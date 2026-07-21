YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?

EK PUAN HER BÖLÜMDE GEÇERLİ Mİ?

Ek puan her üniversite bölümünde kullanılamaz. Mesleki ve teknik lise mezunları, yalnızca mezun oldukları alanın karşısında gösterilen ön lisans programlarını tercih ettiklerinde bu haktan yararlanabilir.

Alan ve program eşleştirmeleri kılavuzdaki Tablo 3C'de, özel eğitim mezunlarını kapsayan programlar ise Tablo 3D'de bulunuyor. Lisans programlarına ilişkin eski ek puan uygulamasının kapsamı da Tablo 3A ve Tablo 3B.1 üzerinden kontrol edilebilir.