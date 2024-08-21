Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
09:15
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YÖK Atlas 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması
YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları 2024 araştırılıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından ilk tercihlerde umduğunu bulamayan üniversite adayları ek tercihlerde şansını deneyecek. Bu kapsamda 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi araştırılıyor. Peki, YKS taban puanları 2024 açıklandı mı? 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanları belli oldu mu? İşte, 2024 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları…