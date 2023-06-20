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Haberler Fotohaber YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı 2023 ÖSYM’den üniversite adaylarına flaş uyarı! YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 22:57 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 22:57

YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı 2023 ÖSYM’den üniversite adaylarına flaş uyarı! YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır?

YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı 2023 yılı için ziyaret edilmeye başlandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milyonlarca adayın katılım sağladığı üniversite sınavı sonrası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemine dair duyuru yayınlandı. ÖSYM son dakika açıklaması sonrası YKS eğitim bilgilerinin nasıl güncelleneceği araştırılıyor. Peki, 2023 YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, YKS eğitim bilgileri nasıl güncellenir sorusunun yanıtı…

YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı 2023 ÖSYM’den üniversite adaylarına flaş uyarı! YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır?

YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır sorusu yanıt aramaya başladı. Üniversiteye geçiş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz hafta sonu toplam 3 oturumda tamamlandı. Sınavın ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) üniversite adayları için bir son dakika uyarısı geldi. Yayınlanan duyuruya göre, adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekecek. Söz konusu işlem "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Peki, YKS eğitim bilgileri nasıl güncellenir? İşte, ÖSYM ile 2023 YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı

YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı 2023 ÖSYM’den üniversite adaylarına flaş uyarı! YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır?

ÖSYM'DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA UYARI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Haziran 2023 tarihinde YKS adayları için yeni bir duyuru yayınlandı. Söz konusu duyuruda adayların belirlenen tarihler arasında bilgilerini güncellemeleri istendi.

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YKS EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

YKS eğitim bilgileri güncellemesi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2023-YKS: Sistemdeki Eğitim Bilgilerinin Adaylar Tarafından Kontrolü ve Eğitim Bilgisi Seçme İşlemi

2023-YKS değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2023-YKS'ye başvuran adayların 20 Haziran-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz 2023 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

YKS EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı 2023 ÖSYM’den üniversite adaylarına flaş uyarı! YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır?

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 20 Haziran-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2023/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 4 Temmuz 2023 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

YKS eğitim bilgileri güncelleme ekranı 2023 ÖSYM’den üniversite adaylarına flaş uyarı! YKS eğitim bilgileri güncelleme nasıl yapılır?

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

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