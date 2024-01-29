Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
11:23
YKS BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) YKS başvurusu ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, ücreti ne kadar?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) için maraton başladı. ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) adımlarından oluşan üniversite sınavı ne zaman yapılacak belli oldu. Şimdi başvurular için gün sayılıyor. YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ücreti en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Öğrenciler https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; YKS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, detaylar…