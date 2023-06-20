YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı 2023 ÖSYM’den üniversite adaylarına flaş uyarı! YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 20.06.2023 22:57 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 22:57

YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı 2023 yılı için ziyaret edilmeye başlandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milyonlarca adayın katılım sağladığı üniversite sınavı sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemine dair duyuru yayınlandı. ÖSYM son dakika açıklaması sonrası YKS eğitim bilgilerinin nasıl güncelleneceği araştırılıyor. Peki, 2023 YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, YKS eğitim bilgileri nasıl güncellenir sorusunun yanıtı…