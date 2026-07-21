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YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 180 puanla ve altına alım yapan bölümler
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:51
YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 180 puanla ve altına alım yapan bölümler
Milyonlarca üniversite adayının beklediği 2026 YKS sonuçları, 21 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklandı. Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar şimdi tercih sürecine odaklandı. Baraj puanı uygulamasının bulunmaması nedeniyle sınava giren tüm adaylar tercih yapabilecek. Bu nedenle özellikle 150, 160, 170, 180 ve 200 puan aralığında bulunan adaylar, hangi üniversite ve bölümlere yerleşebileceklerini merak ediyor. Peki, YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?