Giriş Tarihi: 10.12.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 16:15

YKS başvuruları ne zaman,ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

Üniversite sınavına hazırlananların merakla beklediği haberlerin en başında YKS sınav takvimi geliyor. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı (YKS) tarihleri geçtiğimiz aylarda ÖSYM Başkanı Ali Bayram Ersoy tarafından 2024 sınav takvimi duyurulmuştu. Bu süre zarfından öğrencilerin en merak ettiği sorulardan birisi sınav başvurularının ne zaman başlayacağı oldu. Birçok aday tarafından "YKS başvuruları ne zaman ne kadar kaldı, başvuru ücreti ne kadar" şeklinde sorulara yanıt arandı. İşte soruların cevabı haberin detaylarında.