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Haberler Fotohaber YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 180 puanla ve altına alım yapan bölümler
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:51

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 180 puanla ve altına alım yapan bölümler

Milyonlarca üniversite adayının beklediği 2026 YKS sonuçları, 21 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklandı. Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar şimdi tercih sürecine odaklandı. Baraj puanı uygulamasının bulunmaması nedeniyle sınava giren tüm adaylar tercih yapabilecek. Bu nedenle özellikle 150, 160, 170, 180 ve 200 puan aralığında bulunan adaylar, hangi üniversite ve bölümlere yerleşebileceklerini merak ediyor. Peki, YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

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YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 180 puanla ve altına alım yapan bölümler

2026 YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Adaylar, aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre tercih listelerini hazırlarken, özellikle düşük puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümlerin 2025 taban puanları ile başarı sıralamalarını incelemeye başladı.

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 180 puanla ve altına alım yapan bölümler

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

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YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 180 puanla ve altına alım yapan bölümler

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA TERCİH YAPILIR MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 21 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açıldı. YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşti. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilebiliyor. YKS tercih kılavuzu ise sonuçların erişime açılmasının ardından belli oldu. Böylece üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli oldu.

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 180 puanla ve altına alım yapan bölümler

2026 YKS TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve adayların tamamen gerçek verilere ulaşmasını sağlayan dijital bir rehberdir. Sistemde yer alan "Lisans Atlası" (4 yıllık) ve "Önlisans Atlası" (2 yıllık) modülleri sayesinde, hedeflediğiniz üniversite ve bölüme geçen yıl yerleşen en son kişinin kaç net yaptığını, hangi liseden mezun olduğunu ve başarı sıralamasını detaylıca inceleyebilirsiniz. Doğru bir liste oluşturmak için sistemdeki filtreleme özelliklerini kullanarak kendi başarı sıralamanıza yakın olan yukarı ve aşağı yönlü geniş bir yelpaze belirlemeniz gerekir.

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 180 puanla ve altına alım yapan bölümler

130, 140, 150, 160, 170,180 ve 200 PUANLA TERCİH EDİLEBİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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