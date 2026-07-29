YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler| YKS 500-600-700-800 bin sıralama ile hangi bölüme girilir?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar başarı sıralamalarına uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini değerlendirmeye başladı. 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin, 1 milyon ve 2 milyon başarı sıralamasına sahip adaylar, hangi programlara yerleşme şanslarının bulunduğunu araştırıyor. Geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları ve taban puanlar, adayların tercih planlamasında en çok başvurduğu veriler arasında yer alıyor.