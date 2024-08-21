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Haberler Fotohaber YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YÖK Atlas 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:15

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YÖK Atlas 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması

YKS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları 2024 araştırılıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından ilk tercihlerde umduğunu bulamayan üniversite adayları ek tercihlerde şansını deneyecek. Bu kapsamda 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi araştırılıyor. Peki, YKS taban puanları 2024 açıklandı mı? 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanları belli oldu mu? İşte, 2024 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları…

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YÖK Atlas 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması

2024 YKS sonuçlarına göre tercihte bulunan 1 milyon 670 bin 205 aday arasında 987 bin 388 kişinin üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme işlemi tamamlanamayan adaylar için 23 Ağustos 2024 Cuma günü üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesi ile birlikte üniversite boş kontenjanlar listesi şekillenmeye başlayacak. Bu kapsamda YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi araştırılıyor. İşte; ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar listesi 2024 ve üniversite taban puanları PDF ekranı...

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YÖK Atlas 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması

2024 YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 23 Ağustos tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ilk haftası başlayacağı söylenebilir.

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YÖK Atlas 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması

YKS KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığını, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'sinin dolduğu belirtildi.

Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, böylece devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranının yüzde 98,8 olduğu, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise 91,14 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YÖK Atlas 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması

Açıklamada, 2024-YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 adayın tercihte bulunduğu, toplam 987 bin 388 adayın yerleştirildiği duyuruldu.

Tercih yapan her dört adaydan birinin ilk tercihine yerleştiği aktarılan açıklamada, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50'sinin (yüzde 49,35) ilk 3 tercihinden birisine yerleşmeyi başardığı belirtildi.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YÖK Atlas 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması

YKS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ
YKS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar henüz belli olmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Ancak adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" adresi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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