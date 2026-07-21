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YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversiteler
Giriş Tarihi: 21.07.2026 07:40
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:54
YKS 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversiteler
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanla hangi üniversite ve bölümleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. 180, 200, 220, 230, 240, 250, 280 ve 300 puan aralığında yer alan adaylar, önceki yılların taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor. İşte, YKS taban puanları...