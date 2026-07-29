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Haberler Fotohaber YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:36

YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci hız kazandı. Adaylar, başarı sıralamalarına göre 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 1 milyon ve 2 milyon bandında tercih edilebilecek bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. Önceki yıllara ait başarı sıralamaları, taban puanlar ve kontenjan bilgileri ise tercih listesi oluştururken en çok incelenen veriler arasında bulunuyor.

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YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar başarı sıralamalarına uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini değerlendirmeye başladı. 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin, 1 milyon ve 2 milyon başarı sıralamasına sahip adaylar, hangi programlara yerleşme şanslarının bulunduğunu araştırıyor. Geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları ve taban puanlar, adayların tercih planlamasında en çok başvurduğu veriler arasında yer alıyor.

YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?

KAÇ BİN SIRALAMA İLE HANGİ BÖLÜME GİRİLİR?

2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Üniversitelerin toplam kontenjanı, üniversite programlarının taban puanları ve en son aldıkları öğrencinin sıralama bilgilerine yer verilecek.

Yeni kılavuz ile taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler geçtiğimiz yıla ait listeleri inceleyebiliyor.

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YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?

YKS DÜŞÜK PUANLI TERCİH EDİLEBİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?

YKS TABAN, TAVAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz;

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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