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YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları
Giriş Tarihi: 21.07.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 13:47
YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile alan bölümler hangisi? 2026 YKS taban puanları
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanla hangi üniversite ve bölümleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. 180, 200, 220, 230, 240, 250, 280 ve 300 puan aralığında yer alan adaylar, önceki yılların taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor. İşte, YKS taban puanları...