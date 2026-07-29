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YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:36
YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci hız kazandı. Adaylar, başarı sıralamalarına göre 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 1 milyon ve 2 milyon bandında tercih edilebilecek bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. Önceki yıllara ait başarı sıralamaları, taban puanlar ve kontenjan bilgileri ise tercih listesi oluştururken en çok incelenen veriler arasında bulunuyor.