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Haberler Fotohaber YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları
Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 13:47

YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanla hangi üniversite ve bölümleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. 180, 200, 220, 230, 240, 250, 280 ve 300 puan aralığında yer alan adaylar, önceki yılların taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor. İşte, YKS taban puanları...

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YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

YKS sonuçlarını öğrenen milyonlarca üniversite adayı, puanlarına uygun bölümleri belirlemek için taban puanlarına yöneldi. 180, 200, 220, 230, 240, 250, 280 ve 300 puan aralığında tercih yapacak adaylar, 2026 tercih döneminde yol gösterecek YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını yakından takip ediyor.

YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

2026 YKS ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.

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YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

2026 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026'ya ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

  • Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
  • Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Adalet
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Çocuk Gelişimi
  • İç Mekan Tasarımı
YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

  • Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Gıda Teknolojisi
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

  • İlahiyat (AÖF)
  • Açıköğretim İşletme / İktisat
  • Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

  • Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
  • Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
  • Tarih – Devlet üniversiteleri
  • İktisat / İşletme
  • Rekreasyon
  • Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Radyo, Televizyon ve Sinema
YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

  • Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
  • Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Felsefe
  • Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde iyi bölümler hedeflenebilir.

  • Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
  • PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
  • Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
  • Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)
YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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