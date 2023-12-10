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Haberler Fotohaber YKS başvuruları ne zaman,ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi
Giriş Tarihi: 10.12.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 16:15

YKS başvuruları ne zaman,ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

Üniversite sınavına hazırlananların merakla beklediği haberlerin en başında YKS sınav takvimi geliyor. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı (YKS) tarihleri geçtiğimiz aylarda ÖSYM Başkanı Ali Bayram Ersoy tarafından 2024 sınav takvimi duyurulmuştu. Bu süre zarfından öğrencilerin en merak ettiği sorulardan birisi sınav başvurularının ne zaman başlayacağı oldu. Birçok aday tarafından "YKS başvuruları ne zaman ne kadar kaldı, başvuru ücreti ne kadar" şeklinde sorulara yanıt arandı. İşte soruların cevabı haberin detaylarında.

YKS başvuruları ne zaman,ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

Üniversitelere giriş yapmak isteyen adaylar için düzenlenen sınav YKS'nin TYT(Temel Yeterlilik), AYT(Alan Yeterlilik) ve YDT(Yabancı Dil Yeterlilik) oturumlarının tarihleri belli oldu. Bakanın yaptığı açıklamaya göre üç ayrı oturumdan oluşan YKS'nin başvuru sürecine az bir zaman kaldı. Peki başvurular ne zaman başlıyor, ücretler ne kadar? Bu soruların cevabı detaylarda…

YKS başvuruları ne zaman,ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

2024 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 takvimine göre:

YKS 1.Oturum TYT 8 Haziran 2024,

YKS 2.Oturum AYT 9 Haziran 2024,

YKS 3.Oturum YDT 9haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

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YKS başvuruları ne zaman,ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Her sene şubat ve mart aylarında alınan başvurular bu sene de şubat ayında alınacak. YKS için başvurular 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Her sene olduğu gibi bu sene de başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru alınacak.

YKS başvuruları ne zaman,ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

İlk başvuru 1-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci başvuru ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecektir.

YKS başvuruları ne zaman,ne kadar kaldı? 2024 Üniversite Giriş Sınavı YKS başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TYT-AYT-YDT takvimi

YKS 2024 SONUÇLARI

YKS'nin sonuçlarının 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacağı belirlendi.

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