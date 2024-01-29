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Haberler Fotohaber YKS BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) YKS başvurusu ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:23

YKS BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM ile (TYT, AYT, YDT) YKS başvurusu ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) için maraton başladı. ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) adımlarından oluşan üniversite sınavı ne zaman yapılacak belli oldu. Şimdi başvurular için gün sayılıyor. YKS başvuru tarihi, kılavuzu ve ücreti en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Öğrenciler https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; YKS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

YKS BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvurusu ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, ücreti ne kadar?

YKS başvuru tarihi Şubat ayı ile birlikte başlıyor. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerine başlamak için sınava hazırlanan öğrenciler geri sayıma başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav merkezlerinde yapılacak sınava dair heyecan dorukta. Peki; 2024 üniversite sınavı başvuruları ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ücreti ne kadar kaç TL? İşte, tüm merak edilenler...

YKS BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvurusu ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, ücreti ne kadar?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

YKS, KPSS, DGS, ALES ve ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavların tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. 2024 yılında yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihi bilgilerine ÖSYM sınav takvimi üzerinden ulaşılıyor.

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) başvuruları için de geri sayım başladı.

İşte, sınav ve başvuru takvimi...

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YKS BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvurusu ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, ücreti ne kadar?

(TYT, AYT, YDT) YKS NE ZAMAN 2024?

ÖSYM takvimine göre:

YKS TYT oturumu 08.06.2024 tarihinde,

YKS AYT oturumu 09.06.2024 tarihinde,

YKS YDT oturumu 09.06.2024 tarihinde gerçekleşecek.

YKS BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvurusu ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2024

Yükseköğretim Kurumları YKS başvuru tarihleri şöyle:

TYT başvurusu 1-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.

YDT ve AYT başvuruları ise 1-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Sınavlara ilişkin geç başvurular ise 05-07.03.2024 tarihlerinde alınacak.

YKS BAŞVURU TARİHİ 2024 ÖSYM ile TYT, AYT, YDT YKS başvurusu ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, ücreti ne kadar?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 17.07.2024 tarihinde adayların bilgisine sunulacak.

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