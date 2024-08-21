YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YÖK Atlas 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması

YKS KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığını, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'sinin dolduğu belirtildi.

Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, böylece devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranının yüzde 98,8 olduğu, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise 91,14 olarak gerçekleştiği kaydedildi.