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YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:59
YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek puanlı yerleştirme bilgisi adayların dikkatini çekti. Belirli lise alanlarından mezun olanlara tanınan ek puanlı yerleştirme hakkı, yalnızca kılavuzda gösterilen programlarda kullanılabilecek. Peki, YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir? İşte, kılavuza dair detaylar...