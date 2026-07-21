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Haberler Fotohaber YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:59

YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek puanlı yerleştirme bilgisi adayların dikkatini çekti. Belirli lise alanlarından mezun olanlara tanınan ek puanlı yerleştirme hakkı, yalnızca kılavuzda gösterilen programlarda kullanılabilecek. Peki, YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir? İşte, kılavuza dair detaylar...

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YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?

YKS sonuç belgesinde yer alan ek puanlı yerleştirme bölümü, tercih hazırlığı yapan adayların dikkatini çekiyor. Bu hakkın kimleri kapsadığı ve hangi bölümlerde geçerli olduğu tercih döneminde önem kazanacak.

YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme, belirli ortaöğretim kurumlarından mezun olan adayların alanlarıyla bağlantılı yükseköğretim programlarını tercih ederken ilave puan almasını sağlayan uygulamadır.

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YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?

EK PUAN HANGİ ADAYLARA VERİLİR?

2026 YKS kılavuzuna göre ek puan hakkından şu adaylar yararlanabilir:

  • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olup alanlarıyla bağlantılı ön lisans programlarını tercih edenler,
  • Özel eğitim meslek okulları veya dengi okullardan 2018 ve sonrasında mezun olup kılavuzda belirtilen ön lisans programlarını seçenler,
  • 30 Mart 2012 itibarıyla mesleğe yönelik eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya bu tarihte öğrenim gören ve kılavuzdaki ilgili lisans programlarını tercih edenler.

YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?

EK PUANLI YERLEŞTİRME PUANI NASIL HESAPLANIR?

Mesleğe yönelik eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylara, kılavuzdaki ilgili ön lisans ve lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan verilecek. Ek puan, OBP'nin 0,06 katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanarak yerleştirme puanına eklenecek.

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YKS ek puanlı yerleştirme: YKS ek puanlı yerleştirme nedir, hangi adaylara verilir?

EK PUAN HER BÖLÜMDE GEÇERLİ Mİ?

Ek puan her üniversite bölümünde kullanılamaz. Mesleki ve teknik lise mezunları, yalnızca mezun oldukları alanın karşısında gösterilen ön lisans programlarını tercih ettiklerinde bu haktan yararlanabilir.

Alan ve program eşleştirmeleri kılavuzdaki Tablo 3C'de, özel eğitim mezunlarını kapsayan programlar ise Tablo 3D'de bulunuyor. Lisans programlarına ilişkin eski ek puan uygulamasının kapsamı da Tablo 3A ve Tablo 3B.1 üzerinden kontrol edilebilir.

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