Öztürk hayatı ve kariyeri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Merakla beklenen MasterChef Türkiye All Star 1. bölüm tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda ünlü şef Somer Sivrioğlu yer almazken Yılmaz Öztürk dikkat çekti. Yarışmanın sıkı takipçileri ise bu noktada Yılmaz Öztürk kimdir, Somer Şef'in yerine mi geldi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte biyografisi ve yaşamı hakkında ayrıntılı bilgiler.